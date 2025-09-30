OSCAL Tank 1: lo smartphone rugged con la batteria che sembra non finire mai, RECENSIONE

Copertina OSCAL TANK 1

Il mercato degli smartphone rugged continua a destare attenzione e curiosità, e con l’OSCAL Tank 1 si spinge in territori ancora più estremi. Non si tratta solo di resistenza fisica, ma di un’idea di dispositivo che vuole sostituire power bank, torce e persino alcuni gadget outdoor. Con la sua batteria da 20.000 mAh, doppio display e funzioni dedicate all’avventura, il Tank 1 punta a essere molto più di un semplice telefono. Dopo alcuni giorni di utilizzo intenso, ho provato a capire se questa promessa regge alla prova dei fatti.

Unboxing e dotazione

La confezione non ha nulla di superfluo: al suo interno troviamo lo smartphone, un caricatore ad alta potenza, cavo USB-C e una serie di accessori utili come protezioni aggiuntive e manualistica. Non è un’esperienza pensata per stupire, ma per fornire subito ciò che serve. L’impatto iniziale è quello di un oggetto che comunica solidità prima ancora di accenderlo.

Design e costruzione

Il Tank 1 è mastodontico: oltre 570 grammi di peso e uno spessore che lo rende ingombrante in tasca. Ma il design risponde a una logica precisa: massima resistenza. La scocca unisce metallo e polimeri rinforzati, le cornici spesse proteggono da urti e cadute, mentre le certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H garantiscono resistenza a polvere, immersioni e condizioni ambientali estreme. Non è un telefono per chi cerca eleganza, ma per chi vuole un compagno di avventure indistruttibile.

Un dettaglio interessante è la presenza di un secondo display posteriore: piccolo ma funzionale, permette di controllare notifiche, ora, batteria e persino la musica senza accendere lo schermo principale. Una soluzione pratica per risparmiare energia e velocizzare alcune operazioni quotidiane.

Display

Il pannello principale è un AMOLED da 6,78 pollici in risoluzione FHD+ con refresh rate a 120 Hz. È luminoso, ben contrastato e leggibile anche in esterni. Non raggiunge i livelli dei flagship sottili, ma offre un’esperienza fluida e godibile. Lo speaker stereo ha un volume elevato, utile in ambienti aperti o rumorosi, anche se privilegia la potenza rispetto alla qualità fine.

Prestazioni e hardware

Sotto la scocca c’è il MediaTek Helio G99, affiancato da 12 GB di RAM (espandibili virtualmente) e 256 GB di memoria interna, con possibilità di ampliamento tramite microSD. Le prestazioni sono buone per un rugged: multitasking solido, app che girano senza intoppi e giochi che si lasciano giocare, pur con qualche limite nei titoli più esigenti. Non è una macchina da gaming, ma per l’uso quotidiano e professionale è più che adeguato.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico è sorprendentemente completo per la categoria. La fotocamera principale da 64 MP produce immagini dettagliate e ben bilanciate alla luce del giorno, mentre la modalità notturna offre risultati accettabili pur con un po’ di rumore. Accanto troviamo un sensore ultra-wide da 20 MP e una camera per visione notturna a infrarossi, pensata per campeggiatori o usi di sicurezza. La selfie cam da 32 MP garantisce buoni scatti anche in condizioni di luce meno ideali. Nel complesso, un pacchetto che supera le aspettative per un rugged.

Funzioni speciali

Oltre alla già citata visione notturna e al secondo display, il Tank 1 integra una torcia potente e modalità software dedicate all’uso outdoor. È uno strumento pensato per chi vive o lavora in contesti estremi: dal cantiere al campeggio, offre feature concrete come bussola, altimetro e app di supporto.

Autonomia e ricarica

La vera protagonista è la batteria da 20.000 mAh. In pratica, significa giorni e giorni di utilizzo senza dover cercare una presa. Con uso medio si superano facilmente i 5-6 giorni, mentre con uso leggero si arriva a due settimane. In standby, il Tank 1 diventa quasi un piccolo power bank. La ricarica rapida da 66W non è fulminea, vista la capacità enorme, ma in poco più di due ore si completa una carica. Presente anche la reverse charging, che trasforma il telefono in una batteria esterna per altri dispositivi.

Esperienza d’uso

A mio avviso, vivere con l’OSCAL Tank 1 significa accettare compromessi: peso, dimensioni e un look poco discreto. Ma chi lo sceglie non cerca eleganza, bensì resistenza e autonomia. In questo, il Tank 1 non delude. È affidabile, non teme urti o pioggia e ti libera dall’ansia della batteria scarica. Il software Android 13 con interfaccia OSCAL è piuttosto pulito, con poche app preinstallate e funzioni extra utili per il target. Sicuramente non si può mettere in tasca: è troppo spesso.

Pro e contro

Pro:

Batteria da 20.000 mAh con autonomia record

Costruzione ultra-resistente certificata

Secondo display posteriore pratico

Fotocamera con visione notturna

Funzioni outdoor complete

Contro:

Peso e dimensioni eccessivi per uso quotidiano urbano

Prestazioni nella media, non da top di gamma

Ricarica lunga nonostante i 66W

Supporto software da verificare nel lungo periodo

Cosa ne penso?

OSCAL Tank 1 è un dispositivo fuori dagli schemi. Non vuole essere uno smartphone per tutti i giorni, ma uno strumento per chi vive o lavora in contesti estremi. È il telefono di chi passa giorni lontano dalla civiltà, di chi vuole un device che non si rompe e che non si scarica mai. Certo, compromessi ce ne sono: peso, ingombro e prestazioni che non puntano al top. Ma nel suo ruolo, quello di compagno instancabile e multifunzione, riesce a distinguersi. È un rugged che esagera, ma che proprio per questo diventa insostituibile per chi ne ha davvero bisogno. Noi consigliamo di acquistarlo su AliExpress perché il suo costo è super scontato e c’è la consegna celere in pochissimi giorni lavorativi.