Xiaomi HyperOS 3, scopriamo quali device riceveranno l’aggiornamento

Xiaomi ha avviato il rilascio di HyperOS 3, sono tantissimi i device che potranno testare la versione beta della nuova interfaccia proprietaria

scritto da Alessio Amoruso
Xiaomi ha presentato in Cina l’interfaccia proprietaria di nuova generazione HyperOS 3. L’aggiornamento presenta diverse novità tecniche che vanno a migliorare il sistema operativo, la sua reattività e introduce nuove funzionalità.

Infatti, Xiaomi ha realizzato feature basate sull’Intelligenza Artificiale che supportano gli utenti in maniera attiva. In questo modo, i dispositivi potranno prevedere le necessità degli utenti e offrire un’esperienza software fluida e sempre utile.

La presentazione di HyperOS 3 ha segnato anche l’avvio del rilascio per la versione beta. Xiaomi ha individuato i primi otto dispositivi che potranno testare in anteprima le nuove funzionalità del sistema operativo proprietario.

 

Attualmente HyperOS 3 è disponibile per i quattro device che compongono la famiglia Xiaomi 15 (modello base, 15 Pro, 15S Pro e Ultra) oltre che per Redmi K80 Pro e Ultra. In questa prima fase sono inclusi anche i tablet Xiaomi Pad 7 Pro e la sua versione da 12.5 pollici.

Nelle prossime settimane, invece, partirà la seconda fase del roll-out andando a coinvolgere ulteriori dispositivi. Xiaomi ha indicato i seguenti device:

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • REDMI K80
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • REDMI K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED Serie 2025
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED Serie

La terza fase del rilascio a scaglioni della beta di HyperOS 3 saranno:

  • Xiaomi MIX Fold 4
  • MIX Flip
  • Serie Xiaomi 14
  • Serie Redmi K70 (inclusi K70E e K70 Ultimate Edition)
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Trattandosi di un major update, saranno necessari circa 8 GB di memoria libera sul dispositivo, arrivando anche a 10 GB su alcuni modelli. Per poter scaricare il software è necessario essere iscritti al programma di beta testing.

Al momento, non si conoscono le tempistiche per il rilascio a livello globale della versione di prova ma, possiamo immaginare che sarà necessario attendere almeno un mese. Ci aspettiamo che Xiaomi rilascerà maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.

