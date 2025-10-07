Gmail e AI: dal 10 ottobre le email verranno analizzate per gli annunci pubblicitari

Ben presto arriverà su Gmail una nuova funzionalità. Più precisamente dal prossimo 10 ottobre infatti Google introdurrà AI Enhanced Classification and Review, soluzione che si basa su Gemini e che permetterà agli utenti di analizzare il contenuto delle loro e-mail con un obiettivo: ottimizzare al meglio la personalizzazione degli annunci pubblicitari.

L’analisi non sarà una “lettura” in senso umano, ma un processo automatizzato che identificherà parole chiave e concetti utili a delineare interessi e abitudini dell’utente. Queste informazioni verranno poi impiegate per mostrare inserzioni più mirate non solo su Gmail, ma anche su altri servizi Google.

Il punto critico è che la funzione verrà attivata di default, senza alcuna richiesta di consenso esplicito, un aspetto che ha già sollevato preoccupazioni in materia di privacy e gestione dei dati personali.

Come disattivare l’analisi delle email

Chi non intende consentire questa forma di analisi può disattivare preventivamente le autorizzazioni necessarie, impedendo così a Gemini di accedere ai contenuti della posta elettronica. La procedura è semplice e può essere eseguita da desktop o da mobile.

Da desktop: aprire Gmail, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionare Visualizza tutte le impostazioni;

Da mobile: aprire l’app di Gmail, toccare le tre linee in alto a sinistra, poi Impostazioni e scegliere l’account desiderato.

All’interno della scheda Generali, cercare le sezioni dedicate a Funzionalità intelligenti e personalizzazione e disattivare tutte le opzioni relative all’analisi dei dati, in particolare Scrittura Intelligente, Risposta Intelligente, Monitoraggio delle spedizioni, Solleciti e altre funzioni Smart.

Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile accedere anche alla sezione Dati e Privacy del proprio account Google e disabilitare l’opzione Attività Web e App, che contribuisce alla raccolta di informazioni per fini pubblicitari.

Una decisione che solleva interrogativi

L’obiettivo dichiarato di Google è migliorare la personalizzazione dei servizi, ma la scelta di attivare automaticamente la nuova funzione lascia perplessi. Invece di chiedere il consenso preventivo, sarà l’utente a dover intervenire manualmente per restare escluso dall’analisi automatica delle email. Una scelta che, ancora una volta, alimenta il dibattito sul confine tra innovazione tecnologica e tutela della privacy.