Mova X4 Pro: lavapavimenti con acqua calda a 80° autopulizia, autoasciugatura e spruzzino – Recensione

Ammetto di essere diventato un po’ cinico. Da anni, nel mio ruolo, testo lavapavimenti wet & dry e il mercato sembra aver raggiunto un plateau. Tineco, Dreame, Roborock… tutti propongono modelli che si assomigliano, tutti dotati di sensori intelligenti, display LCD colorati e una potenza d’aspirazione che, sulla carta, sembra destinata a sollevare le piastrelle. Eppure, superata la fase della “luna di miele”, ci si scontra con la realtà: macchie di grasso che richiedono comunque olio di gomito, rulli che dopo due settimane sviluppano un odore sgradevole e una manutenzione che, alla fine, fa rimpiangere il buon vecchio mocio.

In questo scenario è arrivato sulla mia scrivania il Mova X4 Pro. Mova è un brand che si sta facendo notare, ma che finora non aveva ancora lanciato un vero e proprio “flagship killer”. La promessa di questo X4 Pro è diversa. Non punta sulla connettività (come vedremo), né su un’aspirazione da record. Punta sulla fisica elementare: il calore. La sua scheda tecnica parla di acqua a 80°C sul pavimento, autopulizia a 100°C e asciugatura ad aria a 90°C.

La domanda che mi sono posto prima di collegare la spina è stata: si tratta dell’ennesimo gimmick di marketing per differenziarsi in uno scaffale affollato, o l’aggiunta del calore rappresenta davvero il prossimo passo evolutivo per la pulizia domestica? Ho passato le ultime settimane a mettere alla prova questa macchina, cercando di scindere le promesse dalla resa effettiva. Questa è la cronaca di cosa ho scoperto. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

Aprire la confezione del Mova X4 Pro trasmette subito un senso di densità. Non è un pacco leggero, e questo solitamente è un buon segno in termini di componentistica e motori. Il peso complessivo dell’apparecchio, come confermerò, è di 5,3 kg, concentrato nella parte bassa del corpo macchina.

L’assemblaggio è praticamente istantaneo: il manico si innesta nel corpo principale con un singolo, solido “click”, e l’elettrodomestico è pronto. La prima vera interazione avviene con la base. Non è il solito vassoietto di plastica che serve solo a non bagnare il parquet; è una vera stazione di ricarica, autopulizia e, soprattutto, asciugatura. Il design è studiato per un aggancio “a scorrimento”, ma su questo torneremo.

Quello che mi ha colpito positivamente è la dotazione di serie. Oltre al corpo macchina e alla base di ricarica, Mova include un flacone di detergente specifico da 500 ml (non schiumoso, mi raccomando), uno scopino per la pulizia manuale del serbatoio e, cosa affatto scontata, una spazzola a rullo di ricambio e un filtro di ricambio. Questa è una scelta che apprezzo enormemente. Significa che l’utente può effettuare una rotazione: mentre un rullo e un filtro sono in fase di asciugatura (magari dopo un lavaggio manuale approfondito), la macchina può continuare a operare con il secondo set. È un dettaglio che abbatte i costi di manutenzione immediati e raddoppia la vita utile percepita dei consumabili. L’impressione iniziale è quella di un pacchetto completo, pensato per la durata più che per l’estetica.

Materiali, costruzione e design

Prendendo in mano il Mova X4 Pro, la sensazione di solidità percepita durante l’unboxing trova conferma. Le plastiche utilizzate, in una livrea mista argento e nero, sono di buona qualità: dense, ben assemblate, non si avvertono scricchiolii nemmeno forzando la presa sull’impugnatura o sul corpo motore. È un design funzionale, quasi teutonico, che non cerca fronzoli estetici ma punta alla sostanza.

Il vero fulcro della progettazione è l’ergonomia legata al peso. 5,3 kg statici sono un numero importante. Se fosse distribuito male, renderebbe l’utilizzo faticoso. Mova ha invece lavorato molto bene sul baricentro, posizionando il serbatoio dell’acqua pulita (l’elemento più pesante, con i suoi 760 ml di capacità) nella parte più bassa possibile del corpo macchina.

