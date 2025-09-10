DJI Mini 5 Pro: la scatola svela sensore 1″, LiDAR e durata fino a 52 minuti

Le foto della confezione del DJI Mini 5 Pro hanno confermato in anticipo molte delle caratteristiche che lo renderanno uno dei droni più interessanti del 2025. Il design compatto rimane fedele alla tradizione della serie Mini, ma all’interno si nascondono aggiornamenti sostanziali per il drone DJI Mini 5 Pro. Tra questi spicca un sensore da 1 pollice, capace di registrare video fino a 4K a 120 fps, supportato da una modalità tele da 48 mm che amplia la creatività nelle riprese. La gimbal potrà ruotare fino a 225°, offrendo maggiore libertà per foto verticali e angolazioni dinamiche.

Una delle novità più significative riguarda l’introduzione di un sistema LiDAR frontale, pensato per garantire un rilevamento ostacoli a 360 gradi, abbinato alle funzioni intelligenti di tracciamento automatico. Questo si traduce in un volo più sicuro, anche in ambienti complessi o affollati, aprendo il campo a un utilizzo semi-professionale senza la necessità di grandi droni. Il drone DJI Mini 5 Pro diventerà un compagno ideale anche per i fotografi più esigenti.

Autonomia record con le nuove batterie “Plus”

Nella confezione appare l’opzione Fly More Combo Plus, che include tre batterie potenziate capaci di raggiungere un’autonomia massima di circa 52 minuti per singolo volo. È un balzo importante rispetto al modello precedente e, sebbene il peso con questo kit possa superare la soglia dei 250 g, rappresenta un vantaggio enorme per chi cerca sessioni di volo lunghe e continue con il drone DJI Mini 5 Pro.

Accanto alle batterie troviamo accessori mirati ad un utilizzo professionale, come il controller DJI RC 2 con display integrato e un set di filtri ND, particolarmente utile per chi produce video in condizioni di luce variabile.

Più funzioni smart e prestazioni elevate

Oltre alla durata e al nuovo hardware, il Mini 5 Pro integrerà funzioni intelligenti avanzate come la modalità di volo waypoint, FocusTrack, il ritorno automatico ottimizzato e MasterShots per riprese cinematiche pronte all’uso. Si parla anche di una portata di trasmissione estesa e di una batteria più potente, che lo renderebbe ideale per viaggi, contenuti social e persino utilizzi semi-professionali nel campo del video marketing. In sintesi, il drone DJI Mini 5 Pro rappresenta un salto di qualità per gli appassionati di volo e videografia.