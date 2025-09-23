PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 200, un’ OFFERTA UNICA!

PosteMobile amplia il suo catalogo di offerte dedicate ai clienti che cercano convenienza e tanto traffico internet. L’ultima novità si chiama Creami EXTRA WOW 200, disponibile esclusivamente negli Uffici Postali. La promo prevede crediti illimitati per chiamate e SMS e 200GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps. Tutto questo al costo di 10€ al mese.

Per attivarla è previsto un contributo iniziale. Ovvero 15€ per la SIM e 10€ per la prima ricarica, che include già il primo canone. Un investimento contenuto per accedere a un pacchetto completo, pensato per chi naviga spesso, utilizza app social o piattaforme di streaming e desidera la sicurezza di un servizio stabile.

PosteMobile, rete Vodafone e servizi inclusi

La rete di PosteMobile si appoggia all’infrastruttura 4G+ di Vodafone, che raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. Ciò garantisce una copertura precisa e una velocità di connessione che, in condizioni ottimali, può arrivare fino a 300Mbps. Per sfruttare appieno queste prestazioni, è necessario avere un dispositivo compatibile con il 4G+ e trovarsi in un’area coperta.

L’offerta include diversi servizi senza costi aggiuntivi, tra cui “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. Incluso anche l’hotspot, utile per condividere la connessione con altri dispositivi senza spese extra. In caso di mancato rinnovo dell’offerta, la tariffazione diventa a consumo. Le nuove tariffe saranno quindi 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati, se la tariffa base risulta attiva.

I clienti possono comunque gestire facilmente le impostazioni, come l’abilitazione o il blocco della tariffa dati giornaliera, tramite SMS, area personale online o l’app ufficiale Poste Italiane. Insomma, con queste caratteristiche, Creami EXTRA WOW 200 si conferma una delle soluzioni più competitive per chi desidera tanti giga a prezzo contenuto, con la solidità della rete Vodafone e la garanzia del marchio Poste.