Smartphone e consumo dati: come ridurlo senza rinunciare alle app preferite

La prima cosa da fare per risparmiare dati è scoprire quali app ne consumano di più. Sia Android che iOS hanno una sezione nelle impostazioni dedicata all’uso dei dati, con un grafico che mostra il traffico generato da ciascuna applicazione. In molti casi, i principali responsabili sono social network, app di streaming video e giochi online. Conoscere queste informazioni è utile per decidere dove intervenire e impostare eventuali limitazioni.

Attivare la modalità risparmio dati

La maggior parte degli smartphone moderni include una modalità “Risparmio dati”. Quando è attiva, il sistema riduce l’uso della connessione in background, sospende gli aggiornamenti automatici e limita le sincronizzazioni. È una funzione ideale quando ci si trova in viaggio o quando il piano dati è quasi esaurito. Alcune app, come Instagram o Facebook, hanno un proprio interruttore per il risparmio dati, che riduce la qualità delle immagini e dei video.

Streaming intelligente

Un’altra buona pratica è abbassare la qualità di riproduzione dei contenuti multimediali. Su YouTube, Netflix e piattaforme simili è possibile selezionare manualmente la risoluzione, scegliendo ad esempio 480p o 720p al posto del Full HD. La differenza visiva è minima su schermi piccoli, ma il risparmio di dati è notevole. Anche per la musica in streaming si possono scaricare playlist e podcast sotto Wi-Fi per ascoltarli offline.

Aggiornamenti e backup solo in Wi-Fi

Un’altra impostazione utile è limitare gli aggiornamenti delle app e i backup automatici alla connessione Wi-Fi. In questo modo si evita che il telefono scarichi decine di megabyte quando si è sotto rete mobile. Lo stesso vale per i servizi di cloud storage: foto e video possono essere caricati automaticamente solo quando si è collegati a una rete senza limiti.

Ridurre il consumo di dati non significa rinunciare a usare lo smartphone, ma sfruttarlo in modo più consapevole. Bastano poche regolazioni per allungare la durata del piano mensile e avere sempre traffico disponibile quando serve davvero.