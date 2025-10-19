Comet: occasioni da cogliere prima di Halloween

Siete pronti per ambientare l’autunno con un pizzico di tecnologia? Proprio mentre le serate si fanno più lunghe e l’aria frizzante suggerisce zucche paurose (e forse qualche dolcetto in attesa di Halloween), ecco che Comet si fa avanti con proposte irresistibili. Se amate sorprendere voi stessi con un acquisto ben azzeccato o desiderate fare un regalo in anticipo, queste promozioni arrivano come incantesimi a tempo limitato. Tra il fruscio delle foglie e il profumo del caffè appena fatto, potrete approfittare di sconti concreti e di prodotti che rendono più piacevole ogni momento in casa. Comet mette a disposizione opportunità per voi e per chi desidera sorprendere amici o familiari con regali intelligenti e convenienti. Non resta che muoversi prima che il tempo scada!

Offerte Comet che mettono i brividi

Fino al 22, potrete approfittarne con tempismo. Comet propone il Samsung Galaxy S24 8/256 GB Cobalt Violet a 499 euro, una proposta davvero competitiva per chi desidera prestazioni senza compromessi. Voi potreste preferire un’alternativa più sobria: il Motorola Moto G05 8/256 GB Denim Blue è a 119 euro, un’offerta che invita al confronto. Per chi di voi desidera un dispositivo compatto ma versatile, c’è l’Apple iPad A16 11″ Wi-Fi 128 GB in giallo a 349 euro. Voi che amate immagini ampie, Comet mette in promozione il Samsung TV QLED 65″ QE65Q7F5AUXZT a 699 euro. Se volete monitorare salute, attività e benessere con stile, Comet propone il Garmin Venu 3 Black/Slate a 399 euro.

Per la casa pulita senza fatica potete contare sulla Rowenta Lavapavimenti GZ5035WO Nero, offerta da Comet a 249 euro. Gli amanti del caffè non resteranno delusi: Comet include la Lavazza macchina da caffè capsule LM 860 Jolie Evo Green a 69,90 euro, perfetta per le vostre pause aromatiche. Per chi desidera il massimo in grandezza, Comet propone il Samsung TV LED 75″ UE75U7000FUXZT Titan Gray a 699 euro. E infine, per chi di voi cerca il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo, Comet offre lo Xiaomi Redmi Note 14 8/256 GB Midnight Black a un prezzo sorprendente: 179 euro.