Tinder e l’AI: la nuova funzione Chemistry analizzerà le foto degli utenti

Tinder ha annunciato una delle sue innovazioni più ambiziose. Una funzione basata sull’intelligenza artificiale chiamata Chemistry, progettata per comprendere meglio la personalità e gli interessi degli utenti. Il sistema, svelato durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali, si baserà su un doppio approccio. Una serie di domande interattive e l’analisi, previa autorizzazione, delle foto presenti sul dispositivo dell’utente. L’obiettivo? Creare un profilo più realistico di chi utilizza l’app, migliorando la qualità dei suggerimenti e la compatibilità dei match.

La logica dietro Chemistry è semplice, le immagini raccontano più delle parole. Se il rullino fotografico di un utente è pieno di foto di viaggi, animali o attività sportive, l’AI potrà dedurre i suoi interessi e proporre profili con passioni simili. In questo modo, Tinder punta a rendere più naturale e autentico l’incontro digitale, superando i limiti dell’attuale algoritmo, che si basa quasi esclusivamente su preferenze dichiarate e interazioni precedenti.

Tinder AI tra privacy, sicurezza e rilancio del brand

I primi test della funzione sono già partiti in Australia e Nuova Zelanda, e l’azienda prevede un’espansione graduale nel corso del 2026. Chemistry rappresenta un passo importante nel processo di trasformazione di Tinder in una piattaforma capace di adattarsi al comportamento reale degli utenti, unendo l’intelligenza artificiale all’osservazione dei loro gusti quotidiani.

Questo non è il primo tentativo di Tinder nel mondo dell’IA, ma è sicuramente il più profondo. La piattaforma utilizza già modelli linguistici per la moderazione dei messaggi, avvisando quando un contenuto potrebbe risultare offensivo o inappropriato. Con Chemistry, però, l’AI assume un ruolo centrale, influenzando direttamente la logica dei suggerimenti romantici e, potenzialmente, il modo stesso in cui le persone si conoscono online.

Tale decisione arriva in un momento fondamentale per l’azienda, che sta affrontando un calo del 3% nel fatturato e una diminuzione del 7% del numero di paganti rispetto all’anno precedente. L’introduzione di funzioni basate sull’AI è quindi una strategia volta a rilanciare l’interesse verso l’app e a distinguersi da competitor come Bumble e Hinge. Non mancano però alcuni dubbi legati alla privacy. In quanto l’ idea di permettere a un algoritmo di analizzare le immagini personali suscita non poche domande sull’uso e sulla protezione dei dati.