Lyca Mobile lancia “Italy Pink”: 200GB e minuti illimitati a 6,99€ al mese

Lyca Mobile presenta Italy Pink, il piano prepagato pensato per chi vuole navigare senza pensieri e risparmiare sulla ricaricabile. L’offerta, disponibile silo online, mette a disposizione 200GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS al costo di 6,99€ ogni 30 giorni. Si tratta di una delle tariffe più competitive presenti attualmente sul mercato italiano. Essa si rivolge in particolare a coloro che utilizzano lo smartphone per lo streaming, i social e lavorare.

Lyca Mobile propone un piano che punta su semplicità, convenienza e libertà di scelta

Il piano include 9GB di roaming UE, utilizzabili nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, nel pieno rispetto delle norme europee sul “roam like at home”. Gli utenti potranno così restare connessi anche all’estero senza costi extra, pur con un limite di utilizzo corretto. L’attivazione del pacchetto è possibile sia tramite il sito ufficiale di Lyca Mobile sia presso i punti vendita autorizzati. Chi acquista una nuova SIM dal 23 febbraio 2024 ha diritto ai 200GB completi. Invece, le attivazioni precedenti, riceveranno una quantità di dati inferiore (da 40 a 150GB, a seconda della data di registrazione).

Lyca Mobile continua così a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano con offerte sempre più flessibili. Italy Pink nasce proprio per rispondere alla domanda sempre più vasta di connessioni mobili veloci e convenienti, offrendo un equilibrio tra prezzo, prestazioni e trasparenza.

L’attivazione del piano può avvenire anche tramite SMS, inviando il codice dell’offerta al numero 3535. L’azienda specifica che il piano è soggetto ai consueti termini e condizioni d’uso, inclusa la politica di utilizzo corretto dei dati in roaming. L’offerta può essere gestita direttamente dall’app Lyca Mobile, disponibile su Google Play e App Store, che consente di monitorare il consumo dei giga, ricaricare il credito e modificare il piano scelto. Insomma, con questa promozione, Lyca punta a consolidare la sua posizione tra gli operatori low cost più interessanti in Italia, offrendo una combinazione di traffico dati, prezzo contenuto e semplicità di attivazione.