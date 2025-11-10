LEENON Deumidificatore 16L/24h, il rimedio definitivo per case umide – Recensione

Ho dedicato quasi un mese al LEENON Deumidificatore Casa Muffa 16L/24h, alternandolo tra bagno, camera da letto e un seminterrato umido che da anni mi crea problemi di condensa. L’obiettivo era verificare se questo dispositivo dalla fascia di prezzo contenuta potesse davvero mantenere le promesse: 16 litri di capacità estrattiva giornaliera, funzionamento silenzioso a 36dB e gestione pratica dell’umidità domestica senza complicazioni tecnologiche.

La prima impressione è stata quella di trovarmi davanti a un prodotto essenziale, privo di fronzoli ma con tutte le funzioni basilari che servono realmente. Niente connettività Wi-Fi, niente applicazioni smartphone, solo controlli fisici diretti e un telecomando a infrarossi. Per alcuni questa semplicità rappresenterà un limite, per me si è rivelata una benedizione dopo aver testato troppi dispositivi smart che promettono molto e mantengono poco.

Durante le settimane di utilizzo intensivo ho cercato di spingermi oltre le condizioni ideali descritte nelle specifiche, testando il deumidificatore in ambienti freddi, caldi, piccoli e grandi. Ho confrontato i valori rilevati dal suo sensore con strumenti di riferimento, misurato consumi reali, cronometrato i tempi di riempimento della tanica. Il quadro emerso è quello di un prodotto onesto per il suo posizionamento: funziona dove deve funzionare, mostra limiti prevedibili dove le condizioni diventano estreme, e non tradisce aspettative che non ha mai promesso di soddisfare. Attualmente si può acquistare direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’arrivo della confezione non ha riservato sorprese particolari. Lo scatolone esterno presenta una grafica minimale con le informazioni essenziali stampate su fondo bianco, senza eccessi comunicativi. La robustezza dell’imballo è adeguata: cartone doppio onda che ha protetto efficacemente il contenuto durante il trasporto, senza ammaccature o segni evidenti di maltrattamenti da parte dei corrieri.

Aprendo la scatola ho trovato il deumidificatore avvolto in una pellicola protettiva trasparente e bloccato da inserti sagomati in polistirolo espanso. Questa soluzione, pur economica e non particolarmente ecologica, svolge il suo compito impedendo movimenti interni che potrebbero danneggiare i componenti durante gli urti. Ho estratto l’unità principale senza difficoltà, trovandola priva di graffi o difetti estetici evidenti.

Il contenuto completo include il corpo macchina, il tubo per drenaggio continuo lungo circa 150 centimetri, un telecomando a infrarossi con batterie già incluse (dettaglio apprezzato), e il manuale di istruzioni multilingue. La versione italiana del manuale è comprensibile nonostante alcune traduzioni approssimative, fenomeno comune nei prodotti importati dalla Cina. Le illustrazioni tecniche sono sufficientemente chiare per guidare l’installazione senza ambiguità.

Il peso dichiarato si aggira sui 12 chilogrammi, valore che ho confermato sollevando personalmente l’unità. La maniglia superiore integrata nella scocca facilita gli spostamenti, anche se il baricentro leggermente sbilanciato verso il retro (dove alloggia il compressore) richiede una presa salda per evitare oscillazioni durante il trasporto. Le quattro rotelle alla base permettono movimenti agevoli su pavimenti lisci come piastrelle o parquet, mentre su tappeti o superfici irregolari ho dovuto sollevare leggermente il dispositivo per evitare trascinamenti faticosi.

Positivo notare l’assenza totale di odori plastici o chimici al momento dell’apertura. Molti elettrodomestici economici emettono effluvi sgradevoli nelle prime ore di utilizzo, residui dei processi produttivi che evaporano col calore. In questo caso nulla di tutto ciò: dopo aver rimosso le protezioni e collegato la spina, il LEENON era immediatamente operativo senza necessità di arieggiamenti preliminari.

Materiali, costruzione e design

La scocca è interamente realizzata in plastica ABS bianca con finitura opaca. Si tratta di una scelta pragmatica che consente di contenere peso e costi produttivi, ma che inevitabilmente trasmette una sensazione di economicità al primo contatto tattile. La superficie opaca ha il pregio di mascherare parzialmente impronte digitali e piccoli graffi superficiali, anche se dopo settimane di utilizzo quotidiano ho comunque notato micro-abrasioni negli spigoli più esposti ai contatti ripetuti.

Il pannello frontale ospita i controlli touch capacitivi retroilluminati da LED blu. I pulsanti rispondono con prontezza al tocco, senza richiedere pressioni eccessive o ripetute. Un feedback sonoro (beep breve disattivabile) conferma ogni comando impartito. L’unico neo riguarda l’intensità luminosa dei LED: nella penombra risultano piuttosto invasivi, tanto che in camera da letto ho dovuto coprire parzialmente il display con nastro adesivo opaco per non essere disturbato durante il sonno. L’assenza di una regolazione dell’intensità luminosa o di una modalità notturna che spenga completamente le luci rappresenta una mancanza inspiegabile in un dispositivo pensato anche per uso notturno.

Sul retro si trova la griglia di aspirazione dell’aria, rimovibile con un semplice meccanismo a sgancio per pressione. Il filtro interno è un elemento lavabile in tessuto sintetico, struttura basilare ma sufficiente a trattenere polveri grossolane e pelucchi domestici. Non aspettatevi filtri HEPA o sistemi di purificazione avanzati: questo è un deumidificatore puro, non un purificatore d’aria. La pulizia del filtro richiede un risciacquo sotto acqua corrente tiepida ogni due settimane circa, operazione che richiede letteralmente due minuti e non necessita di prodotti specifici.

