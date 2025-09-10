Volkswagen T-Roc Cabrio, cala il sipario sull’ultima decappottabile del brand

La seconda generazione della Volkswagen T-Roc è stata appena presentata e porta con sé importanti novità sia sul piano tecnico che estetico. Tra le assenze più rilevanti c’è però quella della versione Cabrio, destinata a uscire definitivamente di scena. La T-Roc-Cabrio rappresentava l’ultimo modello scoperto della serie Volkswagen e la sua eliminazione segna la fine di un’era.

Addio alle Cabrio Volkswagen: da icona di massa a prodotto di nicchia

Per decenni la casa di Wolfsburg aveva proposto versioni cabrio di modelli iconici come Maggiolino e Golf, divenuti simboli di uno stile di guida spensierato e popolare. Oggi però i tempi sono cambiati. Il mercato delle decappottabili è diventato sempre più ristretto e i numeri di vendita non giustificano più lo sviluppo di progetti dedicati. La scelta di eliminare la T-Roc Cabrio conferma quindi una tendenza diffusa nel settore. Purtroppo le vetture con tetto apribile sopravvivono soltanto come proposte di nicchia, spesso riservate a brand di lusso o sportive.

L’uscita di scena della T-Roc Cabrio era però prevista da un po’. Già da tempo Volkswagen aveva annunciato che la nuova generazione del crossover non avrebbe avuto una versione scoperta. Una decisione coerente con il piano industriale del marchio, oggi concentrato più sull’elettrificazione e su modelli a più ampia diffusione. Le cabriolet, invece, attirano ormai un numero molto ridotto di clienti e difficilmente riescono a garantire volumi tali da sostenerne i costi di produzione.

In Italia, la T-Roc Cabrio è stata proposta dal 2020 con motorizzazioni benzina 1.0 TSI e 1.5 TSI Evo, a partire da 39.100€. Un modello particolare, perché tra i pochissimi SUV cabrio disponibili sul mercato. Le vendite però non hanno mai raggiunto i livelli sperati, e l’interesse generale per le auto scoperte continua a calare. Resta da capire se in futuro Volkswagen potrà cambiare rotta, magari riportando in gamma una cabriolet se il mercato dovesse tornare a guardare con interesse a questo tipo di vetture. Per ora, la scelta appare definitiva. La T-Roc Cabrio si prepara a salutare i listini, chiudendo un capitolo che è durato anni.