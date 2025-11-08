Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro: il pediluvio diventa smart con l’AI di Xiaomi

Con Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro, Xiaomi porta l’intelligenza artificiale anche nel mondo del relax domestico. Il nuovo dispositivo, lanciato in Cina e integrato con l’ecosistema HyperOS, rappresenta la versione più evoluta dei pediluvi smart del marchio. Pensato per chi cerca comfort e tecnologia, questo innovativo apparecchio si solleva elettronicamente fino a 35cm, adattandosi alla posizione dell’utente, e si richiude con un solo tocco fino a 18cm, così da poter essere riposto facilmente sotto un mobile.

La vasca utilizza airbag intelligenti che avvolgono dita, arco plantare e talloni per offrire un massaggio completo e personalizzato, mentre il sistema di riscaldamento DPS permette di impostare la temperatura tra 35 e 48°C. Oltre i 54°C, l’AI interna interviene per interrompere automaticamente il riscaldamento, garantendo sicurezza e controllo costante. A completare l’esperienza ci sono vibrazioni per stimolare la circolazione, una lampada UV antibatterica capace di eliminare fino al 99,9% di Escherichia coli e Staphylococcus aureus, e un blocco di emergenza elettrico che interviene entro 0,1 secondi in caso di guasto. Il tutto racchiuso in una struttura elegante e leggera, con ruote e maniglia per un facile trasporto.

Mijia Foot Bath 2 Pro: AI, controllo smart e benessere connesso

Il nuovo Mijia Foot Bath2 Pro non è solo un gadget di lusso, ma un vero e proprio strumento di benessere connesso. Grazie all’app Mi Home e all’assistente vocale Xiao AI, è possibile gestire ogni funzione da remoto, scegliere tra 10 modalità di massaggio e 4 programmi preimpostati, monitorare l’utilizzo nel calendario e persino ricevere consigli di rilassamento personalizzati. Tutte le impostazioni vengono salvate automaticamente nel cloud, così l’AI adatta progressivamente le sessioni alle preferenze dell’utente.

Il dispositivo è venduto in Cina al prezzo di 1.149 yuan (circa 140€), ma non è ancora noto se arriverà ufficialmente in Europa. Con questo lancio, Xiaomi continua a rafforzare la linea Mijia, che già comprende il frigorifero Refrigerator Cross Door 502L e il purificatore d’aria Air Purifier 6 Dual-Core, entrambi dotati di funzioni smart e compatibilità con HyperOS.

Il Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro dimostra così come l’AI possa entrare anche nella cura personale, trasformando un gesto quotidiano come il pediluvio in un’esperienza di benessere intelligente, sicura e completamente personalizzata.