Spreco alimentare: 28,9 kg a testa, come frigo e microonde smart ti fanno risparmiare

Non è una domanda retorica: ogni anno, in Italia, buttiamo più di un quarto di quintale di cibo a testa. Secondo l’Osservatorio Waste Watcher International, la media nazionale si attesta intorno a **28,9 Kg** a persona ogni anno — più di mezzo chilo alla settimana. È una cifra che fa male perché non è solo statistica: è tempo, soldi e materia prima che se ne vanno. Ecco perché la tredicesima Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, fissata per il 5 febbraio 2026, torna utile come promemoria. Non per puntare il dito, ma per rimettere in discussione abitudini, acquisti impulsivi e — lo dico subito — il modo in cui usiamo gli elettrodomestici che abbiamo in cucina.

Non tutto è colpa nostra: la tecnologia può fare la sua parte. E qui entra in gioco **Samsung**, che nel comunicato legato alla giornata ha provato a spiegare come alcuni prodotti della sua gamma possano aiutare a gestire meglio gli alimenti, riducendo sprechi e ottimizzando tempi ed energia. Non è magia; è progettazione orientata all’uso reale, con qualche intelligenza artificiale, sensori e funzioni pratiche che, se usate con testa, semplificano la vita quotidiana.

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Dal microonde al frigorifero: funzioni pensate per non buttare via il cibo

Partiamo da un apparecchio che molti sottovalutano: il microonde BeSpoke con Cottura Ventilata da 32 litri e connettività Wi‑Fi. Non è il solito scaldavivande. Integra modalità di cottura studiate per diversi ingredienti e per ottimizzare consumi e tempi. La funzione Healthy Steam, per esempio, usa il vapore per mantenere consistenza e nutrienti degli alimenti — ottimo per verdure e pesce, che perdono meno acqua e sapore. Poi c’è la modalità Air Fry, che promette croccantezza con pochissimi grassi: perfetta quando vuoi “rinnovare” un avanzo senza aggiungere calorie inutili o sentire il profumo di frittura in tutta la casa. In soldoni: meno scarti, più recupero creativo degli avanzi.

Poi ci sono i frigoriferi intelligenti, e il nome che spicca è il **Family Hub**. La novità più evidente è la fotocamera interna che scatta una foto ogni volta che le porte si chiudono — questa è la funzione chiamata AI Vision Inside. Sì, sembra una trovata da app: puoi guardare dentro il frigo da remoto e capire se ti manca il latte prima di passare al supermercato. Ma non è solo comodità. L’idea è ridurre acquisti duplicati e ricordarti cosa c’è già, così si evita di comprare cose “per sicurezza” che poi finiscono nel sacco dell’immondizia.

Al CES di Las Vegas Samsung ha mostrato una versione aggiornata del sistema: l’AI è più potente e, grazie a strumenti come Google Gemini, allarga la capacità di riconoscere gli alimenti. Prima il frigo riusciva a identificare automaticamente fino a 37 tipi di prodotti freschi e permetteva l’inserimento manuale di circa 50 prodotti confezionati. Ora, promettono, il riconoscimento automatico delle confezioni è molto più preciso e richiede meno lavoro all’utente. E qui sta il punto: tecnologie che fanno il lavoro sporco — riconoscere, segnalare, suggerire — così tu puoi concentrarti su cosa cucinare, non su cosa buttare.

Dal suggerimento alla pratica: piccoli gesti quotidiani

Le funzioni software del display integrato non sono un extra estetico: suggeriscono ricette basate sugli ingredienti in scadenza, ricordano le date e mettono in evidenza ciò che va consumato prima. Nessuno ti impedirà di comprare quel pacco di biscotti in più, ma se il frigorifero ti mostra “Hai spinaci che scadono tra due giorni: prova questa frittata al forno” — beh, la probabilità di utilizzare quegli spinaci aumenta. È l’unione buona di dati e buonsenso.

Detto questo, la tecnologia aiuta, non sostituisce l’abitudine. Qualche consiglio pratico che non costa nulla: pianifica la spesa (e porta una lista), usa porzioni adeguate, congela ciò che non consumi subito e sperimenta con ricette anti‑spreco (minestre, frittate, torte salate). Se hai un microonde con funzioni multiple, prova a sperimentare le modalità “recupero avanzi” invece di buttare. Se hai un frigorifero con telecamera, dagli un’occhiata prima di uscire: può risparmiarti una spesa inutile (e qualche rimorso).

Samsung non ha ancora dato prezzi o date precise per tutte le novità, e va bene così: le idee hanno tempo per maturare. L’importante è cogliere il punto: tecnologia e comportamento possono viaggiare insieme. Un elettrodomestico intelligente diventa davvero utile quando modifica anche, anche solo un po’, il nostro modo di pensare al cibo. E in un paese dove ogni anno sprechiamo quasi trenta chili a testa, quei “pochi” non sono poi così pochi.