Porsche: brevettato un nuovo motore W12 ma non si sa per quale auto

Dopo aver assistito all’addio di questa tipologia di motore da parte di Bentley, a quanto pare non è tutto perduto poiché il gruppo Volkswagen e nello specifico Porsche sembrano non voler completamente rinunciare a questa particolare architettura, la società infatti recentemente ha depositato un brevetto che riguarda per l’appunto un nuovo motore W 12, cerchiamo però di mantenere i piedi sulla terra poiché le possibilità di vedere un’auto con un motore di questo tipo, sono davvero remote, le possibilità che questo brevetto finisca in un cassetto per sempre, sono davvero elevate.

Il brevetto

Il brevetto in questione risulta essere davvero molto tecnico e abbastanza difficile da comprendere se non dagli esperti del settore, al suo interno viene citata la struttura del motore e soprattutto la gestione e l’andamento dei flussi d’aria che vengono aspirati direttamente dal movimento del cilindro dall’alto verso il basso con una struttura che fa compiere all’aria un movimento diretto e privo di curvature, cosa che riesce a incrementare in modo importante le prestazioni e l’efficienza dell’intero sistema con ogni testata ha almeno una luce di aspirazione e una luce di scarico, dove la luce di aspirazione è collegata a un plenum per il flusso dell’aria.

Tralasciando i tecnicismi a parte però un motore di questo genere è altamente improbabile che possa effettivamente arrivare su strada, le uniche auto candidabili a fregiarsi di un mostro di tale portata possono essere per l’appunto le auto da corsa o al massimo la sempre estrema Bugatti, l’azienda attualmente infatti è l’unica a offrire auto dalle prestazioni davvero esagerate omologate anche per circolare sulle strade civili, nel frattempo comunque Porsche continua a depositare brevetti segnale di un lavoro che sebbene senza un evidente sbocco pratico viene portato avanti anche per questioni utili allo sviluppo di altre piattaforme, quest’ultimo motore ne è l’esemplificazione migliore.