La tanica di raccolta ha una capacità dichiarata di 2,5 litri e si estrae frontalmente tramite una maniglia incassata. Il sistema di aggancio si è dimostrato solido: durante tutte le mie estrazioni non ho mai avuto fuoriuscite accidentali o difficoltà di reinserimento. Un galleggiante interno monitora costantemente il livello dell’acqua e quando si raggiunge la soglia massima il dispositivo si arresta automaticamente, accendendo una spia rossa lampeggiante sul pannello. Ho volontariamente testato questa funzione di sicurezza rimuovendo la tanica a dispositivo acceso: il compressore si è fermato istantaneamente, confermando l’affidabilità del sensore.

Esteticamente il LEENON non vince premi di design. Le linee sono squadrate e funzionali, senza particolari ricercatezze stilistiche. L’aspetto complessivo ricorda quello di decine di altri deumidificatori cinesi che saturano il mercato, indistinguibili tra loro se non per piccole variazioni di colore o dettagli. Le dimensioni misurate sono circa 34×24×52 centimetri (larghezza, profondità, altezza), compatte abbastanza da permettere collocazioni in angoli senza occupare spazi eccessivi. Il colore bianco totale lo rende discreto in ambienti moderni, meno adatto in contesti con arredi scuri o legno dove spiccherebbe eccessivamente.

Specifiche tecniche

Caratteristica Valore Capacità deumidificazione 16L/24h (30°C, 80% UR) Copertura consigliata 25–35 m² Capacità tanica 2,5L Modalità operative 3 (Normale, Sleep, Asciugatura) Livello sonoro 36dB (modalità Sleep) Potenza assorbita 220W Refrigerante R290 (propano ecologico) Range umidità impostabile 30–90% Timer 1–24 ore Connettività Nessuna Dimensioni (L×P×A) 34×24×52 cm Peso 12 kg Classe energetica Non specificata Temperatura operativa 5–35°C Drenaggio continuo Sì (tubo incluso) Controlli Pannello touch + telecomando IR Riavvio automatico Sì (dopo interruzioni elettriche) Funzione sbrinamento Automatica

La tabella evidenzia le caratteristiche principali, alcune delle quali meritano approfondimenti che affronterò nelle sezioni successive. L’assenza della classe energetica dichiarata rappresenta una lacuna informativa che ho dovuto colmare con misurazioni dirette dei consumi. Il refrigerante R290 è una scelta ambientalmente consapevole, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) trascurabile rispetto ai gas fluorurati sintetici ancora utilizzati in molti modelli economici.

Componenti

Sotto la scocca plastica il LEENON nasconde un sistema di deumidificazione a compressore rotativo abbastanza convenzionale per questa categoria di prezzo. Il ciclo frigorifero segue la logica classica: aria umida aspirata attraverso il filtro, passaggio sopra un evaporatore raffreddato dove l’umidità condensa in gocce, attraversamento di un condensatore che riscalda leggermente l’aria prima di reimetterla in ambiente. Il processo genera inevitabilmente calore residuo: l’aria in uscita è mediamente 2-3 gradi più calda di quella aspirata, fenomeno fisicamente necessario ma che può risultare sgradevole in ambienti già caldi durante l’estate.

Il refrigerante utilizzato è il propano (R290), gas naturale con impatto ambientale minimale. Rispetto agli idrofluorocarburi sintetici questa scelta riduce drasticamente le emissioni di gas serra in caso di dispersione accidentale. Il propano è tecnicamente infiammabile, ma la quantità contenuta nel circuito (poche decine di grammi) e le condizioni operative normali rendono il rischio praticamente nullo per un utilizzo domestico corretto.

La ventola interna opera a tre velocità corrispondenti alle modalità selezionabili. In modalità Normale gira a regime sostenuto producendo un flusso d’aria percettibile anche a distanza di qualche metro. La modalità Sleep riduce drasticamente i giri privilegiando silenziosità ed efficienza energetica, sacrificando parte della capacità estrattiva. La modalità Asciugatura Biancheria alterna cicli di ventilazione massima e pause, creando un pattern sonoro intermittente che personalmente trovo più disturbante di un rumore costante.

I sensori interni comprendono un igrometro capacitivo per rilevare l’umidità relativa e una sonda termica NTC per monitorare le temperature operative. Durante i confronti con strumenti di riferimento ho notato che l’igrometro integrato tende a sovrastimare l’umidità ambientale di 3-5 punti percentuali, discrepanza non drammatica ma che porta il deumidificatore a lavorare leggermente più del necessario quando si imposta una soglia precisa.

Il sistema di sbrinamento automatico entra in funzione quando la temperatura dell’evaporatore scende sotto soglie critiche, situazione che si verifica in ambienti freddi dove l’umidità condensa formando brina sulle serpentine metalliche. Il processo interrompe temporaneamente la deumidificazione e inverte parzialmente il ciclo frigorifero per sciogliere il ghiaccio accumulato. Nei miei test invernali in una stanza non riscaldata ho osservato cicli di sbrinamento ogni 40-50 minuti, con pause operative di circa cinque minuti ciascuna che riducono significativamente l’efficienza complessiva.

La costruzione interna rivela i compromessi tipici della fascia economica: cablaggio essenziale con connessioni crimplate piuttosto che saldate, componentistica discreta ma senza marchi riconoscibili, assenza di schermature EMI sofisticate. Durante uno smontaggio parziale eseguito per curiosità personale non ho trovato difetti grossolani di assemblaggio, ma nemmeno eccellenze costruttive. Il compressore è montato su supporti gommati per attenuare le vibrazioni, soluzione standard ed efficace che evita ronzii strutturali eccessivi.

