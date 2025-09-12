Iliad espande IliadBusiness e svela la eSIM per aziende

Iliad ha da poco annunciato un significativo aggiornamento nella sua offerta business: la disponibilità della eSIM per clienti IliadBusiness, cioè imprese e titolari di Partita IVA. Questa novità permette alle aziende di usare una versione virtuale della SIM. Così si elimina la SIM fisica e tutte le complicazioni legate a imballaggi, spedizioni o danneggiamenti. È un passo verso una gestione delle linee più moderna, flessibile e a misura delle esigenze professionali.

Dopo la sottoscrizione del piano, l’utente riceve via email un QR Code con le istruzioni per l’attivazione, compatibile sia con smartphone Android che con iOS. Se si sta già usando una SIM tradizionale, è possibile passare alla eSIM mantenendo il numero. Per il passaggio o la conversione, viene richiesto un pagamento una tantum di 9,99 euro più IVA. Chi preferisce la modalità classica può comunque richiedere la SIM fisica.

Iliad introduce la eSIM anche per le aziende e potenzia IliadBusiness: offerta, gestione e servizi dedicati

L’introduzione della eSIM si inserisce in un’offerta business che diventa più articolata. Il pacchetto IliadBusiness include 300 GB di traffico dati con copertura 5G, chiamate e SMS illimitati sul territorio italiano. Inoltre, offre 20 GB per l’UE e 5 GB extra utilizzabili in oltre 30 Paesi esterni all’UE, incluso gli Stati Uniti. Il tutto al costo mensile di 11,99 euro più IVA, senza vincoli o costi nascosti.

Le aziende possono anche usufruire di strumenti di gestione avanzata, come un consulente dedicato disponibile 24 ore su 24 per tutto l’anno, la possibilità di sospendere e riattivare le linee in base alle necessità (utile per dipendenti stagionali o progetti temporanei), e un’area personale per controllare le SIM attive e i profili.

Cosa cambia davvero per professionisti e imprese

Con questa evoluzione, Iliad cerca di rispondere a esigenze che oggi sono diventate imperative per molte aziende. Soprattutto maggior flessibilità, minor burocrazia e migliore gestione da remoto. La eSIM elimina la dipendenza dal supporto fisico, da spedizioni o da interventi in negozio. Permette attivazioni digitali rapide anche per linee aziendali che richiedono scalabilità.

Inoltre, la compatibilità: non tutti i dispositivi supportano la eSIM, perciò Iliad ha aggiornato la lista di modelli compatibili, includendo smartphone recenti di vari brand. Prima di richiedere la eSIM conviene verificare dal sito ufficiale se il proprio modello è nella lista.