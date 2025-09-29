Mercedes, il futuro corre veloce: inizia la produzione del nuovo VLE

Lo stabilimento di Vitoria, già noto per la produzione della Mercedes Classe V, del Vito e dell’eVito, è stato profondamente rinnovato. Le linee produttive sono state ripensate per accogliere il VLE, il primo modello sviluppato sulla piattaforma modulare VAN.EA. Dal 2026 sarà assemblato insieme agli altri modelli nello stesso sito. La modernizzazione ha toccato la carrozzeria, un reparto verniciatura flessibile e un’area di assemblaggio riprogettata. La sostenibilità ha assunto un ruolo centrale in tutto questo. L’impianto opera a emissioni zero, sfrutta energia rinnovabile dal 2013 e ora integra pannelli fotovoltaici e sistemi geotermici. Persino il calore della verniciatura Mercedes viene recuperato, trasformando lo stabilimento in un simbolo di efficienza.

Un debutto che lascia senza fiato: la Mercedes si trasforma

Accanto alle strutture della Mercedes, grande attenzione è stata dedicata alle persone. Circa cinquemila dipendenti hanno seguito oltre 160 corsi dedicati alle nuove tecnologie. Sono stati introdotti processi digitali avanzati e materiali innovativi. Copie virtuali dell’impianto hanno consentito di simulare in tempo reale le linee produttive. L’intelligenza artificiale ha reso possibile un controllo costante e preciso. Sul Mercedes VLE debutterà l’MB.OS, il nuovo sistema operativo firmato Mercedes-Benz. Il percorso verso la produzione è già iniziato con la fase di pre-serie. I prototipi hanno superato i test nella galleria del vento di Stoccarda e le prove ad alta velocità a Nardò.

Sono stati anche ottimizzati il motore elettrico e la ricarica rigenerativa per la Mercedes. Un viaggio da Stoccarda a Roma ha mostrato tutto il potenziale del modello con quasi 1.100 chilometri percorsi con due sole soste di quindici minuti. Le prove al Circolo Polare hanno confermato l’affidabilità in condizioni di freddo estremo. Chi avrebbe mai pensato che un van potesse unire il comfort di una berlina con la praticità di una monovolume? Il modello Mercedes VLE sarà disponibile in versioni fino a otto posti, pronto a soddisfare le esigenze delle famiglie e della mobilità professionale premium. L’offerta inizierà con la variante elettrica, ma arriverà anche una versione endotermica di nuova generazione. Una doppia proposta che riflette la versatilità della fabbrica spagnola e apre nuove prospettive per la mobilità del futuro.