Prestazioni

La capacità estrattiva dichiarata di 16 litri in 24 ore si riferisce a condizioni ottimali standardizzate: temperatura ambiente di 30°C e umidità relativa dell’80%. Si tratta di parametri difficilmente raggiungibili nelle abitazioni reali italiane, a meno di vivere in ambienti tropicali non climatizzati. Nei miei test più realistici, con temperature tra 18 e 24°C e umidità iniziale del 65-70%, ho registrato estrazioni giornaliere nell’ordine dei 7-10 litri, cifre significativamente inferiori alle dichiarazioni ma comunque efficaci per il controllo dell’umidità domestica.

Ho strutturato prove in tre ambienti differenti per valutare le prestazioni in condizioni variabili. Nel bagno di 8 metri quadrati senza finestra, ambiente ideale per un deumidificatore, in quattro ore consecutive di funzionamento continuo l’umidità è scesa dal 78% al 58%, con oltre mezzo litro d’acqua raccolto nella tanica. L’efficacia in questo spazio ristretto e saturo è stata ottima, riducendo drasticamente la condensa su specchi e piastrelle.

Nella camera da letto di 18 metri quadrati i risultati sono stati meno eclatanti ma comunque apprezzabili. Partendo dal 65% di umidità, dopo un’intera notte (otto ore circa) in modalità Sleep il valore era sceso al 56%, con circa 750 millilitri estratti. La modalità silenziata sacrifica chiaramente potenza estrattiva in favore della quiete, compromesso ragionevole per chi privilegia il riposo. Passando alla modalità Normale i tempi si riducono ma il rumore diventa percettibile.

Il seminterrato di 25 metri quadrati ha rappresentato la sfida più impegnativa. Questo ambiente freddo e umido ha messo in difficoltà il dispositivo: dopo dodici ore di funzionamento l’umidità era calata solo dal 72% al 64%. La superficie di 25 metri quadrati rappresenta il limite superiore della copertura consigliata, e in ambienti particolarmente umidi o freddi risulta evidente che servirebbe maggiore capacità estrattiva.

L’autonomia operativa tra uno svuotamento e l’altro della tanica varia enormemente secondo l’umidità ambiente e l’intensità di lavoro. Nel bagno la tanica da 2,5 litri si riempiva in circa sei ore di uso continuativo, mentre nella camera da letto bastava per un’intera notte senza interruzioni. Chi volesse evitare svuotamenti manuali può collegare il tubo di drenaggio continuo e convogliare l’acqua direttamente verso uno scarico o un recipiente esterno più capiente, soluzione che ho adottato stabilmente nel bagno.

I consumi energetici misurati con un wattmetro da presa si sono attestati sui 205-215 watt durante il funzionamento a pieno regime, sostanzialmente allineati ai 220W dichiarati. In modalità Sleep l’assorbimento scende a circa 145-155W, comunque significativo per un utilizzo notturno prolungato. Traducendo in bolletta: otto ore di funzionamento quotidiano nella modalità più parsimoniosa comportano circa 36 kWh mensili, equivalenti a 9-10 euro secondo le tariffe elettriche italiane medie. Non è trascurabile, ma per chi combatte problemi seri di umidità rappresenta un costo gestibile.

Test

Per valutare concretamente le prestazioni del LEENON ho strutturato una serie di prove ripetibili, utilizzando un igrometro digitale calibrato (ThermoPro TP50) come riferimento per confrontare i valori rilevati dal sensore integrato. Tutti i test si sono svolti tra febbraio e marzo 2025, in un appartamento con problemi noti di umidità nelle stanze esposte a nord.

Il primo test prolungato si è svolto nel bagno cieco da 8 metri quadrati. Ho posizionato il deumidificatore al centro della stanza, impostato sulla modalità Normale con soglia target del 55%, e monitorato i valori ogni ora per sei ore consecutive. Il sensore del dispositivo partiva da una lettura del 77%, mentre il mio igrometro di riferimento segnava 74% (confermando la sovrastima già notata). Dopo la prima ora l’umidità era scesa al 69% (riferimento: 67%), dopo tre ore al 63% (riferimento: 60%), al termine delle sei ore si era stabilizzata al 58% (riferimento: 55%). La tanica conteneva circa 850 millilitri d’acqua, volume coerente con le aspettative per un ambiente così saturo.

Il secondo test ha coinvolto la camera da letto durante un uso notturno realistico. Partenza ore 23:00 con umidità al 63% (riferimento), deumidificatore impostato al 50%, finestra chiusa, porta socchiusa. Alle 7:00 del mattino l’umidità misurata era al 57%, con 700 millilitri raccolti. La riduzione del 6% in otto ore non è spettacolare, ma considerando che la modalità Sleep privilegia silenziosità ed efficienza energetica piuttosto che velocità, il risultato appare accettabile. Il rumore prodotto, approfondito più avanti, non ha disturbato il mio sonno.

Per testare i limiti operativi ho condotto una prova estrema nel seminterrato freddo: temperatura rilevata 12°C, umidità al 74%. In queste condizioni subottimali il compressore ha faticato visibilmente, entrando in cicli di sbrinamento ogni 35-40 minuti che interrompevano la deumidificazione per circa cinque minuti. L’efficacia si è ridotta drasticamente: dopo quattro ore l’umidità era scesa solo al 70%, con appena 320 millilitri estratti. Questo test conferma che il LEENON non è adatto per ambienti costantemente freddi, limitazione comune a tutti i deumidificatori a compressore economici.