Questo, combinato con la forte trazione in avanti generata dal rullo motorizzato (che gira a circa 450 rpm) e uno snodo che permette una rotazione di 60°, produce un effetto interessante: il peso statico svanisce. L’azienda stessa dichiara un “peso di movimentazione” percepito di circa 1,1 kg. Sebbene sia un dato di marketing, l’esperienza d’uso lo conferma. L’X4 Pro non si spinge, si guida. Il peso, inoltre, ha un effetto collaterale positivo: contribuisce a una pressione a terra costante (stimata in circa 25N), aiutando il rullo a “grattare” lo sporco con più efficacia rispetto a modelli più leggeri e fluttuanti.

L’unico momento in cui il peso si fa sentire è nel trasporto, ad esempio per salire o scendere le scale. Ma per l’uso quotidiano, il design mitiga egregiamente la massa.

Specifiche tecniche

I numeri del Mova X4 Pro sono quelli di un top di gamma che ha investito tutto sulla parte termica e meccanica. La potenza di aspirazione di 20.000 Pa è un dato di picco notevole per la categoria, generato da un motore brushless che, secondo i dati del produttore, tocca i 104.000 giri/min. Ma i dati più rilevanti, quelli che definiscono questo modello, sono le temperature.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave che ho verificato:

Caratteristica Specifica Nome Modello Mova X4 Pro Potenza Nominale 450 W Potenza Aspirazione Fino a 20.000 Pa Motore Brushless, 104.000 giri/min Capacità Batteria 6 x 5.000 mAh (pari a 21,6 V) Autonomia Fino a 45 min (Modalità Smart) Autonomia (Acqua Calda) Fino a 25 min (Modalità Acqua Calda) Tempo di Ricarica Circa 4 ore Serbatoio Acqua Pulita 760 ml Serbatoio Acqua Sporca 730 ml (in verticale) Serb. Sporca (Orizzontale) 600 ml (in modalità Lie-Flat) Peso 5,3 kg Temp. Lavaggio (SpotHeat) 80°C (alla caldaia) / $\approx$ 45°C (al pavimento) Temp. Autopulizia 100°C (Acqua) Temp. Asciugatura 90°C (Aria calda) Funzioni Aggiuntive Design 180° Lie-Flat, TangleCut™, Base Lift-Free, LED frontali

Questi numeri, specialmente quelli relativi alla batteria e alle temperature, sono la base tecnica che permette all’X4 Pro di mantenere le sue promesse. E sono anche la causa dei suoi compromessi, come vedremo analizzando l’autonomia.

Componenti

Per capire le prestazioni del Mova X4 Pro, dobbiamo guardare “sotto il cofano”. L’intero sistema è costruito attorno a tre pilastri hardware che lavorano in sinergia: il motore, la batteria e il sistema di riscaldamento.

Il cuore pulsante è un potente motore brushless che, come indicato nelle specifiche, raggiunge i 104.000 giri/min. È questo motore che genera la notevole aspirazione di picco di 20.000 Pa. Questa potenza non serve solo a raccogliere le briciole; è fondamentale per la funzione wet. Un’aspirazione così forte permette di risucchiare con violenza l’acqua sporca dal pavimento e dal rullo, riducendo drasticamente il tempo di asciugatura della superficie e lasciando meno aloni.

Per alimentare un motore del genere, e contemporaneamente un sistema di riscaldamento, serve una batteria adeguata. Il pacco batterie è massiccio: un assemblaggio di 6 celle da 5.000 mAh ciascuna. È questa riserva di energia che permette all’elettrodomestico di sostenere un assorbimento di potenza nominale di 450 W.

Infine, l’hardware più innovativo: il sistema SpotHeat. Non si tratta di un serbatoio che scalda lentamente l’acqua; è un riscaldatore istantaneo, simile a una piccola caldaia. L’acqua fredda viene prelevata dal serbatoio da 760 ml e pompata attraverso questo elemento, raggiungendo gli 80°C all’uscita. Quest’acqua caldissima viene poi spruzzata attraverso 16 ugelli distinti, garantendo una distribuzione uniforme e continua sul rullo.

Questa triade hardware (motore potente, batteria capiente, riscaldatore istantaneo) è ciò che definisce l’X4 Pro e, come vedremo, è la causa diretta dell’inevitabile trade-off sull’autonomia.

Prestazioni e autonomia

Arriviamo al dunque. L’autonomia dichiarata dal produttore è di 45 minuti. Questo dato, che ho verificato nei miei test, è assolutamente realistico, ma con un’avvertenza fondamentale: è valido solo in “Modalità Smart”, ovvero la modalità automatica che regola potenza e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato.

