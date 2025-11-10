Oppo Reno 15 avvistato su Geekbench: confermati chip Dimensity 8450, 16 GB di RAM e Android 16

Oppo

La nuova generazione Oppo Reno 15 si avvicina al debutto ufficiale. Dopo settimane di rumor contrastanti sulla composizione della gamma, il modello base della serie è finalmente apparso su Geekbench, confermando alcune specifiche chiave e suggerendo un lancio imminente in Cina. Il test sintetico, come spesso accade, anticipa ciò che potremmo vedere nei prossimi mesi anche sui mercati globali — sebbene, come da tradizione Oppo, la distribuzione internazionale potrebbe slittare all’inizio del 2026.

Il primo avvistamento ufficiale: Dimensity 8450 e 16 GB di RAM

Nel database di Geekbench, il nuovo Reno 15 ha totalizzato 1.668 punti in single-core e 6.274 in multi-core, valori che confermano prestazioni da fascia medio-alta e una gestione efficiente dei core del SoC. Il dispositivo è equipaggiato con il nuovo MediaTek Dimensity 8450, chip costruito con architettura a 4 nm e pensato per garantire un bilanciamento tra performance e consumo energetico.

La piattaforma è affiancata da 16 GB di RAM, una quantità di memoria ormai tipica dei top di gamma ma ancora rara in questa fascia di prezzo. A bordo c’è ColorOS 16 basata su Android 16, che porterà con sé una rinnovata integrazione con i servizi AI di Oppo e un approccio più modulare all’interfaccia, già sperimentato sui modelli Find X9.

Design e gamma: addio (forse) al modello Pro Max

Per settimane si era parlato di una famiglia composta da tre varianti — Reno 15, Reno 15 Pro e Reno 15 Pro Max — ma le ultime fughe di notizie smentiscono la presenza del modello Max, almeno per il mercato cinese. Oppo potrebbe aver deciso di semplificare la line-up, mantenendo due versioni principali e riservando il presunto “Pro Max” a una distribuzione regionale limitata o a una futura versione globale rinominata.

In ogni caso, il Reno 15 Pro, secondo fonti vicine all’azienda, sarà dotato del più potente Dimensity 9400, portando le prestazioni complessive molto vicino ai flagship del brand. Resta da vedere se Oppo sceglierà di differenziare i modelli anche sul fronte del comparto fotografico o se, come per la serie Reno 10, manterrà una strategia più uniforme tra le varianti.

Cosa aspettarsi da Oppo Reno 15

Sebbene le informazioni ufficiali restino limitate, l’apparizione su Geekbench suggerisce che il lancio in Cina sia ormai imminente, probabilmente entro la fine del 2025. Le prime indiscrezioni parlano di un design più sottile, fotocamere da 50 MP con sensori Sony LYTIA, e display AMOLED da 120 Hz, oltre al supporto per la ricarica rapida SuperVOOC fino a 100W.