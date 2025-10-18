Il cambio d’ora è ancora utile o solo un retaggio da aggiornare?

Eccoci di nuovo, a quel punto dell’anno in cui l’unico vero dilemma esistenziale è: la sveglia del telefono si sposterà da sola o farà casino? Sì, parlo del ritorno dell’ora solare, quel piccolo, innocuo evento che ci regala un’ora di sonno extra e, in qualche modo, ci fa sentire subito più autunnali. Questa volta la magia accade nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre: alle 3:00 si torna indietro alle 2:00. Un’ora guadagnata, un piccolo lusso che ci si concede. O almeno, questo è quello che ci raccontiamo mentre prepariamo la cioccolata calda.

Ora legale vs ora solare: l’eterno dilemma tra efficienza e benessere

In realtà, se andiamo a grattare sotto la superficie di questo “regalo” orario, scopriamo che l’intera faccenda del cambio dell’ora è molto più complessa di un semplice giro di lancette. Non è solo questione di umore o di quel sonno in più che tanto ci piace sbandierare. È una storia che tocca il nostro corpo, le nostre abitudini e, incredibilmente, il portafoglio dell’intero Paese.

Da anni, fior di scienziati si arrovellano per capire come il nostro organismo reagisce a questi salti temporali. I dati, e in particolare quelli che arrivano da progetti europei come EUCLOCK, sono piuttosto chiari: il nostro corpo si trova molto più a suo agio con l’ora solare, quella “invernale”. È come se fossimo tarati di fabbrica per seguire i ritmi del sole, non gli orari decisi a tavolino da qualche decreto. Un esperto come il professor Till Roenneberg dell’Università di Monaco l’ha spiegato in modo cristallino: il nostro orologio interno – quello che gestisce sonno, veglia, digestione, tutto insomma – funziona meglio quando non viene forzato in avanti. È per questo che in primavera, quando scatta l’ora legale, ci sentiamo un po’ sottosopra, quasi perennemente con il jet lag, e ci mettiamo intere settimane a carburare.

Eppure, nonostante l’evidente disagio biologico di molti, ogni volta che si tira fuori l’ipotesi di abolire il cambio d’ora per abbracciare un orario fisso, si scatena il finimondo. Perché? Semplice: il fattore economico pesa come un macigno. I dati che arrivano da Terna, la società che gestisce la rete elettrica, sono lì a dimostrarlo: l’ora legale non è un capriccio, ma una strategia di risparmio energetico mastodontica.

Basta guardare i numeri: solo nell’ultimo anno solare (quello in cui le lancette si sono spostate in avanti), l’Italia ha messo in cassaforte circa 340 milioni di kWh. Parliamo dell’equivalente del consumo annuale di ben 130 mila famiglie. Tradotto in moneta sonante: 75 milioni di euro in meno sulle bollette nazionali. Se poi allarghiamo lo sguardo e consideriamo gli ultimi vent’anni, i risparmi totali superano gli 11 miliardi di kWh, un tesoretto che supera i 2 miliardi di euro.

Ma non è finita qui. C’è un altro lato della medaglia che spesso viene snobbato, ed è quello ambientale. Meno energia consumata significa automaticamente meno combustibili bruciati e, di conseguenza, meno inquinamento. Solo nel periodo tra marzo e ottobre, si calcolano circa 160 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica evitate. Non è la soluzione definitiva al cambiamento climatico, certo, ma è un contributo tutt’altro che trascurabile, ottenuto grazie a un gesto apparentemente così banale.

L’impatto nascosto dell’ora solare

Insomma, il punto cruciale della discussione è tutto qui: l’ora legale è una vera manna per i conti dello Stato e per l’ambiente, ma rappresenta un piccolo stress per il nostro benessere psico-fisico. La diatriba infuria da anni, non solo in Europa, dove si continua a discutere se un giorno avremo un unico orario, ma anche negli Stati Uniti, dove persino figure come Donald Trump si sono espresse a favore di un orario fisso che prolunghi le giornate.

Mentre i potenti della Terra continuano a dibattere, a noi non resta che goderci l’imminente piccola tregua autunnale. Quel momento in cui la mattina farà luce prima, il corpo ritroverà un ritmo più naturale e, soprattutto, potremo affondare il viso nel cuscino per sessanta minuti in più. Un piccolo lusso, in attesa che qualcuno decida una volta per tutte se è meglio il portafoglio o la serenità.