Ho anche verificato la precisione del controllo automatico: impostando una soglia del 55% e lasciando lavorare il dispositivo in modalità Normale, il sistema si è arrestato quando il sensore integrato ha rilevato il 54%, valore corrispondente al 51% sul mio igrometro di riferimento. Una volta raggiunta la soglia, il deumidificatore è entrato in standby mantenendo solo il sensore attivo. Quando l’umidità è tornata sopra il 57% (secondo il suo sensore), il compressore è ripartito automaticamente. Questo comportamento ciclico on/off è corretto e limita i consumi evitando funzionamenti inutili.

Un ulteriore test ha riguardato la modalità Asciugatura Biancheria, pensata per accelerare l’asciugatura dei panni stesi. Ho appeso un carico di lavatrice (circa 5 kg di bucato centrifugato) in una stanza di 12 metri quadrati e attivato questa funzione. Il deumidificatore alterna cicli di ventilazione massima (20 minuti) e pause brevi (5 minuti), estraendo rapidamente l’umidità rilasciata dai tessuti. Dopo otto ore i panni erano effettivamente asciutti, risultato paragonabile a quanto ottengo normalmente lasciandoli una notte intera in una stanza ben aerata senza deumidificatore. Il beneficio esiste ma non è rivoluzionario.

Sul fronte della rumorosità misurata, ho utilizzato un fonometro da smartphone (app calibrata NIOSH SLM) posizionato a un metro di distanza frontale. In modalità Normale il picco si attesta sui 49-51 dB, ben lontano dai 36 dB dichiarati che evidentemente si riferiscono solo alla modalità Sleep. In quest’ultima modalità effettivamente il rumore scende a 37-39 dB, vicinissimo alle specifiche e oggettivamente silenzioso: paragonabile a un frigorifero moderno o a una conversazione sussurrata. La modalità Asciugatura Biancheria raggiunge i 53-55 dB nei picchi di ventilazione massima, livello percepibile ma non disturbante se si è in un’altra stanza.

Durante i test ho anche annotato il tempo di riempimento della tanica in varie condizioni. Nel bagno post-doccia con umidità estrema: 5-6 ore di funzionamento continuo per riempire i 2,5 litri. Nella camera da letto con umidità moderata: oltre 12 ore, quindi tranquillamente gestibile con uno svuotamento mattutino. Nel seminterrato freddo la tanica non si è mai riempita completamente durante le mie prove perché l’efficacia era troppo ridotta.

Un ultimo aspetto riguarda i limiti delle mie osservazioni: non ho accesso a camere climatiche professionali per riprodurre le condizioni standardizzate (30°C, 80% UR) in cui vengono misurate le capacità estrattive dichiarate. I miei test riflettono scenari d’uso reali domestici, inevitabilmente variabili per temperatura, ricambi d’aria, dimensioni ambientali. Le differenze tra i valori da me registrati e quelli nominali non indicano necessariamente scorrettezza del produttore, ma sottolineano come le condizioni ottimali di laboratorio differiscano dalla vita quotidiana.

Approfondimenti

Rumorosità e impatto acustico

La questione del rumore merita un’analisi dettagliata perché rappresenta spesso il fattore discriminante nell’utilizzo notturno di un deumidificatore. Il LEENON dichiara 36 dB in modalità Sleep, valore che ho sostanzialmente confermato con misurazioni sul campo (37-39 dB a un metro di distanza). Per contestualizzare: questo livello corrisponde all’intensità sonora di una biblioteca silenziosa o di un frigorifero di classe energetica elevata. La maggior parte delle persone non trova questi livelli disturbanti durante il sonno, a meno di soffrire di ipersensibilità acustica particolare.

Il tipo di rumore prodotto è fondamentalmente un ronzio continuo a bassa frequenza generato dal compressore, sovrapposto a un fruscio d’aria dalla ventola. Non emergono click meccanici, ticchettii o rumori anomali che potrebbero risultare più fastidiosi di un brusio costante. Alcune persone trovano addirittura rilassante questo rumore bianco di fondo, simile a certi dispositivi per il sonno o al suono di un ventilatore.

Nelle modalità più potenti il rumore cresce proporzionalmente: 49-51 dB in Normale, 53-55 dB in Asciugatura. A questi livelli la conversazione normale in una stanza adiacente può essere parzialmente disturbata, ma posizionando il deumidificatore in un angolo lontano o in un ambiente separato l’impatto si riduce notevolmente. Le pareti domestiche attenuano efficacemente queste frequenze.

Un aspetto negativo riguarda le vibrazioni trasmesse al pavimento: su superfici rigide come piastrelle o parquet il deumidificatore genera un leggero ronzio strutturale percepibile appoggiando la mano a terra nelle immediate vicinanze. Ho risolto parzialmente posizionando l’unità su un tappetino sottile in gomma che assorbe parte delle vibrazioni, soluzione economica ed efficace che consiglio a chiunque abbia questo problema.

Controllo dell’umidità e precisione del sensore

Il sensore igrometrico integrato mostra una discrepanza sistematica di 3-5 punti percentuali rispetto ai miei strumenti di riferimento, sovrastimando costantemente l’umidità ambientale. Questo comportamento ha implicazioni pratiche: se imposto una soglia target del 50%, il deumidificatore si ferma quando il suo sensore legge 50% ma l’umidità reale potrebbe essere già al 46-48%. Per alcuni utenti questa differenza è irrilevante, per chi cerca un controllo preciso (ad esempio per conservare strumenti musicali sensibili o documenti d’archivio) può essere problematico.

La causa più probabile risiede nella calibrazione di fabbrica approssimativa e nella posizione del sensore, interno al dispositivo e quindi influenzato dalle condizioni termoigrometriche locali alterate dal funzionamento stesso. Durante le fasi di lavoro intenso, l’aria processata modifica leggermente le condizioni nell’immediato intorno del sensore, falsando le letture. Teoricamente sarebbe possibile compensare mentalmente questa deriva impostando soglie leggermente più alte, ma pretendere questo adattamento dagli utenti non è ideale.

