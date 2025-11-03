YouTube: arrivano nuove norme per i giochi violenti

Dal 17 novembre, YouTube attuerà una revisione delle proprie regole sui contenuti. Si tratta di un intervento che segna un cambio importante nella gestione della violenza videoludica sulla piattaforma. La decisione è stata annunciata ufficialmente. Quest’ultima stabilisce nuove limitazioni per i video che mostrano scene di “violenza grafica” in videogiochi con personaggi umani realistici. Il provvedimento introduce una distinzione netta tra contenuti accessibili e non accessibili in base all’età e al login dell’utente. Chi ha meno di 18 anni, o chi guarda video senza effettuare l’accesso, non potrà più visualizzare scene ritenute eccessivamente crude.

YouTube: ecco come la piattaforma gestisce la violenza videoludica

Le nuove linee guida si concentrano su rappresentazioni di violenza di massa contro civili o torture. L’algoritmo della piattaforma sarà incaricato di valutare diversi parametri, come la durata e l’intensità delle sequenze violente. Ed anche il livello di realismo dei personaggi e la possibile presenza di inquadrature ravvicinate. Secondo un portavoce di YouTube, la piattaforma adotterà un approccio graduale. Ciò applicando restrizioni soprattutto nei casi in cui la violenza appaia prolungata o esplicita.

La decisione ha suscitato un acceso dibattito nella community dei videogiocatori. In particolare, tra coloro che producono contenuti basati su titoli horror o d’azione. Per tali creator, il rischio è quello di una perdita significativa di visibilità e di introiti. Poiché parte del loro pubblico potrebbe essere esclusa. Eppure, YouTube offrirà agli utenti la possibilità di oscurare o modificare le sequenze più problematiche tramite l’editor interno. Una pratica già adottata da molti creator per evitare la demonetizzazione.

Con tale intervento, YouTube sceglie di posizionarsi come piattaforma responsabile, pronta a bilanciare libertà creativa e protezione del pubblico. Resta da capire se la comunità dei creator accoglierà la misura come una sfida costruttiva o come un freno alla spontaneità espressiva. Non resta dunque che attendere e scoprire come evolverà tale scenario per la piattaforma.