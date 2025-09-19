Windows, Backup automatici: è questo il modo per non perdere mai i dati

Chi lavora spesso al computer conosce bene il rischio di perdere file importanti a causa di un guasto, di un errore umano o di un aggiornamento andato male. Bastano pochi secondi per cancellare una cartella per sbaglio o per vedere un hard disk smettere di funzionare. Eppure, molti continuano a non avere un sistema di salvataggio regolare. Windows offre già strumenti utili per creare copie di sicurezza in modo automatico, senza doverci pensare ogni volta.

Attivare i backup di Windows

La funzione più immediata è Cronologia file, che si trova nelle Impostazioni o nel Pannello di Controllo. Una volta collegato un disco esterno, si possono scegliere le cartelle da monitorare e stabilire ogni quanto salvare le modifiche. Il sistema registra le versioni dei file e permette di tornare indietro se qualcosa va storto. È una soluzione ideale per chi lavora su documenti che cambiano di frequente.

Chi vuole una protezione totale può invece creare un’immagine di sistema. Si tratta di una copia completa del computer, utile per ripristinare non solo i file ma anche programmi e impostazioni dopo un crash o un cambio di disco. Questa operazione richiede più spazio, ma garantisce di ritrovare il PC esattamente com’era.

Aggiungere il cloud alla strategia

Oltre ai dischi esterni, si possono sfruttare i servizi cloud. OneDrive è integrato in Windows 11 e sincronizza automaticamente cartelle come Desktop e Documenti, mantenendole sempre aggiornate anche su altri dispositivi. Chi ha bisogno di più spazio può affidarsi a Google Drive, Dropbox o soluzioni simili, così da avere sempre una copia sicura online.

Una buona abitudine

Configurare questi strumenti richiede pochi minuti, ma evita problemi molto più grandi in futuro. È consigliabile verificare di tanto in tanto che i backup vengano completati e che i file siano accessibili. Con una combinazione di salvataggi locali e cloud, il rischio di perdere dati importanti diventa praticamente nullo.