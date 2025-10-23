Ad
Amazon Ring sigla una nuova partnership con Flock

È stata annunciata una nuova partnership tra Amazon Ring e Flock, l'azienda che collabora con polizia, FBI e ICE.

scritto da Margareth Galletta
Amazon Ring

La crescente integrazione tra tecnologie domestiche e forze dell’ordine statunitensi si concretizza in una nuova collaborazione. Quest’ultima coinvolge Ring, azienda di Amazon specializzata in videocamere di sorveglianza per consumatori, e Flock, società nota per fornire dati e strumenti di analisi alle autorità pubbliche. L’accordo consente alle forze dell’ordine di accedere a flussi video provenienti dai dispositivi Ring attraverso la piattaforma di Flock, segnando un ulteriore passo verso la connessione tra sicurezza privata e pubblica.

Il sistema impiegato, noto come Community Request, permette alle autorità di inviare richieste mirate agli utenti per condividere immagini e video utili a indagini specifiche. L’accesso non è libero: ogni richiesta deve indicare in modo preciso il periodo di interesse e il numero di caso relativo. Mentre gli utenti hanno piena facoltà di accettare o rifiutare la partecipazione. È possibile anche disattivare del tutto le notifiche relative a tali richieste, garantendo un livello di controllo sulla propria privacy.

Nuova partnership per Amazon Ring: scopriamo i dettagli

Flock utilizza intelligenza artificiale per l’analisi dei dati, concentrandosi soprattutto sui veicoli tramite lettura delle targhe e raccolta di informazioni utili all’identificazione. In tal modo, le agenzie governative coinvolte, tra cui ICE e FBI, possono ampliare il loro accesso a risorse digitali senza precedenti, pur operando entro vincoli formali. Anche se l’azienda sottolinea che la partecipazione rimane volontaria e anonima, la prospettiva di un collegamento diretto tra videocamere domestiche e istituzioni ha sollevato dibattiti sul bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela dei dati personali.

Ring definisce la collaborazione come un passo verso comunità più sicure, spiegando che rendere i cittadini partecipi delle indagini è uno dei valori alla base dei propri servizi. Dall’altro lato, il meccanismo evidenzia la delicatezza del rapporto tra tecnologie di sorveglianza e privacy.

Tale partnership riflette una tendenza più ampia: la sorveglianza domestica non è più confinata alla protezione individuale, ma entra nel quadro della sicurezza urbana e nazionale. Il caso Amazon Ring e Flock apre il dibattito su come la tecnologia possa ridefinire i confini tra spazio privato e controllo pubblico.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.