TCL 60 Ultra NXTPAPER: il business phone per chi ama leggere ovunque, RECENSIONE

Ho usato il TCL 60 Ultra NXTPAPER a lungo: display carta, 7.2″, Dimensity 7400 e Max Ink Mode. Ecco com’è vivere con un dispositivo così.

scritto da Manuel De Pandis
Confesso che ho un debole per i display che “non accendono” la retina. Dopo tante ore davanti a schermi lucidi, con riflessi fastidiosi e niente che invitasse a fermare lo scroll… ecco che arriva il TCL 60 Ultra NXTPAPER, e tutto cambia. Con uno schermo da 7,2 pollici con tecnologia NXTPAPER, un chip Dimensity 7400, e la magia del Max Ink, mi trovo davanti a un dispositivo che funziona come un telefono quando serve, ma si trasforma in un lettore intelligente con un solo tocco. In mano, sembra grande ma non ingombrante. A casa mia, negli ultimi giorni, non si è più separato da me.

Un display “come carta”, ma con anima tech

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il suo display grande da 7,2″ con NXTPAPER: anti‑riflesso, low‑blue‑light e una finitura opaca che riduce l’affaticamento visivo più di quanto abbia sperimentato su altri telefoni. La sensazione sotto le dita è quasi quella di scrivere su carta. Attiva il Max Ink Mode con un tasto dedicato e lo schermo si trasforma: bianco e nero, nessuna distrazione, una chiarezza che sembra uscito da un e‑reader, ma ritrovi tutte le app essenziali. È perfetto se ti sposti, leggi, vuoi staccare il cervello e consumare contenuti senza logorio.

Design XXL

7,2 pollici non sono roba da poco. Inizialmente temevo di portarmi dietro un mattone. Invece il telefono è sorprendentemente leggero e ben bilanciato. Si impugna bene nonostante le dimensioni, i bordi sono ergonomici e il design nero sobrio lo rende elegante. Lo metto su un tavolo, lo tengo in mano mentre aspetto un caffè o viaggio in treno, e non ti accorgi del peso. LX tasto NXTPAPER è a portata di pollice. In coda all’aeroporto, lo estraggo e leggo—senza zoom forzosi o fastidi, come chi legge sul Kindle ma meglio.

Prestazioni e hardware

Dentro c’è un MediaTek Dimensity 7400, abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di storage. È una combo che su un dispositivo del genere non mi aspettavo: veloce, reattiva, stabile. Ho aperto decine di tab, ho montato video leggeri, ho sfruttato app multitasking senza ritardi. Anche durante la lettura prolungata in modalità tinta-carta, la UI rimane scattante. Non è un top di gamma da record, ma è una roccia silenziosa. Solo ogni tanto ho riscontrato qualche microlag, ma io l’ho amato nella lettura dei miei libri estivi

Comparto fotografico

Il modulo fotografico è composto da:

  • 50 MP principale con OIS,
  • 50 MP periscopica 3x con OIS,
  • 8 MP ultra-grandangolare,
  • 32 MP frontale.

Le foto sono nitide, lo zoom funziona bene, e apprezzo la coerenza cromatica. Non è un cameraphone ultrafashion, ma ha tutto ciò che serve nella vita reale: dettagli, modalità, stabilizzazione. Selfie nitidi senza filtri imposti. Senza troppe flessioni, ma efficace.

Audio, connettività e resistenza

È dotato di jack audio, speaker stereo che non ti stordiscono ma sono presenti, NFC, eSIM (sì davvero), IP68. Tasto impronta laterale, Face Unlock: tutti i comfort moderni, senza fronzoli inutili. Anche sotto la pioggia leggera ti segue. Quel senso di completezza tecnica è lì, presente.

Batteria e autonomia

Schermo grandissimo, pixel-paint non cheap, NXTPAPER… eppure la batteria da 5200 mAh dura. Sì, dura. Due giorni tra lettura, social, articoli e un po’ di video. In modalità Max Ink, la durata decolla. Il mix tra grande display opaco e ottimizzazione software è stato studiato per durare. L’unica pecca? È mancante il wireless charging. Ma con tutto questo risparmio energetico, lo dimentichi quasi.

Magia del Max Ink Mode

Schiacci il tasto e passi in modalità e-reader. Vedi tutto in bianco e nero, niente notifiche, interfaccia ridotta, solo quello di cui hai bisogno per leggere. È come avere Kindle e smartphone nello stesso corpo. A chiunque legga spesso, è una manna. Se vuoi distrarti, sei ancora online: cerca articoli, scrollga feed, ma senza riflessi e affaticamenti. Best of both worlds.

Le mie conclusioni

Il TCL 60 Ultra NXTPAPER è come un’e-reader che non ti fa rinunciare alla vita Android. È grande ma elegante, potente ma mite per gli occhi, completo ma intelligente. L’ho portato in viaggio, in treno, persino in ufficio, e ogni volta mi ha ricordato che esiste un compromesso perfetto tra produttività e salute visiva. Ha difetti? Sì, niente wireless charging, la fotocamera non è top-tier e ogni tanto c’è qualche microlag. Ma quello che fa, lo fa benissimo. Lo si trova qui su Amazon in sconto.

