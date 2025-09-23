CoopVoce EVO 200: 200 GB e minuti illimitati a 7,90€/mese

Portare il proprio numero in CoopVoce con EVO 200 significa entrare in un mondo dove i confini tra telefonia nazionale e internazionale praticamente scompaiono. Per 7,90 euro al mese, un prezzo fisso che CoopVoce garantisce “per sempre”, si ottengono 200 giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. E non è tutto: nei primi trenta giorni di ogni viaggio in Unione Europea e Regno Unito, i giga disponibili sono gli stessi che si userebbero in Italia, senza costi aggiuntivi o limitazioni.

CoopVoce EVO 200: giga, SMS e chiamate illimitate senza sorprese

L’attivazione è semplice e immediata. È possibile richiedere la SIM direttamente online, scegliendo se riceverla a casa oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Chi preferisce la tecnologia più moderna può optare per l’eSIM, attivabile in pochi minuti tramite SPID, senza dover aspettare la consegna fisica. Per chi è già cliente, l’offerta EVO 200 può essere attivata con un cambio promo a 9,90 euro più il canone mensile scalato dal credito, senza complicazioni. La spedizione è inclusa, il primo mese costa come un normale rinnovo e non ci sono costi nascosti.

Ma l’offerta non si limita ai numeri: CoopVoce punta anche sulla qualità della connessione. La copertura nazionale e internazionale garantisce il 99,8% della rete, mentre la tecnologia 4G assicura chiamate e navigazione alla massima velocità. Il servizio VoLTE permette di telefonare ad alta definizione senza rinunciare a usare internet contemporaneamente, e la funzione hotspot consente di condividere la connessione con altri dispositivi smart.

C’è anche un lato pratico e sostenibile: il servizio “Autoricarica con la spesa” trasforma automaticamente i punti Coop accumulati in ricariche telefoniche, un piccolo vantaggio quotidiano per chi fa la spesa regolarmente. Le SIM, inoltre, sono ecoSIM realizzate in plastica 100% riciclata e materiali provenienti da frigoriferi dismessi, una scelta che unisce tecnologia e sostenibilità.

Dal 2007 CoopVoce mantiene una politica di tariffe trasparenti, senza vincoli e senza aumenti improvvisi, offrendo un servizio che combina convenienza, affidabilità e qualità. Con EVO 200, quindi, non si ottiene solo un piano tariffario generoso, ma anche la certezza di restare sempre connessi, senza sorprese, con strumenti moderni e rispettosi dell’ambiente, capaci di adattarsi a qualsiasi stile di vita, dalle esigenze quotidiane a quelle dei viaggiatori più esigenti.