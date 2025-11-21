Da Esselunga ci sono MAXI PROMO: offerte strepitose dai prezzi iper convenienti

Da Esselunga la vita quotidiana si tinge di grande tecnologia: il ronzio dei neon sembra dettare il tempo, mentre gli elettrodomestici vogliono conquistarvi con il loro design ed i loro costi talmente bassi da battere qualsiasi altro negozio che in tech vi è specializzato. E mentre vi aggirate tra le corsie, vi accorgete che c’è un’atmosfera di grane risparmio, come se tutto il reparto volesse farvi comprare qualcosa e urlasse il vostro nome a squarciagola. In questo universo ricco di sorprese, ogni offerta diventa irresistibile, ogni novità è pazzesca per davvero ed ogni sconto è da acquolina. Preparatevi dunque a lasciarvi coinvolgere: ciò che vi attende sono elettrodomestici di brand famosissimi a prezzi stracciatissimi più che mai. Cosa vi serve? Perché qui Esselunga ne ha di cose interessanti sul suo volantino! Pronti ad acquistare?

La gran varietà di device da Esselunga

Nel catlogo vivace di Esselunga, gli elettrodomestici sfoggiano la loro presenza scenica con entusiasmo. Da Esselunga la lavatrice HAIER brilla con i suoi 549 euro, mentre da Esselunga l’asciugatrice HAIER vi strizza l’occhio a 579 euro. Sempre in Esselunga il frigorifero combinato HAIER si presenta con 459 euro, pronto a portare ordine e tentazioni notturne.

Da Esselunga la lavatrice Crystal Clean SAMSUNG si offre a 389 euro, affiancata da un’asciugatrice SAMSUNG dal fascino sicuro a 529 euro. Immancabile, da Esselunga, il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro. Nello store ora compaiono anche la lavatrice HOOVER a 349 euro, l’asciugatrice HOOVER a 459 euro e la decisa lavasciuga HOOVER a 449 euro. Conclude la parata di Esselunga il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL a 349 euro, seguito dalla lavatrice DAYA a 229 euro.