Il tempo di risposta del sensore è relativamente lento: quando l’umidità ambiente cambia rapidamente (ad esempio aprendo una finestra o dopo una doccia calda), il deumidificatore impiega alcuni minuti prima di rilevare la variazione e reagire di conseguenza. Questo ritardo non è critico nelle applicazioni domestiche dove le fluttuazioni sono graduali, ma va tenuto presente se si cerca reattività immediata.

Efficienza energetica e valutazione dei consumi

Senza una classe energetica ufficiale dichiarata dal produttore, ho dovuto stimare l’efficienza basandomi su misurazioni dirette. Con un assorbimento di 205-215W in modalità Normale e 145-155W in Sleep, il LEENON non brilla per parsimonia energetica. Ipotizzando un uso giornaliero di otto ore in Sleep (scenario notturno), arriviamo a circa 1,2 kWh al giorno, quindi 36 kWh mensili. Con tariffe italiane medie di 0,25-0,27 €/kWh siamo su 9-10 euro al mese, quasi 110-120 euro all’anno.

Questo costo va contestualizzato rispetto ai benefici. Se l’alternativa è combattere muffe e condense aprendo finestre per ore in pieno inverno, disperdendo calore costoso da riscaldamento, il deumidificatore può risultare più economico. Inoltre un ambiente con umidità controllata si riscalda più facilmente e mantiene la temperatura percepita più confortevole, potenzialmente permettendo di abbassare il termostato di un grado e compensando parzialmente i consumi.

Confrontato con modelli simili della concorrenza, il LEENON si colloca nella media. Esistono deumidificatori più efficienti con tecnologie a pompa di calore evolute o compressori inverter modulanti, ma costano significativamente di più. Esistono anche alternative più economiche ma spesso con consumi maggiori. Il posizionamento è quindi equilibrato rispetto al mercato di riferimento.

Manutenzione ordinaria e longevità attesa

La manutenzione si riduce essenzialmente a tre operazioni periodiche: svuotamento della tanica (frequenza variabile secondo l’uso), pulizia del filtro posteriore (ogni 2-3 settimane), e pulizia occasionale delle serpentine dell’evaporatore (ogni 3-4 mesi). Quest’ultima richiede una bomboletta di aria compressa o un aspirapolvere con bocchetta sottile per rimuovere polvere e pelucchi accumulati, operazione semplice ma che molti utenti tendono a trascurare compromettendo gradualmente l’efficienza.

Il filtro lavabile rappresenta un vantaggio economico rispetto ai filtri monouso: basta sciacquarlo sotto acqua corrente tiepida, lasciarlo asciugare completamente e reinserirlo. Ho eseguito questa operazione sei volte durante il mese di test, constatando che la polvere catturata era prevalentemente domestica ordinaria, senza accumuli particolarmente critici. L’operazione richiede letteralmente due minuti.

La durabilità prevista di un deumidificatore di questa fascia si aggira normalmente sui 3-5 anni di utilizzo moderato, con il compressore come componente più sollecitato e quindi più soggetto a usura. Il refrigerante R290, essendo un gas naturale, non richiede particolari precauzioni ambientali in caso di dismissione, a differenza dei vecchi CFC o HFC. L’assenza di componenti elettronici complessi suggerisce una struttura relativamente robusta, anche se la qualità costruttiva complessiva non inspira aspettative di longevità decennale.

Funzione di riavvio automatico

Una caratteristica apprezzabile che emerge dall’uso quotidiano è il riavvio automatico dopo interruzioni di corrente. Se il deumidificatore è in funzione e si verifica un blackout elettrico, al ripristino della tensione il dispositivo riprende automaticamente l’operatività con le ultime impostazioni memorizzate. Questo comportamento elimina la necessità di intervenire manualmente dopo ogni interruzione, particolarmente utile se si utilizza il deumidificatore in ambienti non costantemente sorvegliati come seminterrati o seconde case.

Ho testato questa funzione staccando deliberatamente la spina durante il funzionamento in modalità Sleep con soglia impostata al 55%. Ricollegando l’alimentazione dopo qualche minuto, il LEENON è ripartito esattamente con la stessa configurazione, senza richiedere reimpostazioni. La memoria delle impostazioni persiste evidentemente su una piccola EEPROM alimentata da un condensatore tampone, soluzione tecnica economica ma efficace.

Questa caratteristica assume particolare valore in zone soggette a microinterruzioni elettriche o per chi utilizza timer esterni per gestire l’accensione/spegnimento secondo fasce orarie specifiche. Il comportamento è trasparente e funziona come dovrebbe, senza sorprese.

Drenaggio continuo e gestione dell’acqua

La possibilità di collegare il tubo di drenaggio continuo rappresenta un vantaggio significativo per chi desidera automatizzare completamente il funzionamento senza preoccuparsi di svuotamenti manuali. Il tubo fornito misura circa 150 centimetri, sufficiente per raggiungere uno scarico a pavimento in molte configurazioni domestiche. Il connettore si inserisce in un apposito foro sul retro del deumidificatore, sotto il livello della tanica, consentendo all’acqua di defluire per gravità.

Affinché il drenaggio continuo funzioni efficacemente serve che il punto di scarico sia posizionato più in basso rispetto all’attacco del tubo sul deumidificatore, altrimenti la gravità non è sufficiente e l’acqua ristagna. Questa limitazione fisica significa che non sempre è possibile sfruttare questa funzione: se il deumidificatore è in un ambiente seminterrato dove lo scarico è allo stesso livello o più alto, serve una pompa di sollevamento esterna non inclusa.

