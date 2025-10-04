Epic Games: ora lo Store è più facile da installare su iOS

Il mercato digitale europeo sta vivendo una fase di trasformazione significativa. Con ricadute tangibili sul rapporto tra grandi piattaforme tecnologiche e utenti finali. Un caso emblematico è rappresentato dalle recenti modifiche imposte ad Apple dall’Unione Europea attraverso il Digital Markets Act (DMA). Una normativa nata per favorire la concorrenza e garantire un accesso più trasparente ai servizi online. Tra i primi beneficiari di tale nuovo quadro regolatorio c’è Epic Games. L’azienda, infatti, ha registrato un notevole miglioramento nelle installazioni del suo store su dispositivi iOS in Europa. Il dato più rilevante riguarda la riduzione del tasso di abbandono durante l’installazione dell’Epic Games Store. Dato passato dal 65% a circa il 25%. Si tratta di un cambiamento radicale, attribuito all’aggiornamento iOS 18.6 rilasciato lo scorso luglio.

Epic Games: ecco cosa cambia con iOS 18.6

L’aggiornamento di Apple, infatti, ha introdotto una procedura semplificata per accedere a marketplace alternativi. Le autorità europee avevano criticato il precedente percorso, giudicato “oneroso e confusionario”. Apple è stata così costretta a rivedere il sistema, passando da 15 a 6 passaggi ed eliminando schermate definite “allarmistiche”. Epic ha sottolineato come il nuovo scenario avvicini finalmente l’esperienza d’uso su iOS a quella già consolidata su Windows e Mac. Qui, infatti, il suo store registra tassi di installazione più elevati.

In ogni caso, il confronto tra le due aziende non sembra destinato a chiudersi qui. Epic continua a denunciare presunte pratiche anticoncorrenziali di Apple, sostenendo che nonostante i progressi, il quadro non garantisca ancora una piena parità di condizioni rispetto ad altre piattaforme. In ogni caso, gli ultimi sviluppi evidenziano come la facilità d’uso si rivela un elemento decisivo in tale settore.

Con l’attuazione del DMA, sarà interessante osservare come altri sviluppatori e marketplace reagiranno a un ambiente normativo che promette di ridisegnare gli equilibri nel settore tecnologico. La sfida tra colossi non riguarda soltanto il destino di singole aziende, ma il futuro dell’ecosistema digitale europeo, chiamato a trovare un punto di equilibrio tra innovazione, concorrenza e tutela degli utenti.