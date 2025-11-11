LG rivoluziona il gaming con il primo monitor UltraGear Tandem OLED

LG UltraGear

LG Electronics espande la sua linea di monitor premium dedicati al gaming con due nuovi modelli che puntano a ridefinire gli standard del settore: UltraGear OLED 27GX700A e UltraGear 32GX850A. Entrambi si rivolgono ai gamer più esigenti, ma il vero protagonista è il modello da 27 pollici, il primo monitor al mondo con tecnologia Tandem OLED di quarta generazione, capace di combinare reattività estrema, luminosità mai vista prima e fedeltà cromatica da riferimento.

UltraGear OLED 27GX700A: il primo Tandem OLED al mondo

Il nuovo LG UltraGear OLED 27GX700A è un concentrato di innovazione. Il pannello da 27 pollici QHD (2560×1440) con refresh rate fino a 280 Hz e tempo di risposta GtG di appena 0,03 millisecondi porta l’esperienza di gioco su PC a un livello senza precedenti, garantendo immagini fluide, nitide e reattive anche nei titoli competitivi più veloci. Il cuore tecnologico del dispositivo è il pannello Tandem OLED, composto da quattro strati di LED organici sovrapposti che lavorano insieme per aumentare sensibilmente la luminosità e la durata del display. Il risultato è una luminosità di picco di 1.500 nit — la più alta mai raggiunta su un monitor OLED da gaming — e un rischio di burn-in drasticamente ridotto.

La resa cromatica è un altro punto di forza: il monitor copre il 99,5% dello spazio colore DCI-P3, ha ottenuto la certificazione Perfect Black di UL Solutions e la 100% Color Fidelity di Intertek, confermandosi ideale non solo per i videogiocatori ma anche per i creativi professionisti che lavorano con contenuti visivi di alto livello.

Completano la dotazione due porte HDMI 2.1, una DisplayPort, una USB upstream e due USB downstream, il tutto in un design minimale e privo di riflessi grazie al rivestimento antiglare e alle tecnologie Eyesafe 3.0, Low Blue Light e Flicker-Free. L’LG UltraGear OLED 27GX700A è classificato in classe energetica A, con un consumo medio di appena 38 kWh annui, e sarà disponibile al prezzo di 899 euro.

UltraGear OLED 32GX850A: grande formato, fluidità estrema

Al fianco del 27 pollici arriva l’UltraGear OLED 32GX850A, pensato per chi desidera un pannello più ampio senza rinunciare a prestazioni di alto livello. Questo modello offre una risoluzione 4K, un refresh rate di 165 Hz (che può arrivare a 330 Hz in modalità Full HD) e lo stesso tempo di risposta GtG di 0,03 ms, garantendo un’esperienza visiva fluida e senza compromessi. Il pannello è un OLED MLA+ di terza generazione, con luminosità di picco fino a 1.300 nit e luminosità tipica di 275 nit, ideale per giocare, guardare film o lavorare in HDR.

Come il fratello minore, anche questo modello offre una dotazione completa con due porte HDMI 2.1, una DisplayPort, una USB upstream e due USB downstream. Il monitor è certificato in classe energetica A con un consumo medio di 51 kWh annui, e sarà disponibile al prezzo di 999 euro.