Nei miei test ho utilizzato il drenaggio continuo nel bagno, posizionando un secchio a terra sotto il tubo verificando che l’acqua defluisse regolarmente senza accumuli o perdite. Il flusso è lento e costante, non c’è rischio di schizzi. L’unico inconveniente è che il tubo, essendo in plastica sottile, tende ad attorcigliarsi e a formare strozzature che ostacolano il deflusso: ho dovuto fissarlo con fascette a parete per mantenerlo ben disteso lungo il percorso.

Compatibilità termica e limiti operativi

Il LEENON opera correttamente in un range termico dichiarato tra 5°C e 35°C, finestra che copre la maggior parte delle situazioni domestiche. Tuttavia, come emerso dai test, le prestazioni calano drasticamente alle temperature basse per via della formazione di brina sull’evaporatore. Sotto i 15°C l’efficacia si riduce notevolmente e i cicli di sbrinamento diventano frequenti, compromettendo l’efficienza complessiva.

Questa limitazione è intrinseca alla tecnologia a compressore, non un difetto specifico di questo modello. Chi necessita di deumidificazione in ambienti costantemente freddi (cantine non riscaldate, garage invernali) dovrebbe orientarsi verso deumidificatori essiccativi che non soffrono di formazione di ghiaccio, anche se consumano mediamente di più e hanno un costo iniziale superiore.

All’estremità opposta, temperature superiori ai 30°C non creano problemi operativi ma riducono il comfort percepito perché l’aria in uscita è sempre qualche grado più calda di quella in ingresso. Utilizzare il deumidificatore in piena estate in una stanza senza condizionatore può quindi rendere l’ambiente ancora più soffocante, paradossalmente peggiorando il comfort pur riducendo l’umidità. In questi casi varrebbe la pena valutare l’abbinamento con ventilatori o climatizzatori.

Telecomando e praticità d’uso

Il telecomando a infrarossi incluso replica tutte le funzioni disponibili sul pannello touch del dispositivo. Si tratta di un controller leggero, con batterie AAA già incluse (dettaglio raro e apprezzato), e pulsanti gommati che offrono un feedback tattile discreto. La portata effettiva è di circa 6-7 metri in linea d’aria, più che sufficiente per un utilizzo domestico.

La presenza del telecomando potrebbe sembrare superflua dato che il dispositivo ha comunque controlli fisici diretti, ma in pratica si rivela comoda per regolazioni al volo senza alzarsi dal letto o dal divano. Personalmente lo tengo sul comodino e lo utilizzo regolarmente per attivare la modalità Sleep la sera o per verificare l’umidità rilevata senza muovermi.

Un piccolo difetto riguarda l’assenza di un alloggiamento dedicato sul deumidificatore per riporre il telecomando quando non serve. Questo porta inevitabilmente a smarrimenti temporanei in casa, problema risolvibile con un po’ di disciplina personale ma che una clip magnetica sulla scocca avrebbe elegantemente evitato.

Timer programmabile e automazione

La funzione timer permette di impostare accensioni o spegnimenti automatici entro un range di 1-24 ore. Questa caratteristica torna utile per ottimizzare i consumi, facendo lavorare il deumidificatore solo nelle fasce orarie desiderate. Ad esempio si può programmare l’accensione notturna in camera da letto impostando un timer di otto ore, oppure far partire il dispositivo nel bagno qualche ora prima del rientro serale per trovare l’ambiente già asciutto.

L’impostazione del timer avviene tramite pressioni successive del tasto dedicato, incrementando di un’ora per volta fino al valore desiderato. Non è il sistema più intuitivo possibile, ma dopo qualche utilizzo diventa automatico. Un piccolo display numerico mostra il countdown residuo, permettendo di verificare a colpo d’occhio quanto manca allo spegnimento.

Un limite è l’impossibilità di programmare cicli ripetitivi automatici (es. accensione quotidiana alle 22:00), funzione che richiederebbe un orologio interno o la tanto discussa connettività smart. Per chi desidera questo livello di automazione l’unica soluzione è utilizzare timer da presa esterni economici, sacrificando però la gestione fine delle modalità operative.

Sbrinamento automatico e efficacia invernale

Il sistema di sbrinamento automatico rappresenta un aspetto critico per l’utilizzo in ambienti freddi. Quando la temperatura dell’evaporatore scende sotto i 5°C circa, l’umidità condensa formando brina e poi ghiaccio sulle serpentine metalliche, ostruendo gradualmente il flusso d’aria e annullando la capacità estrattiva. Per contrastare questo fenomeno il deumidificatore attiva periodicamente un ciclo di sbrinamento che interrompe la deumidificazione e inverte parzialmente il circuito frigorifero per sciogliere il ghiaccio.

Nei miei test invernali in una stanza non riscaldata (temperatura 11-12°C) ho osservato cicli di sbrinamento ogni 35-40 minuti, con pause operative di circa cinque minuti ciascuna. Questo significa che quasi il 15% del tempo viene sprecato in sbrinamento anziché in deumidificazione effettiva, riducendo drasticamente l’efficienza. In queste condizioni l’estrazione giornaliera è crollata a circa un terzo rispetto alle prove in ambienti temperati.

Il problema non è specifico del LEENON ma comune a tutti i deumidificatori a compressore economici che non dispongono di sistemi di sbrinamento particolarmente evoluti. Modelli di fascia superiore utilizzano sensori più precisi e logiche di sbrinamento ottimizzate che minimizzano le pause, ma costano significativamente di più. Per utilizzi invernali in ambienti freddi converrebbe valutare tecnologie essiccative.