Tuttavia, chi compra il Mova X4 Pro non lo fa per usarlo in modalità Smart. Lo compra per la sua funzione distintiva: la “Modalità Acqua Calda“. E qui, l’autonomia cambia drasticamente. Non appena si attiva il riscaldatore istantaneo da 450W, il consumo energetico schizza alle stelle. Nelle mie prove, ma è un dato confermato anche dalle specifiche ufficiali, l’autonomia in questa modalità crolla a circa 25 minuti.

La domanda sorge spontanea: 25 minuti sono pochi? La risposta è: dipende.

Se pensate di pulire un’intera villa di 350 m² (come dichiarato ottimisticamente da Mova) usando costantemente l’acqua calda, la risposta è sì, sono pochi. Ma non è questo lo scenario d’uso pensato da Mova. La funzione si chiama SpotHeat e si attiva con un grilletto dedicato. L’idea non è di usare il calore sempre, ma di usarlo dove serve.

Il mio scenario d’uso reale è stato questo: Modalità Smart per l’80% della casa (corridoi, camere), garantendo i 45 minuti di autonomia. Poi, entrando in cucina o nell’ingresso (dove si accumulano grasso e sporco ostinato), attivavo la Modalità Acqua Calda. In questo contesto d’uso ibrido, i 25 minuti di boost termico sono più che sufficienti per trattare le aree critiche di un appartamento di medie o grandi dimensioni.

Il tempo di ricarica completo da zero è di circa 4 ore, un dato ragionevole vista l’enorme capacità del pacco batteria da 6 x 5.000 mAh.

Test

Per un prodotto che promette di rivoluzionare la pulizia grazie al calore, non potevo limitarmi a un test sulla polvere. Ho allestito quello che chiamo il “percorso di guerra” nella mia cucina, su un pavimento in gres porcellanato opaco, noto per trattenere gli aloni.

Metodologia: Ho utilizzato una serie di “nemici” domestici comuni, basandomi sugli scenari d’uso standard del settore (ketchup, caffè, sciroppo d’acero, un uovo rotto e cereali). Per rendere il test più difficile, ho lasciato seccare parzialmente le macchie appiccicose per circa 20 minuti, simulando un incidente non visto immediatamente.

Scenario 1: Macchie Secche e Appiccicose (Ketchup e Sciroppo d’Acero)

Ho iniziato in Modalità Smart. L’X4 Pro ha rilevato lo sporco (il display LED è diventato rosso) e ha aumentato potenza e flusso d’acqua. Prima passata: le macchie più leggere (caffè) sono sparite. Il ketchup e lo sciroppo d’acero, tuttavia, sono stati semplicemente “spalmati”, creando un alone appiccicoso. È il limite dell’acqua fredda.

Qui è iniziato il vero test. Ho attivato la “Modalità Acqua Calda”. L’assistente vocale ha confermato il cambio e si sente quasi un sibilo mentre il riscaldatore entra in funzione. Ho premuto il grilletto SpotHeat. Il getto d’acqua, che arriva al pavimento a circa 45°C (pur partendo a 80°C dalla caldaia), ha colpito la macchia. Il rullo ha fatto il resto. Con due passaggi (avanti e indietro, come indicato anche da Mova), lo sciroppo e il ketchup si sono letteralmente sciolti e sono stati aspirati. L’acqua fredda avrebbe richiesto 5-6 passate e molto più sforzo. Il calore, qui, fa la differenza.

Scenario 2: Sporco Misto (Uovo e Cereali)

Qui il test era doppio: la capacità di aspirazione dei solidi (cereali) e la gestione dei liquidi viscosi (l’uovo). La potenza di 20.000 Pa non ha mostrato il fianco: i cereali sono stati aspirati senza problemi. L’uovo è stato risucchiato via, senza lasciare residui. Il sistema di filtraggio nel serbatoio dell’acqua sporca, che separa i solidi dai liquidi, ha reso lo svuotamento (relativamente) meno sgradevole.

Scenario 3: Peli di Animali e Capelli

Ho simulato la presenza di peli (usando del filato sfilacciato) vicino ai bordi e sulle fughe. La pulizia “edge-to-edge” è buona su un lato (quello non motorizzato), mentre sull’altro lascia il classico millimetro. I LED frontali si sono rivelati fondamentali per scovare i peli negli angoli bui. Il vero test sui peli, però, non avviene sul pavimento, ma dentro la macchina, e l’ho riservato per un approfondimento sul rullo.

