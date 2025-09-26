Nothing rilascia update per il Phone (3): miglioramenti, ma ancora Android 15

Nel mese di luglio del 2025, Nothing ha rilasciato il suo Phone (3).

Il modello si proponeva molto più ambizioso rispetto alle versioni precedenti del brand.

L’obiettivo infatti era quello di porsi allo stesso livello degli smartphone più ambiti del settore, ovvero i top di gamma.

I punti di forza del Nothing Phone (3) sono da attribuire sicuramente a un design di impatto e che lo rende perfettamente riconoscibile, un display fluido è abbastanza luminoso e una fotocamera davvero ottima.

Adesso il Nothing Phone (3) si sta aggiornando per migliorare alcuni piccoli dettagli e cercare sempre di puntare al massimo delle caratteristiche tecniche.

Nothing Phone (3): miglioramenti alla fotocamera, ma niente Android 16

Il Phone (3) di Nothing migliorerà alcune caratteristiche tecniche, grazie al nuovo aggiornamento in arrivo sui dispositivi.

Ciò ci fa comprendere come il dispositivo sia sempre in continua evoluzione e come il brand voglia davvero puntare a un posto tra i migliori smartphone in circolazione.

Con il nuovo aggiornamento, si vanno a ottimizzare alcuni dettagli del sistema.

Innanzitutto, si andranno a eliminare alcuni piccoli bug che erano stati precedentemente segnalati dagli utenti.

Poi si andrà a lavorare sulla stabilità, rendendo in maniera significativa l’interfaccia dello smartphone più fluida.

Tuttavia, i cambiamenti più significativi si avranno sul lato della fotocamera, che subirà dei miglioramenti sostanziali grazie alla risoluzione di alcuni problemi, un miglioramento della riduzione del rumore durante i video e della chiarezza e nitidezza negli scatti, soprattutto in condizioni dove la luce è scarsa.

Nonostante questi miglioramenti apportati sul nuovo dispositivo, l’aggiornamento non porterà con sé Android 16.

Pare che la strategia di Nothing sia quella di un miglioramento graduale, e dunque l’ultimo modello del sistema operativo di Android dovrebbe arrivare nei mesi successivi.

Nonostante la presenza ancora di Android 15 lo smartphone di casa Nothing può tranquillamente competere con i top di gamma grazie alle sue caratteristiche tecniche già ottime.