Candy Multi Wash: ecco la lavatrice con tre cestelli

L’innovazione nel settore degli elettrodomestici continua a guidare il mercato verso soluzioni più efficienti e personalizzate. A tal proposito, a dicembre, Candy porterà in Italia la MultiWash, lavatrice in classe A-35% che promette di rivoluzionare il modo di fare il bucato. Quest’ultima si distingue per una gestione dei carichi completamente flessibile e intelligente. Il dispositivo, presentato a settembre all’IFA 2025 di Berlino, ha conquistato il Reviewed Award grazie alla sua originalità e alle funzioni pensate per ridurre consumi, tempi e sprechi. La caratteristica principale è la presenza di tre cestelli indipendenti, ciascuno programmabile autonomamente. Il cesto principale ha una capienza di 10 kg, mentre due mini-drum da 1 kg consentono di trattare carichi ridotti o capi delicati, impostando separatamente temperatura, durata e tipo di lavaggio. Tale configurazione permette di effettuare tre lavaggi contemporaneamente.

Candy MultiWash: ecco i dettagli emersi sulla nuova lavatrice

L’ottimizzazione delle risorse è garantita dall’Intelligent Central System, che utilizza l’intelligenza artificiale per regolare l’uso di acqua ed energia. I tre circuiti indipendenti per l’ingresso dell’acqua evitano qualsiasi contaminazione tra i cestelli, mentre la funzione Auto-Dose consente di utilizzare due detersivi diversi più l’ammorbidente. Ciò dosando automaticamente le quantità necessarie in base al programma selezionato.

La lavatrice è progettata anche per chi ha bisogno di rapidità. La funzione Quick Wash riduce fino al 55% i tempi dei cicli tradizionali. Il tutto senza compromettere la pulizia dei capi. La cura dell’igiene è un altro punto forte. Il sistema Smart Spray elimina i residui di schiuma, Clean Shield riduce i batteri fino al 99% e un ciclo di autopulizia a 95°C mantiene il cestello principale sempre pulito. Per il mini-drum superiore sinistro è prevista anche l’igienizzazione a raggi UV, pensata per capi particolarmente delicati o soggetti a contaminazioni.

Candy prevede inizialmente la disponibilità della versione da 107 cm di altezza al prezzo di 999 euro. Seguiranno la variante connessa tramite app hOn, il modello standard più compatto da 85x67x60 cm e una lavasciuga che permette di usare i mini-drum anche per asciugare i capi. Tale innovazione mostra come la tecnologia possa rispondere in maniera concreta alle esigenze quotidiane. Aprendo scenari interessanti per il futuro delle abitazioni smart.