Questi test qualitativi, basati sulla mia esperienza, mi hanno convinto: il calore non è un gimmick. Riduce lo sforzo e il numero di passate necessarie per lo sporco ostinato.

Approfondimenti

SpotHeat: l’acqua calda a 80°C fa la differenza?

Approfondiamo la tecnologia che definisce il Mova X4 Pro. Il sistema SpotHeat riscalda l’acqua alla caldaia fino a 80°C. Questa è una distinzione cruciale. Molti concorrenti (penso al Dreame H15 Pro Heat) usano l’acqua calda, ma solo ed esclusivamente per il ciclo di autopulizia della base. Mova è tra i primi a portarla sul pavimento, dove lo sporco vive.

È importante anche distinguerla dal vapore. L’X4 Pro non è un pulitore a vapore (come alcuni modelli Tineco). Il vapore (100°C e oltre) è un eccellente sterilizzante, ma può essere aggressivo, opacizzare le fughe e danneggiare irreparabilmente il legno, anche quello sigillato.

La soluzione di Mova è più intelligente e, a mio avviso, più sicura per l’uso quotidiano. L’acqua parte a 80°C, viene nebulizzata da 16 ugelli sul rullo che ruota, e quando finalmente tocca la superficie, la sua temperatura è di circa 45°C. Questo è il punto dolce: è abbastanza calda da sciogliere grassi, zuccheri e sporco incrostato (come ho visto nel mio test con lo sciroppo d’acero) in modo esponenzialmente più efficace dell’acqua a temperatura ambiente, ma non è così calda da danneggiare le finiture delicate. Alcuni utenti, infatti, la usano con tranquillità anche sul parquet.

Il calore non sostituisce l’azione meccanica del rullo o l’aspirazione, ma agisce da catalizzatore, un amplificatore chimico-fisico che rende l’intero processo molto più rapido ed efficace. Il grilletto dedicato, inoltre, permette di usarlo come un “boost” mirato, senza sprecare energia e autonomia quando non serve.

Autopulizia a 100°C e asciugatura a 90°C: addio odori

Se l’uso del calore sul pavimento è l’innovazione che attira il cliente, il sistema di autopulizia e asciugatura termica è la funzione che se ne innamora. Il vero incubo di ogni possessore di lavapavimenti wet & dry non è l’uso, è la manutenzione. Un rullo lasciato umido nel vassoio, anche solo per 24 ore, sviluppa un odore sgradevole di muffa e acqua stagnante che pervade la casa alla successiva accensione.

Mova attacca questo problema alla radice con un calore ancora più intenso. Una volta riposto l’X4 Pro sulla base, premendo l’apposito tasto si avvia un ciclo in due fasi.

Fase 1: Autopulizia a 100°C. La macchina non usa semplice acqua, ma porta l’acqua a 100°C (temperatura di ebollizione) e la usa per sterilizzare il rullo e i condotti interni, eliminando, secondo il produttore, il 99,99% dei batteri. Durante il processo, il vapore è visibile. Il sistema è anche intelligente: se i sensori rilevano che il rullo è ancora sporco dopo il primo ciclo, ne avvia automaticamente un secondo.

Fase 2: Asciugatura a 90°C. Immediatamente dopo il lavaggio, una resistenza interna genera un flusso di aria calda a 90°C che asciuga completamente il rullo. Il sistema offre due modalità: “Rapid Drying” (Asciugatura rapida) che in soli 5 minuti fornisce un’asciugatura base, e “Smart Quiet Drying”, che dura di più (circa 15-30 minuti) ma è più silenziosa.

Nei miei test, ho lasciato la macchina in modalità “Rapid” e dopo 5 minuti il rullo era già perfettamente asciutto al tatto. Questa, per me, è la vera killer feature del prodotto. Risolve il problema numero uno della categoria e giustifica da sola buona parte del prezzo.

L’importanza del design Lie-Flat a 180°

Una delle mie frustrazioni più grandi con i lavapavimenti verticali è la loro totale incapacità di pulire sotto i mobili. Il corpo macchina, i serbatoi e il motore impediscono di inclinare il manico oltre i 40-45 gradi. Risultato? Si pulisce splendidamente al centro della stanza, ma sotto il divano, sotto il letto e sotto i mobili della cucina regna la polvere.

