Euronics IMPAZZISCE: sconti folli sul tech dei grandi brand

Da Euronics la tecnologia non è mai stata così elegante divertente e irresistibile con offerte che fanno sorridere anche il portafoglio

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
euronics

Da Euronics ti basta dare un’occhiata alle ultime promozioni e la tentazione prende il controllo come un download automatico. Qui la tecnologia si veste di stile, e la praticità si mescola al desiderio di novità come se fosse una playlist perfetta. Che tu sia un fan di Apple, un appassionato del mondo Samsung o un amante del comfort casalingo, da Euronics c’è sempre qualcosa che ti fa dire “ok, questo mi serve davvero… forse”. Tra colori pastello, schermi giganteschi e gadget, Euronics riesce a unire design e funzionalità come nessun altro store.

 Le offerte Euronics che fanno perdere la testa

Da Euronics il colore diventa protagonista con l’APPLE – iPhone 16 128GB Rosa a 699 euro, elegante e perfetto per chi vuole stile senza compromessi. Se ami la praticità, c’è l’APPLE – iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) Rosa a 359 euro, una vera chicca per chi vive tra app e creatività. Ma da Euronics non manca anche il SAMSUNG – Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black a 899 euro è un mostro di potenza che rende felici gli amanti di Android. Per le serate cinema, Euronics propone il SAMSUNG – Smart TV LED UHD 4K 75″ a 679 euro, pronto a trasformare il tuo salotto in un piccolo multisala. E mentre ti godi il film, pensa a come tenere la casa perfetta con il DYSON – Lavapavimenti WASHG1 Nero/Blu a 349 euro. Se desideri qualcosa di davvero esclusivo, Euronics ti fa sognare con l’APPLE – iPhone Air 256GB Celeste a 1199 euro, pura eleganza high-tech.

Il comfort trova spazio con la TRUST – Sedia gaming GXT703 RIYE GAMING CHAIR Black a 99 euro, firmata Euronics, perfetta per lunghe maratone di gioco o lavoro. La bellezza invece passa per il DYSON – Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT PINK Pink a 349 euro e il PHILIPS PERFECTCARE COMPACT ESSENTIAL GC6840/20 a 89,90 euro, entrambi must per chi ama curarsi con stile. E a completare il tutto, Euronics chiude con il SAMSUNG – Galaxy Watch8 Classic 46mm BT 2+64GB Black a 429 euro, perfetto per restare sempre connesso senza rinunciare al fascino.

