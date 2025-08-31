Xiaomi HyperOS 3, scopriamo quali device riceveranno l’aggiornamento

Xiaomi ha presentato in Cina l’interfaccia proprietaria di nuova generazione HyperOS 3. L’aggiornamento presenta diverse novità tecniche che vanno a migliorare il sistema operativo, la sua reattività e introduce nuove funzionalità.

Infatti, Xiaomi ha realizzato feature basate sull’Intelligenza Artificiale che supportano gli utenti in maniera attiva. In questo modo, i dispositivi potranno prevedere le necessità degli utenti e offrire un’esperienza software fluida e sempre utile.

La presentazione di HyperOS 3 ha segnato anche l’avvio del rilascio per la versione beta. Xiaomi ha individuato i primi otto dispositivi che potranno testare in anteprima le nuove funzionalità del sistema operativo proprietario.

Attualmente HyperOS 3 è disponibile per i quattro device che compongono la famiglia Xiaomi 15 (modello base, 15 Pro, 15S Pro e Ultra) oltre che per Redmi K80 Pro e Ultra. In questa prima fase sono inclusi anche i tablet Xiaomi Pad 7 Pro e la sua versione da 12.5 pollici.

Nelle prossime settimane, invece, partirà la seconda fase del roll-out andando a coinvolgere ulteriori dispositivi. Xiaomi ha indicato i seguenti device:

Xiaomi MIX Flip 2

REDMI K80

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Ultra

REDMI K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED Serie 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED Serie

La terza fase del rilascio a scaglioni della beta di HyperOS 3 saranno:

Xiaomi MIX Fold 4

MIX Flip

Serie Xiaomi 14

Serie Redmi K70 (inclusi K70E e K70 Ultimate Edition)

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Trattandosi di un major update, saranno necessari circa 8 GB di memoria libera sul dispositivo, arrivando anche a 10 GB su alcuni modelli. Per poter scaricare il software è necessario essere iscritti al programma di beta testing.

Al momento, non si conoscono le tempistiche per il rilascio a livello globale della versione di prova ma, possiamo immaginare che sarà necessario attendere almeno un mese. Ci aspettiamo che Xiaomi rilascerà maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.