Il Mova X4 Pro risolve questo problema in modo ingegnoso con un design 180° Lie-Flat. L’intero corpo macchina è incernierato per potersi appiattire completamente, diventando parallelo al pavimento. L’ho provato sotto il mio divano e sotto il letto: funziona. L’apparecchio si infila in spazi di pochi centimetri e, grazie a delle mini-ruote poste sul corpo motore, scorre avanti e indietro senza fatica, anche da sdraiato.

Questa non è solo una cerniera; è un’impresa di ingegneria che ha richiesto una riprogettazione della gestione dei fluidi. Un lavapavimenti normale, se inclinato a 180°, vedrebbe l’acqua sporca rifluire nel motore o fuoriuscire. Mova ha progettato il serbatoio dell’acqua sporca con un sistema di paratie o sensori che ne adatta la capacità: nelle specifiche, infatti, si legge 730 ml di capacità in verticale, che diventano 600 ml in orizzontale. Questo implica la presenza di un sistema che impedisce perdite e malfunzionamenti. È un dettaglio tecnico sottile che dimostra un’attenta progettazione e che, nella pratica, permette di pulire davvero tutta la casa, non solo le parti visibili.

Base “Lift-Free” e manovrabilità: l’ergonomia del quotidiano

Ricolleghiamoci al tema del peso. Ho stabilito che i 5,3 kg del Mova X4 Pro non sono un problema durante l’uso, grazie al baricentro basso e alla trazione del rullo. L’unico momento in cui il peso si fa sentire è quando si deve sollevare l’apparecchio, ad esempio per superare un ostacolo o, più comunemente, per riporlo sulla base di ricarica.

La maggior parte delle basi richiede di sollevare l’elettrodomestico e allineare con precisione i pin di ricarica. Mova ha pensato anche a questo e ha progettato una base “Lift-Free”. Non è un vassoio, è una rampa. Per riporre l’X4 Pro, è sufficiente spingerlo dentro la base. Le ruote salgono sulla leggera rampa e l’apparecchio si posiziona automaticamente sui contatti. Non si solleva assolutamente nulla. Una volta in posizione, si spegne automaticamente e inizia la carica (o l’autopulizia, se comandata).

Questo design è una vittoria dell’ergonomia. È stato notato come un vantaggio enorme per chi ha difficoltà motorie, ma io lo vedo come un vantaggio universale. Riduce l’attrito mentale e fisico all’uso. Se un compito è più facile da iniziare e, soprattutto, da finire (riporre l’attrezzo), si è più propensi a farlo spesso. Questa base, apparentemente un dettaglio, è un pezzo fondamentale dell’eccellente esperienza d’uso quotidiana del prodotto.

Il sistema TangleCut contro peli e capelli

Chiunque abbia animali domestici o capelli lunghi in casa conosce la battaglia persa contro i rulli degli aspirapolvere. Dopo pochi utilizzi, il rullo si trasforma in un groviglio che richiede di essere liberato con forbici e pazienza. Il Mova X4 Pro implementa una tecnologia anti-groviglio chiamata Tangle-Free™ o TangleCut.

A differenza dei sistemi passivi, che si limitano a un “pettine” di plastica, quello di Mova è un sistema attivo. I dati del produttore descrivono un “raschietto finemente dentellato” realizzato in PPA svizzero, che lavora costantemente contro il rullo. Questo raschietto non solo rimuove l’acqua sporca, ma “taglia” e districa i capelli prima che possano aggrovigliarsi.

L’azienda, con un certo coraggio, promuove questa funzione come “100% Tangle-Free” e certificata “0 Tangles”. Ho messo alla prova questa affermazione nel mio Scenario 3, utilizzando filati e i miei stessi (lunghi) capelli. Dopo una sessione di pulizia e il successivo ciclo di autopulizia, ho ispezionato il rullo.

Il risultato? La promessa “100%” è, come spesso accade, un’iperbole di marketing. Ma ci va molto vicino. Direi che è efficace al 95%. La stragrande maggioranza dei peli e dei capelli era finita nel serbatoio dell’acqua sporca. Ho dovuto rimuovere manualmente solo un paio di capelli lunghissimi che si erano impigliati sull’asse laterale del rullo, ma il corpo centrale della spazzola era completamente pulito. È uno dei sistemi anti-groviglio più efficaci che abbia provato in questa categoria.

