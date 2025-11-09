Galaxy Z TriFold: nuove certificazioni suggeriscono un lancio vicino

Il settore degli smartphone pieghevoli continua a rappresentare uno dei terreni più dinamici. A tal proposito, Samsung si prepara a spingere ancora oltre i confini di tale categoria. L’azienda sudcoreana, che negli ultimi anni ha consolidato la propria leadership nel settore, sembra pronta a introdurre un dispositivo con design a tre sezioni pieghevoli. Un formato che potrebbe ridefinire l’idea stessa di portabilità. Riguardo il nuovo smartphone, sono emerse delle novità interessanti. Le recenti tracce lasciate presso il Bluetooth SIG, l’ente internazionale che certifica la compatibilità con lo standard, indicano che il lancio è vicino. Nel dettaglio, le certificazioni riguardano un modello associato ai codici SM-D6390, SM-D639U, SM-D639U1, SM-D639N e SM-D639B.

Galaxy Z Trifold: ecco i possibili dettagli emersi sul nuovo smartphone Samsung

Tra tali versioni, quella siglata “B” appare destinata al mercato internazionale. Mentre le altre sarebbero rivolte rispettivamente alla Cina, agli Stati Uniti e alla Corea del Sud. Internazionale, però, non significherà una disponibilità globale. Le prime unità del presunto Galaxy Z TriFold dovrebbero debuttare negli Emirati Arabi Uniti. Per poi arrivare successivamente in mercati selezionati come Singapore e Taiwan. Un’espansione più ampia, secondo le previsioni, potrebbe concretizzarsi solo nel 2026.

L’attuale fase di certificazione non rivela dettagli tecnici sul dispositivo, ma la separazione tra i modelli suggerisce possibili differenze hardware. Da tempo Samsung differenzia i propri smartphone in base alle aree geografiche, alternando i chip Exynos e Snapdragon nei modelli di fascia alta. Una strategia che potrebbe essere replicata anche su tale nuovo pieghevole.

L’arrivo di un dispositivo capace di piegarsi in tre sezioni segnerebbe un’evoluzione importante per un comparto che sta cercando nuovi stimoli. Samsung, forte della sua esperienza con la linea Galaxy Z Fold e Flip, sembra intenzionata a riaffermare il proprio ruolo attraverso un design ancora più versatile. Se le previsioni di lancio verranno confermate, il TriFold potrebbe rappresentare non solo il prossimo passo nella strategia del marchio, ma anche un punto di svolta per l’intero segmento.