Amazon BLACK FRIDAY: Fire TV Serie 2 ora in SCONTO eccezionale

Amazon lancia una nuova promo elettrizzante e questa volta il protagonista è il televisore che non sapevi di desiderare ma che ora ti tenta con forza magnetica. Ti trovi davanti uno schermo che vuole stupirti, un prezzo che vuole conquistarti e una promessa che vuole trasformare le tue serate. Tutto questo mentre Amazon continua a reinventare il tuo modo di vivere film, serie e giochi. Ti immagini già sul divano mentre comandi la tua TV con la voce e mentre lasci che il telecomando faccia il lavoro duro per te. Amazon ti mette davanti una soluzione brillante per dare più energia al tuo intrattenimento. Ogni dettaglio punta a semplificare la tua giornata, esaltare la tua curiosità e coccolare il tuo tempo libero. Con questa promozione Amazon punta a rendere la tua casa più intelligente. Tu devi solo decidere quando premere il pulsante dell’acquisto.

Perché il Fire TV Serie 2 è tanto speciale: la promo Amazon

Il prezzo su Amazon di 129,99 euro rende questa TV un’opzione interessante. La risoluzione HD 720p garantisce immagini nitide. Il supporto HDR10, HLG e Dolby Digital Audio aggiunge profondità alle scene. L’esperienza Amazon unisce film e serie in un unico ambiente semplice. Puoi accedere ai tuoi contenuti con Prime Video, Netflix e Disney+. Puoi guardare streaming gratuito grazie a YouTube e Pluto TV. Puoi continuare la visione da un’altra stanza grazie alla sincronizzazione tra dispositivi Amazon.

La TV resta sempre aggiornata con nuove Skill Alexa. Il telecomando vocale ti permette di cercare contenuti, controllare la casa intelligente e ottenere informazioni. I due ingressi HDMI permettono di collegare console e decoder. L’ingresso HDMI ARC migliora il suono collegando apparecchiature audio dedicate. Il Fire TV Serie 2 diventa così un compagno che semplifica la tua esperienza. Amazon offre una combinazione equilibrata tra qualità e comodità. Tu devi solo premere play ed andare proprio qui su Amazon!