Prova sui tappeti: la modalità “Solo Aspirazione”

Questa è una funzione che molti tendono a ignorare, ma che aumenta notevolmente la versatilità del prodotto. Il Mova X4 Pro è un lavapavimenti, ma le sue specifiche lo indicano come adatto anche ai tappeti. Come è possibile? La risposta risiede in una delle quattro modalità operative: la “Modalità di aspirazione” (Suction Mode). Selezionandola, il Mova X4 Pro disattiva completamente il circuito dell’acqua. Il rullo non viene bagnato e la macchina funziona come un aspirapolvere “solo dry”.

Ho testato questa modalità sul mio tappeto a pelo corto all’ingresso. Sia chiaro: non è un aspirapolvere deep clean. Non ha la spazzola con setole dure di un Dyson o di un Folletto, progettata per “pettinare” e sollevare lo sporco dalle fibre profonde. Il rullo dell’X4 Pro è morbido, pensato per lavare. Tuttavia, per una rinfrescata superficiale, per raccogliere le briciole dopo un aperitivo, o per rimuovere i peli del gatto e la polvere visibile dal tappeto dell’ingresso, funziona sorprendentemente bene. La potenza di aspirazione di 20.000 Pa è più che sufficiente per i detriti superficiali. Questa funzione “solo dry” lo rende un vero ibrido, un eccellente 2-in-1 per chi ha pavimenti misti (es. parquet e tappeti) e non vuole dover acquistare, e riporre, due elettrodomestici separati.

Mova X4 Pro vs. Roborock F25 Ultra: il confronto sul calore

Per posizionare l’X4 Pro, è inevitabile confrontarlo con i suoi rivali diretti, in particolare quelli che hanno puntato sul calore. Il concorrente più temibile è il Roborock F25 Ultra.

Mettendo le schede tecniche una accanto all’altra, il Roborock F25 Ultra sembra il vincitore assoluto sul fronte termico. Offre non solo acqua calda, ma una vera e propria modalità vapore a 150°C e una modalità acqua calda a 86°C (contro gli 80°C di Mova). Anche l’aspirazione di picco è leggermente superiore (22.000 Pa contro 20.000 Pa).

Sulla carta, Roborock vince. Ma nell’uso reale, Mova ha tre assi nella manica che ne bilanciano l’offerta. Primo: il design Lie-Flat 180°, che il Roborock (almeno dalle analisi attuali) non sembra avere. Secondo: il prezzo, che è generalmente più aggressivo. Terzo, e forse più importante: la sicurezza.

Il vapore a 150°C è potentissimo, ma è anche un rischio. È un rischio per il parquet, anche quello di alta qualità, e per le fughe delle piastrelle. L’approccio di Mova, con acqua a 80°C che arriva al pavimento a 45°C, è un compromesso ingegneristico più bilanciato, che offre i benefici sgrassanti del calore senza i rischi della sterilizzazione a vapore. È una scelta di equilibrio contro la potenza bruta.

Funzionalità

Ricapitoliamo le modalità operative del Mova X4 Pro. Tutta la gestione avviene tramite un singolo tasto “mode” sull’impugnatura, che fa ciclare quattro programmi principali, chiaramente indicati sul display e annunciati dalla voce.

Smart Mode (Modalità Intelligente): È la modalità predefinita e quella che consiglio per l’uso quotidiano. Utilizza i sensori integrati per rilevare il livello di sporco (un anello sul display cambia colore da blu a rosso) e regola automaticamente sia la potenza di aspirazione che il flusso d’acqua. È quella che garantisce i 45 minuti di autonomia. Hot-water Mode (Modalità Acqua Calda): Il fiore all’occhiello. Attiva il riscaldatore istantaneo per il lavaggio con acqua calda. In questa modalità è possibile usare il grilletto SpotHeat per un getto mirato e più potente di acqua calda sulle macchie difficili. L’autonomia, come detto, scende a 25 minuti . Suction Mode (Modalità Aspirazione): Disattiva completamente l’erogazione dell’acqua. Il rullo gira a secco. Questa modalità ha due scopi: aspirare grandi quantità di liquidi (es. un bicchiere caduto) senza aggiungere altra acqua, oppure per l’uso a secco sui tappeti a pelo corto. Ultra Mode (Modalità Ultra): È la modalità di massima potenza. Imposta l’aspirazione al massimo (i 20.000 Pa di picco) e il flusso d’acqua al massimo, indipendentemente da ciò che rilevano i sensori. È utile per lo sporco estremo o per le pulizie di primavera, ma consuma la batteria molto rapidamente.

