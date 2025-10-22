CoopVoce Evo 30, sta per tornare super offerta low cost

Fra non molto tempo l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare in veste ufficiale una delle sue offerte di rete mobile a basso costo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 30. Quest’ultima, secondo quanto è emerso, ritornerà ufficialmente verso la fine del mese e rimarrà disponibile quasi fino alla fine del mese prossimo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 30, sta per tornare ufficialmente la super offerta a basso costo

A breve tornerà ufficialmente una delle super offerte mobile a basso costo dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 30. Secondo quanto riportato in rete , l’offerta in questione tornerà a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del 30 ottobre 2025. Tutti gli interessati avranno qualche settimana di tempo per poterla attivare, dato che sembra che sarà disponibile fino alla giornata del prossimo 23 novembre 2025.

Ci troviamo anche questa volta di fronte ad un’offerta di rete mobile davvero sorprendente. Per averla, infatti, gli utenti interessati dovranno pagare un costo per il rinnovo pari a soli 4,90 euro al mese. A fronte di questa spesa , gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle includerà poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo sarà sempre pari a 4,90 euro, non cambierà nel tempo.

Secondo quanto riportato, l’offerta sarà disponibile all’attivazione sia sul sito ufficiale di CoopVoce sia nei negozi fisici autorizzati dall’operatore. CoopVoce Evo 30 sarà disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi sia i clienti che attiveranno un nuovo numero sia i clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.