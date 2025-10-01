Realme GT8 avvistato su Geekbench: svelata la scheda tecnica

realme

La serie Realme GT8 si prepara al debutto ufficiale in Cina, atteso per ottobre, con un lancio globale previsto entro la fine del 2025. Fino ad ora le indiscrezioni si erano concentrate soprattutto sulla variante GT8 Pro, destinata a rappresentare la punta di diamante della gamma con specifiche da vero flagship. Ma nelle ultime ore a far parlare di sé è il modello “standard”, ovvero il Realme GT8, grazie alla sua comparsa nel database di Geekbench, che ci fornisce alcune conferme concrete su chip e configurazioni di memoria.

Snapdragon 8 Elite, non Gen 5

Come suggerivano i rumor, il Realme GT8 non monterà il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 (atteso invece sul modello Pro), ma sarà spinto dallo Snapdragon 8 Elite, il chip top di gamma presentato da Qualcomm a fine 2024. Secondo i dati emersi dal benchmark, il processore è configurato con due core ad alte prestazioni fino a 4,32 GHz e sei core a 3,53 GHz, affiancati dalla GPU Adreno 830. Si tratta di una soluzione comunque di alto profilo, capace di garantire ottime prestazioni in ogni scenario, dal gaming al multitasking.

Prestazioni e configurazioni

L’unità apparsa su Geekbench, identificata dal codice RMX6699, è dotata di 16 GB di RAM e sistema operativo Android 16. Nei test, lo smartphone ha totalizzato 2.825 punti in single-core e 8.840 in multi-core, risultati in linea con altri dispositivi basati sullo stesso SoC. Naturalmente, si tratta di valori preliminari che potrebbero migliorare con l’ottimizzazione software prima del lancio commerciale.

Display e autonomia

Oltre al benchmark, i rumor continuano a delineare un quadro interessante per il GT8 “base”. Lo smartphone dovrebbe integrare un display OLED piatto con risoluzione 2K e refresh rate fino a 144 Hz, con tanto di sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo. L’autonomia sarebbe affidata a una generosa batteria da 7.000 mAh, una capacità decisamente superiore alla media che confermerebbe la volontà di Realme di puntare sulla durata come punto di forza. Sul fronte del design, si parla di un telaio centrale in metallo e di una back cover in vetro, materiali premium che alzerebbero ulteriormente l’asticella per la fascia di appartenenza.

Fotocamere e disponibilità

Al momento, non ci sono informazioni certe sul comparto fotografico, che rimane quindi una delle incognite principali. È probabile che Realme mantenga un approccio bilanciato, con un modulo multi-lente capace di offrire versatilità ma senza spingersi ai livelli del GT8 Pro, che dovrebbe puntare molto di più sul comparto imaging.

Sul fronte della distribuzione, la variante GT8 Pro è già confermata per il mercato internazionale, Italia inclusa. Per il modello base, invece, non ci sono ancora certezze: non è escluso che possa restare un’esclusiva asiatica, ma nelle prossime settimane arriveranno indicazioni più precise.