Questo pacchetto di funzioni è completo, facile da capire e gestito interamente dall’hardware, senza la complessità (e i potenziali bug) di un’applicazione.

Pregi e difetti

Dopo settimane di test intensivi, posso riassumere l’esperienza con il Mova X4 Pro in un elenco chiaro di pro e contro.

Pregi

L’ecosistema di calore a tre stadi: lavaggio a 80°C , autopulizia a 100°C e asciugatura ad aria a 90°C . È il suo vantaggio competitivo più grande.

L’ergonomia meccanica superiore: il design 180° Lie-Flat per pulire sotto i mobili e la base “Lift-Free” che elimina la fatica di riporre l’apparecchio.

L’efficace sistema anti-groviglio TangleCut™ , che funziona davvero e riduce drasticamente la manutenzione del rullo.

La dotazione iniziale, che include un rullo e un filtro di ricambio, e i 3 anni di garanzia offerti dal produttore.

La semplicità d’uso “offline”: display chiaro e comandi vocali, senza la dipendenza da un’app.

Difetti

L’autonomia si riduce a soli 25 minuti quando si utilizza la funzione “Acqua Calda”, il suo principale punto di forza.

Il peso statico di 5,3 kg si fa sentire se si deve sollevare l’apparecchio per trasportarlo tra più piani di un’abitazione.

La capacità del serbatoio dell’acqua sporca si riduce (da 730ml a 600ml) quando si utilizza la macchina in modalità Lie-Flat.

La pulizia “edge-to-edge” non è perfetta su entrambi i lati del rullo, lasciando un piccolo margine sul lato motore.

Prezzo

Il posizionamento di prezzo del Mova X4 Pro è la chiave finale per comprenderne il valore. Il prezzo di listino ufficiale è di 599€. Già a questa cifra, considerando la tecnologia termica che offre e confrontandolo con i 700-800€ dei concorrenti top di gamma, sarebbe un acquisto interessante.

Tuttavia, la realtà del mercato (lo street price) è ancora più aggressiva. Il prodotto è stato lanciato con sconti che lo hanno portato a 499€ ed è molto facile trovarlo in promozione online a 449€, o addirittura a 429€ durante eventi speciali.

A questo prezzo, il rapporto qualità/prezzo diventa quasi imbattibile. È significativamente più economico di un Tineco S7, pur offrendo un sistema di pulizia e manutenzione termica molto più avanzato.

Il sigillo finale sul valore percepito è la garanzia. Mova offre ben 3 anni di garanzia sul Mova X4 Pro. In un settore dove motori, batterie e pompe dell’acqua sono messi a dura prova quotidianamente, e dove i 2 anni sono lo standard legale, offrire 3 anni di copertura è un segnale di enorme fiducia da parte del produttore nella qualità della propria costruzione. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Conclusioni

Il Mova X4 Pro è riuscito a farmi ricredere sulla stagnazione del mercato. Mi ha convinto. È un trionfo dell’ingegneria hardware in un’epoca ossessionata dal software. Mova ha fatto una scommessa coraggiosa: ha sacrificato la connettività Wi-Fi e l’app per investire ogni risorsa in ciò che fa la differenza fisica sul pavimento: metallo che scalda, meccanica che si piega e design che semplifica la vita.

L’uso dell’acqua calda scioglie davvero lo sporco. L’autopulizia a 100°C e l’asciugatura a 90°C eliminano davvero gli odori. Il design 180° Lie-Flat raggiunge davvero lo sporco sotto il divano.

A chi lo consiglio? È la macchina ideale per chi ha animali domestici (per il sistema TangleCut e l’autopulizia sterilizzante) e per le famiglie con bambini (per il potere sgrassante dello SpotHeat). È l’acquisto definitivo per chiunque sia frustrato dal proprio lavapavimenti attuale, che puzza di muffa nonostante le pulizie manuali.

A chi non lo consiglio? A chi cerca un’esperienza “smart” connessa a un ecosistema di app. E a chi vive in una magione su quattro piani e pretende di lavare tutto con l’acqua calda senza mai fermarsi (i 25 minuti di autonomia in quella modalità sono un limite fisico).

Per tutti gli altri, il Mova X4 Pro, specialmente al suo prezzo di mercato, ha alzato l’asticella e ha ridefinito le mie aspettative su cosa un lavapavimenti dovrebbe fare nel 2025.