Galaxy S26 Edge: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate

Samsung sembra pronta a dare una svolta alla propria linea Galaxy S, a partire dal 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda sudcoreana potrebbe ridisegnare la gamma con tre modelli. Si tratta dei Galaxy S26 Pro, che prenderebbe il posto del modello base, il Galaxy S26 Edge, destinato a sostituire l’attuale versione Plus. E infine il Galaxy S26 Ultra, unico modello a mantenere il nome della vecchia line-up. Tale cambiamento sembra segnare un nuovo approccio di Samsung, che punta a ottimizzare e semplificare la propria offerta. A tal proposito, Android Headlines, portale noto per le sue anticipazioni affidabili, ha pubblicato nuovi render CAD del Galaxy S26 Edge. Accompagnati da dettagli che aiutano a comprendere meglio le intenzioni del produttore.

Samsung: cosa è emerso riguardo il nuovo Galaxy S26 Edge?

I render sono il frutto della collaborazione con il celebre leaker OnLeaks e mostrano il design e alcune caratteristiche chiave dello smartphone. Il dispositivo monterà un pannello Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz. E non è tutto. Il display resta piatto, con cornici sottili e uniformi e un foro centrale che ospita la fotocamera frontale. Tutti i pulsanti fisici sono collocati sul lato destro, con il bilanciere del volume sopra e il tasto di accensione sotto.

Android Headlines ha condiviso anche le dimensioni del Galaxy S26 Edge: 158,4 x 75,7 x 5,5 mm. Rispetto al predecessore, lo smartphone risulta leggermente più largo ma più sottile. Il design per il comparto fotografico prevede una placca rettangolare sporgente. Mentre la disposizione dei due sensori e del flash LED rimarrà più tradizionale rispetto ai concorrenti. Quest’ultimi saranno da 200 MP l’uno e da 50MP l’altro (ultra-grandangolare).

Riguardo il comparto hardware, il dispositivo dovrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon 8 Elite 2 nella versione For Galaxy. La memoria RAM sarà di 12 o 16 GB e lo spazio di archiviazione minimo di 256 GB. Nonostante lo spessore ridotto, Samsung ha previsto un incremento della batteria, passando dai 3.900 mAh del Galaxy S25 Edge ai 4.200 mAh del nuovo modello. Una novità importante riguarda il supporto Qi2. Il Galaxy S26 Edge includerà l’anello magnetico necessario per la ricarica wireless ottimizzata.