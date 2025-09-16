Amazon Music Unlimited e Kindle Unlimited: nuove promo con abbonamento GRATIS

L’estate si chiude e Amazon anticipa il Black Friday con la Festa delle Offerte Prime, fissata per il 7 e 8 ottobre 2025. Due giorni in cui gli iscritti Prime possono scoprire promozioni straordinarie su elettronica, moda, bellezza, casa e giocattoli. Chi non sogna di approfittare di sconti importanti prima dell’arrivo delle feste? Le prime offerte speciali sono già attive, creando un’anticipazione elettrizzante per gli utenti. L’evento promette un’autentica immersione nel mondo Amazon, con occasioni pensate per chi ama musica, libri e contenuti digitali.

Amazon Music Unlimited: quattro mesi di libertà musicale

L’offerta più interessante include 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, riservati agli utenti Prime che non hanno mai attivato il servizio. La promo include un audiolibro al mese tramite Audible, aprendo un universo di brani, podcast e narrazioni senza pubblicità. L’accesso al catalogo di 100 milioni di brani in alta qualità consente di scoprire nuovi artisti o ritrovare classici senza compromessi. L’audio spaziale trasporta in un’esperienza immersiva, perfetta per chi cerca sonorità coinvolgenti. Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnova a 10,99 € al mese, ma resta sempre possibile disdire. Come accedere alla promo? Basta cliccare qui!

Kindle Unlimited: tre mesi di letture infinite

Parallelamente, Amazon Kindle Unlimited regala tre mesi gratuiti di lettura illimitata. L’offerta è valida per i nuovi iscritti, senza obblighi di rinnovo. L’accesso a oltre un milione di eBook e riviste digitali permette di leggere ovunque, anche offline, attraverso Kindle o l’app gratuita di Amazon su smartphone, tablet e PC. Le riviste digitali coprono moda, cucina, tecnologia e viaggi, mentre le saghe più amate e le novità editoriali sono a portata di click. La libertà di scegliere quando e dove leggere arricchisce l’esperienza, trasformando ogni momento in un viaggio tra pagine digitali. Chi ama la lettura può finalmente accedere a contenuti esclusivi senza limiti, immergendosi in storie coinvolgenti e approfondimenti di qualità. Per attivare quest’offerta basta andare qui su! Gli iscritti Prime hanno ora l’occasione di scoprire musica e lettura senza confini, sfruttando al massimo un autunno ricco di promozioni! La Festa delle Offerte Prime di Amazon anticipa la stagione più intensa dello shopping con regali digitali pensati per sorprendere, anche sé stessi!