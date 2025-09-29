World Plus 5G: la nuova offerta di 1Mobile

1Mobile emerge nel mercato mobile con l’offerta World Plus 5G, una promozione pensata per chi cerca tanti Giga, chiamate senza limiti e la possibilità di restare connesso con l’estero a un prezzo contenuto. Al costo di 9,99€ al mese, i nuovi clienti che attivano l’offerta possono beneficiare di 130GB di traffico dati in 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

A partire dal terzo rinnovo consecutivo, l’operatore premia la fedeltà regalando ulteriori 20GB in omaggio utilizzabili in Italia. Non mancano i vantaggi per chi ha legami internazionali. Infatti l’offerta include infatti 320 minuti verso l’estero, validi per chiamare fissi e mobili di Paesi come Stati Uniti, Canada, Cina, India, Gran Bretagna, Francia, Germania, Brasile e molti altri. In questo modo, World Plus 5G si propone come una soluzione completa, capace di soddisfare sia le esigenze quotidiane in Italia sia quelle di chi mantiene contatti frequenti fuori dai confini nazionali.

Attivazione, condizioni e dettagli dell’offerta 1Mobile

World Plus 5G è valida per nuovi clienti in portabilità da tutti gli operatori o per chi attiva una nuova SIM. In quest’ultimo caso è previsto un costo iniziale di 5€, azzerato per chi effettua la portabilità del proprio numero. L’attivazione può essere completata sia online, tramite il sito ufficiale di 1Mobile, sia recandosi in uno dei punti vendita autorizzati.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese e rispetta le regole europee sul Roaming Like at Home, permettendo l’utilizzo dei Giga e dei minuti anche all’interno dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. In caso di esaurimento dei dati inclusi, la navigazione viene bloccata, ma il cliente può scegliere di acquistare pacchetti extra o utilizzare la funzione “Restart”. È importante sottolineare che i minuti internazionali e i Giga non consumati non sono cumulabili con il mese successivo. In più, chi effettua una portabilità in uscita entro 180 giorni dall’attivazione vedrà scalati dal credito i bonus ottenuti in fase di attivazione o rinnovo.

World Plus 5G rappresenta quindi un’offerta particolarmente competitiva per chi desidera un pacchetto unico e completo. Velocità di connessione in 5G, chiamate illimitate in Italia e minuti verso l’estero, tutto a meno di 10€. Con la possibilità di attivazione gratuita in portabilità e bonus fedeltà già dal terzo rinnovo, 1Mobile punta a consolidare la sua posizione tra le alternative low cost più interessanti sul mercato mobile italiano.