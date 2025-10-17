Ad
Lycamobile presenta una nuova tariffa telefonica per l’arrivo di Halloween

Non perdere tutte le promozioni telefoniche di Lycamobile, soprattutto quelle pensate per l'estero

scritto da Federica Iazzi
Scopri la nuova tariffa di Lycamobile

Lycamobile è sempre una garanzia per gli utenti che intendono cambiare operatore telefonico. Il gestore è conosciuto soprattutto per le sue tariffe che integrano chiamate verso i numeri internazionali, che si estendono verso molti paesi. Però anche le tariffe all inclusive normali sono molto convenienti, soprattutto per chi voglia cambiare operatore telefonico. Lycamobile si appoggia sulla rete e sulle infrastrutture di Vodafone, e ciò gli permette di offrire dei piani tariffari accessibili e vantaggiosi.

Lycamobile, ecco l’offerta dedicata ad Halloween

Lycamobile nel campo della comunicazione è davvero molto forte, poiché riesce a pubblicizzare le proprie tariffe in maniera divertente. È proprio quello che è accaduto con l’ultima promozione dedicata ad Halloween, che ha lo slogan “Non aver paura di cambiare”. La promozione in questione è estremamente economica, e inoltre è l’unica in cui passaggio e attivazione siano gratuiti, pur provenendo da qualsiasi altra operatore.

L’offerta in questione è la 5G Portin 599, che mette a disposizione 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 8 giga di UE Roaming. Il prezzo dell’offerta è davvero folle, poiché si tratta solo di 5,99 € al mese. Ma non è finita qui, perché con questo piano tariffario Lycamobile offre agli utenti anche due mesi in omaggio.

Ovviamente l’operatore offre, oltre a quella appena descritta, un’ampia gamma di piani tariffari tra cui è anche molto difficile scegliere. Un’altra promozione telefonica, che come la precedente, è altrettanto vantaggiosa, è Italy Pink. Con quest’offerta il gestore mette a disposizione 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati verso i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 9 giga di UE Roaming. Questa offerta è disponibile soltanto online, e il costo è di soli 6,99 € al mese.

Tutte le offerte di Lycamobile si possono attivare sul sito web dell’operatore, oppure contattando direttamente l’assistenza clienti, che guiderà l’utente verso l’attivazione della tariffa scelta.