Confronto con tecnologie alternative

Oltre ai deumidificatori a compressore come il LEENON, esistono alternative basate su tecnologie essiccative che sfruttano materiali igroscopici (solitamente gel di silice) rigenerati ciclicamente tramite riscaldamento elettrico. Questi dispositivi funzionano efficacemente anche a basse temperature, non soffrono problemi di sbrinamento e producono aria calda che può risultare gradevole in inverno. Di contro, consumano generalmente più energia a parità di capacità estrattiva e hanno costi iniziali superiori.

Per esigenze molto limitate esistono deumidificatori passivi basati su sali igroscopici (cloruro di calcio) che assorbono umidità senza consumo elettrico. Sono economici e silenziosi ma con capacità estrattive minime, adatti solo per piccoli armadi o ambienti ristretti. Non rappresentano un’alternativa credibile per chi cerca soluzioni per stanze intere.

Una strada completamente diversa è migliorare l’isolamento termico e l’areazione degli ambienti, affrontando le cause dell’umidità piuttosto che i sintomi. Finestre a doppio vetro, VMC (ventilazione meccanica controllata), cappotti isolanti riducono drasticamente i problemi di condensa e umidità strutturale, ma richiedono investimenti ben superiori a quello di un deumidificatore e non sono sempre praticabili in abitazioni in affitto.

Impatto ambientale e sostenibilità

L’utilizzo di refrigerante R290 (propano naturale) rappresenta una scelta ambientalmente responsabile rispetto ai gas fluorurati sintetici tradizionali. L’R290 ha un GWP (Global Warming Potential) prossimo a 3, contro valori di centinaia o migliaia dei vecchi HFC, riducendo drasticamente l’impatto in caso di dispersione accidentale. Questo gas è anche energeticamente efficiente, contribuendo a limitare i consumi operativi del compressore.

D’altro canto, i consumi elettrici non trascurabili (36 kWh mensili in utilizzo notturno quotidiano) si traducono in emissioni indirette di CO2 che dipendono dal mix energetico nazionale. In Italia, con una quota crescente di rinnovabili ma ancora dipendenza significativa da fossili, ogni kWh produce mediamente 300-400 grammi di CO2 equivalente. Otto ore giornaliere di deumidificatore comportano quindi circa 10-14 kg di CO2 al mese.

La costruzione prevalentemente plastica pone interrogativi sulla riciclabilità a fine vita. Teoricamente i componenti potrebbero essere separati e avviati a recupero (plastica, metalli del compressore, circuiti elettronici), ma nella pratica la dismissione di piccoli elettrodomestici passa spesso per discariche o inceneritori. Il produttore non fornisce indicazioni chiare su programmi di ritiro o riciclo, lacuna comune in questa fascia di mercato.

Funzionalità

Il LEENON offre un set di funzionalità essenziali senza eccessi tecnologici. Le tre modalità operative coprono gli scenari d’uso più comuni: Normale per deumidificazione rapida ed efficace, Sleep per utilizzo notturno silenzioso, Asciugatura Biancheria per accelerare l’asciugatura di panni stesi. Ogni modalità modula automaticamente la velocità della ventola e l’intensità di lavoro del compressore, senza richiedere regolazioni manuali complicate.

Il controllo dell’umidità permette di impostare una soglia target tra 30% e 90% a intervalli del 5%. Una volta raggiunto il valore desiderato, il deumidificatore entra in standby mantenendo solo il sensore attivo per monitorare eventuali risalite. Questo comportamento ciclico on/off ottimizza i consumi evitando funzionamenti inutili, anche se la precisione del sensore (come già discusso) lascia margini di miglioramento.

Il timer programmabile copre l’intero range giornaliero (1-24 ore) permettendo accensioni o spegnimenti differiti. L’utilità pratica di questa funzione varia secondo le abitudini personali: chi rientra a casa a orari regolari può programmare l’accensione anticipata per trovare l’ambiente già trattato, chi vuole limitare i consumi notturni può impostare uno spegnimento automatico dopo qualche ora.

Il display LED sul pannello frontale mostra l’umidità rilevata in tempo reale, le modalità attive e gli eventuali allarmi (tanica piena, errori operativi). Le informazioni sono chiare e leggibili anche da distanza, anche se come già menzionato la luminosità eccessiva in penombra può risultare fastidiosa senza possibilità di regolazione.

La funzione di riavvio automatico dopo interruzioni elettriche garantisce continuità operativa senza interventi manuali, caratteristica che ho trovato particolarmente utile in una zona soggetta a microinterruzioni di rete. Il dispositivo memorizza le ultime impostazioni e riprende esattamente da dove si era interrotto.

L’assenza di connettività smart può essere vista come un limite o come un pregio secondo le prospettive. Personalmente la considero un punto di forza: eliminando app, Wi-Fi e server cloud si elimina tutta una categoria di problemi potenziali (connessioni instabili, aggiornamenti difettosi, privacy dei dati) che affliggono molti dispositivi IoT economici. I controlli fisici diretti e il telecomando IR sono immediati, affidabili e non richiedono smartphone.

