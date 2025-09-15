PosteMobile, di nuovo disponibile la promo da 4,99€ al mese: ecco i contenuti

Con l’avvicinarsi dell’autunno, PosteMobile ha deciso di riportare in catalogo una delle sue iniziative più interessanti, la Promo Summer. Si tratta della Creami Extra Wow 50 Edizione 2025, proposta a 4,99 euro al mese e disponibile fino al 21 settembre. La riattivazione segue il buon riscontro ottenuto in estate e si rivolge ai nuovi clienti, sia con richiesta di portabilità da altro gestore sia con attivazione di un numero ex novo. L’adesione è consentita soltanto online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, con la possibilità di concludere la procedura via web o tramite ricontatto telefonico.

L’offerta garantisce minuti e SMS illimitati su rete nazionale, mentre per la navigazione mette a disposizione 50 giga al mese in 4G+. Il traffico dati è composto da 10 giga del piano standard più un bonus aggiuntivo di 40 giga che viene accreditato ogni mese. Per quanto riguarda il primo rinnovo, il bonus si attiva entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal mese successivo i 50 giga risultano immediatamente disponibili. Al momento della sottoscrizione sono richiesti 10 euro per l’acquisto della SIM e una ricarica iniziale obbligatoria di 10 euro, che copre anche il canone del primo mese.

Copertura di rete e possibilità di upgrade al 5G

PosteMobile si appoggia alla rete Vodafone con accesso in 2G, 4G e 4G+, permettendo di navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per chi desidera velocità maggiori è prevista l’opzione 5G al costo di 3 euro al mese, senza spese di attivazione. L’opzione consente di arrivare a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, a condizione di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal segnale. L’attivazione può essere effettuata dall’app Postepay, dall’area personale, via SMS o chiamando il numero 160. Dal 2026, inoltre, è prevista la migrazione della clientela sulla rete TIM, in seguito all’accordo tra PostePay e l’operatore siglato nel maggio 2025.

L’offerta utilizza il sistema dei credit, unità che coprono chiamate, messaggi e dati. In questo caso minuti e SMS non hanno limiti, quindi i 51.200 credit vengono interamente destinati al traffico internet. Una volta terminata la soglia, la connessione viene bloccata senza costi imprevisti, con la possibilità di acquistare 1 giga extra a 1,99 euro, più volte nello stesso mese. In mancanza di credito al rinnovo entrano in vigore tariffe a consumo, ma l’utente può scegliere di bloccarle tramite apposita funzione.