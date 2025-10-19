Xbox: nuova collaborazione tra gli studi?

In un settore spesso caratterizzato dalla competizione tra studi, Microsoft sembra aver scelto un approccio diverso per i suoi Xbox Game Studios. Ovvero la collaborazione interna come motore di innovazione. Tale modello, basato sullo scambio di competenze tra team, emerge chiaramente dallo sviluppo di The Outer Worlds 2. Titolo molto atteso in uscita il 29 ottobre. Secondo Brandon Adler e Matt Singh, direttori di Obsidian Entertainment, il lavoro sul gioco è stato arricchito dalla possibilità di confrontarsi con altri studi del gruppo. In particolare, Adler ha evidenziato l’esperienza con Ninja Theory, rinomata per le sue tecniche di motion e performance capture. Grazie a tale scambio, il team di Obsidian ha potuto apprendere dettagli sul processo creativo di Ninja Theory, valutando come incorporare elementi simili nei propri futuri giochi.

Microsoft punta sulla collaborazione dei suoi Xbox Game Studios

Singh ha aggiunto che tale scenario non è stato unilaterale. Obsidian ha avuto l’opportunità di offrire feedback a studi come Double Fine Productions e di dialogare con Kojima Productions durante un recente viaggio in Giappone. Tale scambio reciproco testimonia un ambiente in cui i team non solo ricevono supporto, ma contribuiscono attivamente al progresso degli altri.

Anche l’esperienza di Halo Studios (ex 343 Industries) ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo. Il team di Obsidian ha potuto affinare il gunplay di The Outer Worlds 2 grazie ai consigli ricevuti, mostrando come la condivisione interna di competenze possa incidere su aspetti concreti del gameplay. La filosofia collaborativa adottata dall’azienda riflette una strategia più ampia di Microsoft. Quest’ultima si basa sul favorire un ecosistema in cui la conoscenza circola liberamente tra studi diversi, accelerando l’innovazione e migliorando la qualità dei prodotti finali.

L’esempio di Obsidian suggerisce che la cooperazione interna potrebbe diventare un modello replicabile all’interno dell’industria videoludica. In un mercato in continua evoluzione, condividere esperienze, strumenti e competenze non solo ottimizza i processi creativi. Risponde anche alle aspettative di giocatori sempre più attenti all’innovazione.