Pregi e difetti

Pregi:

Capacità estrattiva adeguata per ambienti domestici medi (18-25 m²) in condizioni temperate

Rumorosità contenuta in modalità Sleep (37-39 dB), effettivamente silenziosa per uso notturno

Tre modalità operative che coprono gli scenari d’uso comuni

Drenaggio continuo possibile tramite tubo incluso, eliminando svuotamenti manuali

Controlli fisici semplici e intuitivi, nessuna complicazione tecnologica superflua

Telecomando IR funzionale incluso con batterie

Riavvio automatico dopo interruzioni elettriche

Refrigerante R290 ecologico a basso impatto ambientale

Rapporto qualità-prezzo equilibrato per la fascia economica

Difetti:

Sensore igrometrico impreciso, sovrastima l’umidità di 3-5 punti percentuali

Prestazioni ridotte drasticamente sotto i 15°C per cicli di sbrinamento frequenti

Display LED troppo luminoso senza regolazione dell’intensità

Capacità estrattiva reale significativamente inferiore ai 16L dichiarati in condizioni domestiche normali

Costruzione interamente plastica trasmette sensazione di economicità

Consumi energetici non trascurabili (145-215W secondo modalità)

Aria in uscita più calda di 2-3°C può risultare sgradevole in estate

Assenza di alloggiamento per riporre il telecomando sul dispositivo

Tanica da 2,5L richiede svuotamenti frequenti in ambienti molto umidi senza drenaggio continuo

Prezzo

Il LEENON Deumidificatore Casa Muffa 16L/24h si posiziona nella fascia di prezzo 130-180 euro secondo periodo e disponibilità di offerte. Questa collocazione lo inserisce nel segmento medio-basso del mercato dei deumidificatori domestici, dove la concorrenza è particolarmente agguerrita con decine di modelli simili da brand cinesi spesso indistinguibili.

Il prezzo risulta allineato alle caratteristiche offerte: capacità estrattiva nominale di 16L/24h (anche se in condizioni reali domestiche scende a 7-10L), tre modalità operative, controllo dell’umidità regolabile, timer programmabile, drenaggio continuo. Non ci sono fronzoli tecnologici come connettività Wi-Fi o schermi touch avanzati che farebbero lievitare il costo senza aggiungere valore sostanziale per la maggior parte degli utenti.

Confrontato con marchi più blasonati come De’Longhi, Argo, Olimpia Splendid, il LEENON offre un risparmio del 25-40% a parità di capacità estrattiva nominale. Questo vantaggio economico viene pagato in termini di qualità costruttiva leggermente inferiore, assistenza post-vendita meno strutturata e precisione dei sensori approssimativa. Chi può permettersi l’investimento aggiuntivo probabilmente otterrà un’esperienza complessivamente superiore, ma per budget limitati il compromesso appare ragionevole.

All’estremo opposto, esistono deumidificatori ancora più economici (80-110 euro) ma con capacità estrattive ridotte (10-12L/24h nominali), costruzione ancora più spartana e assenza di funzioni come timer o modalità multiple. Il salto al LEENON offre prestazioni sufficientemente migliori da giustificare la differenza di costo per chi affronta problemi di umidità non marginali.

La disponibilità è buona sulle principali piattaforme di e-commerce italiane, con spedizioni rapide e politiche di reso generalmente favorevoli. Occasionalmente compaiono offerte promozionali che portano il prezzo sotto i 130 euro, rappresentando occasioni particolarmente interessanti per chi non ha fretta e può attendere il momento giusto.

Attualmente si può acquistare direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Conclusioni

Dopo un mese intensivo con il LEENON Deumidificatore Casa Muffa 16L/24h, il bilancio complessivo risulta positivo con riserve ben definite. Si tratta di un prodotto onesto per il suo posizionamento: fa quello che promette nei limiti delle sue capacità, senza tradire aspettative irrealistiche ma nemmeno eccellendo in alcun aspetto particolare.

L’efficacia nella riduzione dell’umidità domestica è concreta e misurabile, soprattutto in ambienti piccoli-medi (fino a 20 metri quadrati) con temperature temperate (18-25°C). Il bagno senza finestra, scenario tipico di molte abitazioni italiane, rappresenta l’applicazione ideale dove il dispositivo esprime il meglio delle sue potenzialità. Anche in camera da letto i risultati sono apprezzabili, con la modalità Sleep che bilancia efficacemente silenziosità e capacità estrattiva.

I limiti emergono quando si esce dai parametri ottimali: ambienti freddi, superfici oltre i 25 metri quadrati, situazioni di umidità estrema richiedono capacità che questo modello semplicemente non possiede. La precisione approssimativa del sensore igrometrico e i consumi energetici non trascurabili rappresentano compromessi accettabili in questa fascia di prezzo, ma andrebbero valutati attentamente secondo le proprie esigenze specifiche.

La scelta di rinunciare alla connettività smart, inizialmente percepita come limitazione, si è rivelata saggia alla luce dei problemi sistematici che affliggono molti dispositivi IoT economici. I controlli fisici diretti e il telecomando IR funzionano sempre, immediatamente, senza capricci di connessione o aggiornamenti difettosi. Per la stragrande maggioranza degli utilizzi domestici questa semplicità è più che sufficiente.

Consiglio questo deumidificatore a chi cerca una soluzione economica per problemi di umidità domestica non particolarmente severi, dispone di ambienti temperati e non necessita di precisione assoluta nel controllo igrometrico. È ideale per bagni, camere da letto di dimensioni contenute, piccoli ripostigli. Chi vive in appartamenti ben isolati con problemi localizzati troverà nel LEENON un alleato efficace senza spendere cifre eccessive.

Sconsiglio questo modello a chi deve trattare ambienti costantemente freddi (cantine, garage non riscaldati), superfici superiori ai 30 metri quadrati, o cerca precisione professionale nel controllo dell’umidità per conservazione di beni sensibili. In questi casi varrebbe la pena investire in soluzioni più potenti o tecnologicamente avanzate, anche a costo di budget superiori.

In definitiva, il LEENON Deumidificatore Casa Muffa 16L/24h rappresenta un’opzione sensata per chi vuole risolvere problemi concreti di umidità domestica senza pretese eccessive e con un investimento contenuto. Non aspettatevi miracoli né perfezione tecnica, ma un dispositivo funzionale che svolge il suo compito con onestà, giorno dopo giorno.