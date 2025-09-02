Ad
OPPO Reno 14: il più completo della serie, ma mi manca “l’antica originalità”, RECENSIONE

Ho testato in anteprima l’OPPO Reno 14: ottimo display, batteria infinita, fotocamere frizzanti e prestazioni da ammiraglia.

scritto da Manuel De Pandis
Ogni volta che arriva un nuovo OPPO Reno, è un po’ come rivedere un vecchio amico. Li ho provati tutti, dal primo uscito nel 2019, e ogni anno mi sono ritrovato a pensare: “ok, sono migliorati qui, hanno limato lì, ma manca sempre qualcosa”. Questa volta, però, con Reno 14 è diverso. L’ho ricevuto in anteprima, prima che arrivi in Italia, e ho avuto il tempo di usarlo, stressarlo, conoscerlo per bene. E lo dico senza esitazioni: è il più completo Reno che abbia mai provato. Non il più “wow”, ma quello più bilanciato, maturo, concreto. Un top di gamma camuffato da medio-alto. E questa cosa mi piace.

https://youtu.be/oh7CoMMXXkA

Design e estetica

Partiamo da un fatto: è sottilissimo. 7,3 mm, che per un telefono con 6000 mAh di batteria è quasi un miracolo. E nonostante i numeri, non pesa nulla, appena 187 grammi. Lo tengo in tasca senza accorgermene, lo uso a letto senza stancarmi il polso, non scalda mai, e regge due giorni pieni di utilizzo. Finalmente un Reno che non sacrifica l’autonomia per l’estetica. Anzi, qui fa centro su entrambi i fronti. Il frame è curato, il vetro è OPPO Crystal Shield, e ha quell’effetto “satinato” opaco che non trattiene impronte e dona un look elegante, sobrio. In mano è piacevole da usare: solido, ma non ingombrante. La solita cura OPPO nei materiali, insomma.

Display

Il pannello è un AMOLED da 6,59 pollici, con risoluzione 2760×1256 e refresh rate a 120Hz. È fluido, reattivo, ben calibrato. Non è il display più appariscente sul mercato, ma lo trovo perfetto per la lettura, il browsing e i social. I colori sono naturali, il bianco non vira, e all’aperto si legge bene anche con il sole in faccia. Le cornici sono sottili, il punch-hole centrale è discreto. È un display pensato per l’uso quotidiano, non per impressionare nei rendering. E per me è un pregio.

Hardware e prestazioni

Sotto il cofano troviamo il nuovo Dimensity 8350 di MediaTek. È un chip da 8 core, costruito a 3nm, con ottima gestione energetica e potenza da vendere. Supportato da 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 4.0, non ho mai visto un impuntamento, nemmeno con 15 app aperte e editing foto in background. È un telefono veloce, ma mai isterico. Fa tutto bene, senza scaldare e senza urlare. E mi sembra anche più stabile del solito, soprattutto lato gestione RAM. Insomma, è fluido come un top gamma, ma con l’autonomia di un medio gamma super ottimizzato.

La batteria è da 6000 mAh, una cifra che su un telefono spesso 7 mm sembra fantascienza. Eppure OPPO ha fatto il miracolo: due giorni pieni, anche con uso intenso. Con uso leggero, arrivo a tre giorni. La ricarica rapida da 80W porta da 0 a 100 in poco più di 40 minuti. Niente ricarica wireless, ma a queste condizioni non ne ho mai sentito la mancanza.

Software

Il sistema è Android 15 con ColorOS 15, la nuova versione dell’interfaccia OPPO. La conosco bene, e qui è più pulita e reattiva che mai. C’è tutto quello che serve: gestione avanzata delle app, Always-On Display personalizzabile, tema dinamico, e una marea di funzioni legate alla privacy. Mi è piaciuto molto anche il gestore delle prestazioni, che permette di modulare il comportamento del processore in base all’uso. E per la prima volta, la vibrazione è precisa: nulla di potente, ma clic giusto al momento giusto. Dettagli, ma che fanno la differenza.

Comparto fotografico

Il modulo fotografico è ben integrato e non sporge quasi per niente. A bordo troviamo:

  • sensore principale da 50 MP con OIS,
  • ultra-grandangolare da 8 MP,
  • tele da 50 MP con zoom ottico 3.5x.

Le foto sono coerenti, ben esposte, dettagliate, con buona resa anche in notturna. Non ci sono fuochi d’artificio, ma non sbaglia mai. E questa, per me, è una delle cose più importanti. La fotocamera frontale da 50 MP è un plus per chi fa molte videochiamate o selfie: dettaglio altissimo, effetto naturale, zero filtri sparati. I video arrivano al 4K a 60 fps, sia con la principale sia con la frontale. La stabilizzazione è solida, l’audio è pulito. Insomma, una fotocamera versatile, più che sufficiente per la stragrande maggioranza degli utenti.

Connettività e audio

C’è tutto: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4 con LHDC 5, GPS completo, NFC, USB-C 3.1. Lo uso spesso per il mirroring video, e la modalità desktop via cavo funziona bene. L’audio è stereo, con ottimo bilanciamento, buona separazione e volume più che adeguato. Non è un impianto da cinema, ma per l’ascolto quotidiano va più che bene.

Conclusioni

Dopo sei anni di prove, posso dirlo senza dubbi: questo è il mio OPPO Reno preferito di sempre. Non è il più rivoluzionario, non è il più appariscente. Ma è il più completo, bilanciato, concreto. Display ottimo, batteria infinita, fotocamere solide, software maturo, prestazioni sempre all’altezza. Quando arriverà in Italia — e arriverà — farà fatica a trovare veri rivali nella fascia alta. E per me che seguo Reno da sempre, è bello poter dire: finalmente è completo. Costa circa 430 euro, è all’altezza dei rivali midrange. Tuttavia, unica nota dolente (l’ho spiegato in lungo e in largo), è poco originale. Nulla a che vedere con il primo modello del 2019… ma quanto era bello?!?

