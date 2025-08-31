Copertina-Microsoft-Surface-Pro12

Ammettiamolo: fin qui ho sempre vissuto nel mondo rassicurante di Apple, tra MacBook, iPad e iCloud. Ma ultimamente sto costruendo un nuovo ecosistema Android e mi serviva un dispositivo portatile, flessibile, veloce, capace di navigare come un browser desktop, e montare video 4K al volo. E poi è arrivato lui, il Microsoft Surface Pro 2025 da 12″. Silenzioso, potente, elegante — immediatamente ho capito che sarebbe stato qualcosa di diverso. Da quel momento, l’ho guardato come si guarda un nuovo partner: con curiosità, rispetto… e un pizzico di infatuazione.

Design e portabilità

Tirarlo fuori dallo zaino è una sensazione di libertà. È sottile, leggero, e quel form factor tablet con kickstand integrato ti fa sentire che in mano hai un oggetto sofisticato e concreto.

La cover-tastiera è leggera, tastiera retroilluminata precisa, e il kickstand ha un meccanismo che ti permette di posizionarlo con libertà e naturalezza in ogni situazione: scrivania di hotel, tavolino di aereo, o anche solo sul bracciolo della poltrona. Non è il primo dispositivo 2-in-1 che provo, ma è il primo a farmi pensare: “Sì, potrei davvero usarlo ogni giorno, indipendentemente dal sistema operativo.”

https://youtu.be/-ytzfuNIG4o

Display

Il display 3:2, da 12 pollici, è una sofa comoda dove stendermi, ma senza mai abbandonare il controllo. Perfetto per testi, pagine web, e soprattutto per tenere aperte finestre affollate: Gmail, documenti e Premiere Pro, tutto insieme, e riesco a concentrarmiva bene senza scrollare troppo. La risoluzione è una FullHD+ con refresh rate da 90 Hz, i colori sono naturali e la luminosità è ottimale — sì, pure sotto la luce diretta. Non è uno schermo “wow” per film, ma è ideale per lavorare e creare. Ed è touch, ovviamente: il tocco e la penna rispondono immediatamente. No lag, no fronzoli. Tuttavia è poco luminoso, ahimè. Non si usa bene sotto il sole.

Prestazioni

Dentro c’è un cuore ARM con prestazioni da laptop potente. Il modello con cui lavoro ha 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, e sembra un mini desktop. Nello specifico, il meraviglioso Qualcomm Snapdragon X Plus. Apro Premiere Pro, carico i miei filmati 4K dalla Sony, e timeline e transizioni scorrono fluide. Posso montare, mixare, tagliare con un paio di track, colorare, esportare: assolutamente fattibile in mobilità. Ed è sorprendentemente silenzioso. Zero ventole fastidiose, zero surriscaldamento aggressivo. È tutto incredibilmente fluido. Ci sono 16 GB di RAM e 256 GB di storage, non espandibili. Io non lo vedo come un problema, ma dipende…

Comparto software e AI

Il sistema è Windows 11 con Copilot. AI intelligente che capisce, aiuta, suggerisce: riscrive, corregge, fa indici, crea bozza, organizza mail. E funziona, e funziona bene. E se il mio telefono Android squilla, con Nearby Share lo collego e posso trasferire foto, file video, template, appunti. Tutto fa senso, tutto è sotto controllo. Non ho sentito la mancanza di iCloud, e la continuità con smartphone e tablet Android è perfetta.

Accessori esterni

La tastiera attach‑able è solida, reagisce bene e ha retroilluminazione. Il trackpad di vetro è elegantemente reattivo. E la Surface Slim Pen: splendida da usare. Finchè scrivo a mano o prendo note, è lì, perfetta e pronta. Ho usato la penna per correggere un montaggio video, anche offline. L’ho trovato praticissimo, come avere un mini MacBook con una penna intelligente. Unico problema: sento troppa plastica. E poi costano troppo. Io ho preso il bundle comprendente i due prodotti ad un costo scontato.

Connettività

Due porte USB‑C Thunderbolt, il jack audio (una rarità rinnovata), Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, e ovviamente Windows Hello tramite webcam — lo sblocco facciale è immediato. Ho collegato monitor esterni, dischi, microfoni: tutto funziona. Le porte non mancano e non hai bisogno di adattatori costosi. È il plus che ti consente di creare una workstation in uno zaino.

Batteria e autonomia

Resiste tra 8 e 9 ore di lavoro attivo misto. 4‑5 ore se stai facendo editing 4K pesante. In standby? Dorme come un bradipo. E la ricarica rapida: 50–60% in meno di mezz’ora. Non lo collego spesso, ma in viaggio ho sempre carica sufficiente per ripartire.

Le mie conclusioni

Farò aprire le ginocchia a qualche fan della mela dicendo questo: il Surface Pro 2025 da 12″ mi ha fatto dimenticare il MacBook Air 2024 con M3. Ora ho qualità di editing video, produttività e libertà mobile in formato comodo. Anche senza iCloud, Apple Watch o Continuity — perché il mio ecosistema Android (Pixel 10, Nothing Headphone 1) ora gira con me, forte e senza frizioni. Il prezzo è alto ma io lo consiglio da Amazon scontato a meno di 800€ (senza accessori che vanno presi necessariamente a parte).