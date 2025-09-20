WindTre lancia SIM sicure per under 14 con 5G e giga illimitati

Settembre porta sempre con sé novità interessanti, e per chi cerca una connessione stabile e sicura per i ragazzi, WindTre ha pensato a qualcosa di speciale. Parliamo di offerte pensate per chi ha meno di quattordici anni, con SIM che uniscono tanta libertà a strumenti concreti per la protezione dei minori. I ragazzi possono navigare fino a 5G, con una velocità massima che raggiunge i due gigabit al secondo, e senza preoccuparsi dei limiti, perché i giga inclusi sono già abbondanti: partendo da 50 fino a 200 giga, con extra dedicati all’Unione Europea per chi viaggia. Accanto ai dati, ci sono minuti illimitati e SMS in quantità sufficiente per restare sempre in contatto, senza pensieri.

WindTre semplifica internet per ragazzi con giga abbondanti e app di controllo

La parte più interessante non è solo la connettività. WindTre ha integrato un servizio di Protezione Minori che controlla l’accesso a siti e app non adatti agli under 14. In pratica, la rete diventa uno spazio sicuro dove i ragazzi possono esplorare internet senza rischi, mentre le famiglie hanno strumenti chiari per monitorare e guidare l’uso dei dispositivi. L’attenzione alla sicurezza si estende anche a iniziative come NeoConnessi, pensate per educare i più giovani a usare il web in modo consapevole, con supporto a scuole e genitori.

Attivare la SIM è semplice e immediato: la spedizione è gratuita in tutta Italia e, per chi preferisce, è disponibile anche in formato eSIM. Basta inserire i dati del minore e del genitore o tutore legale, e in pochi giorni il numero è attivo, con credito residuo trasferito dalla SIM precedente. L’attivazione può avvenire velocemente anche con credenziali SPID o CIE, rendendo tutto il processo rapido e senza intoppi.

La rete WindTre offre una copertura straordinaria: il 99,7% della popolazione è raggiunta in 4G e il 97% in 5G, grazie a un’infrastruttura moderna che assicura velocità e stabilità. Per completare l’esperienza, l’App di gestione dell’offerta permette di personalizzare ogni dettaglio con pochi clic ed è stata premiata dagli utenti per facilità d’uso e praticità, con un punteggio di 4.3 su 5 sugli store Apple e Android.

In sintesi, con WindTre i ragazzi navigano in sicurezza e libertà, le famiglie hanno strumenti concreti di controllo e tutti possono contare su una rete veloce e affidabile. È un’offerta che unisce tecnologia, protezione e semplicità, pensata per chi vuole vivere il digitale senza compromessi.