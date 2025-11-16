Mercedes GLA 2026: un render la immagina così

Negli ultimi mesi, Mercedes si è sicuramente rimboccata le maniche dal momento che ha presentato ufficialmente le sue nuove classi di CLA e GLC che puntano a offrire un ampio ventaglio di rinnovo ai listini dell’azienda, introducendo lo stesso tempo tecnologie rinnovate ovviamente pensate per migliorare l’esperienza di guida, ovviamente accanto a queste linee non potrà mancare anche l’arrivo della nuova classe GLA per il 2026, quest’ultima infatti godrà ad un’importante restyling che punterà indubbiamente a garantire tutto il massimo nell’esperienza di guida di questo SUV che arriverà sia in varianti ibride che invarianti completamente elettriche con l’esordio per il 2026 e la messa sul mercato per il 2027.

Nuove caratteristiche

Ovviamente viene spontaneo chiedersi come sarà questa vettura sotto vari punti di vista, le foto spia sono già circolate nel web ma un utente ha deciso di provare a immaginarla tramite un render che poi ha deciso di pubblicare online, da quest’ultimo emerge che le dimensioni godranno di un leggero aumento per arrivare a 4,5 metri di lunghezza, anche il frontale godrà di un restyling sostanzioso dal momento che introdurrà quel nuovo design della griglia, almeno nel modello elettrico, che ha fatto il suo debutto sulla nuova GLC elettrica, anche i fari godranno di un cambiamento importante dal momento che introdurranno la nuova firma luminosa a stella, stessa cosa vedremo per i fari posteriori, in definitiva, possiamo dire che l’aspetto di questo SUV sarà più sportivo grazie anche alla presenza di maniglie a scomparsa che miglioreranno in modo importante lei aerodinamica.

Per quanto riguarda i Power Train, la vettura sfrutterà la medesima piattaforma presente su CLA, ovvero la piattaforma MMA, quest’ultima supporta un’architettura di ricarica a 800 V che dunque sarà assolutamente rapidissima e permetterà di sfruttare potenze fino a 260 kW (versione a doppio motore) con batterie fino a 85 kWh di capacità con possibilità di ricaricare fino a 320 kW di picco, la versione ibrida invece monterà un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri Mild Hybrid.