Lycamobile presenta una nuova tariffa telefonica per l’arrivo di Halloween

Lycamobile è sempre una garanzia per gli utenti che intendono cambiare operatore telefonico. Il gestore è conosciuto soprattutto per le sue tariffe che integrano chiamate verso i numeri internazionali, che si estendono verso molti paesi. Però anche le tariffe all inclusive normali sono molto convenienti, soprattutto per chi voglia cambiare operatore telefonico. Lycamobile si appoggia sulla rete e sulle infrastrutture di Vodafone, e ciò gli permette di offrire dei piani tariffari accessibili e vantaggiosi.

Lycamobile, ecco l’offerta dedicata ad Halloween

Lycamobile nel campo della comunicazione è davvero molto forte, poiché riesce a pubblicizzare le proprie tariffe in maniera divertente. È proprio quello che è accaduto con l’ultima promozione dedicata ad Halloween, che ha lo slogan “Non aver paura di cambiare”. La promozione in questione è estremamente economica, e inoltre è l’unica in cui passaggio e attivazione siano gratuiti, pur provenendo da qualsiasi altra operatore.

L’offerta in questione è la 5G Portin 599, che mette a disposizione 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 8 giga di UE Roaming. Il prezzo dell’offerta è davvero folle, poiché si tratta solo di 5,99 € al mese. Ma non è finita qui, perché con questo piano tariffario Lycamobile offre agli utenti anche due mesi in omaggio.

Ovviamente l’operatore offre, oltre a quella appena descritta, un’ampia gamma di piani tariffari tra cui è anche molto difficile scegliere. Un’altra promozione telefonica, che come la precedente, è altrettanto vantaggiosa, è Italy Pink. Con quest’offerta il gestore mette a disposizione 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati verso i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 9 giga di UE Roaming. Questa offerta è disponibile soltanto online, e il costo è di soli 6,99 € al mese.

Tutte le offerte di Lycamobile si possono attivare sul sito web dell’operatore, oppure contattando direttamente l’assistenza clienti, che guiderà l’utente verso l’attivazione della tariffa scelta.