Recensione Samsung Galaxy ZFold 7: così sottile che non crederai sia un pieghevole!

ZFold di Samsung raggiunge la sua settima evoluzione stupendo tutti con il suo spessore, davvero rastremassimo, che lo rende utilizzabile e comodo come uno smartphone tradizionale, più spesso di S25 Ultra di soli 0,7 mm|

Design e materiali

Samsung mette in mostra la propria incredibile capacità e abilità manifatturiera, realizzando uno smartphone veramente bello al primo impatto, complice la colorazione blu della nostra prova (ma è disponibile anche Nero, Argento e Verdolino). Si rimane davvero sorpresi per il suo spessore da aperto, stato in cui lo troviamo in confezione, ricoperto da pellicole protettive e dotato soltanto di manualistica, spilletta e cavo di ricarica.

Da chiuso sembra di avere in tasca un normalissimo smartphone e non un pieghevole: appena 8.9 mm di spessore e 72.8 mm di larghezza e lunghezza di 158.4 mm. Spessore rastremassimo e larghezza contenuta, insieme al peso contenuto in soli 215 grammi lo rendono veramente maneggevole e portabile nell’utilizzo di tutti i giorni. La scocca è tutta in alluminio, che non trattiene le ditate ma risulta un po’ scivolosa, soprattuto quando andremo ad aprirlo, mentre i i display sono rivestiti in Gorilla Glass.

Nella parte inferiore troviamo la Type -C, che impressiona per quanto sia a filo con la scocca, lo speaker e i microfoni.

Sul lato destro il bilanciere del volume e il pulsante on/off che racchiude il sensore biometrico, posto lateralmente e non sotto il display per contenere al massimo lo spessore, ma che funziona benissimo anche se meno comodo per i mancini.

Il comparto fotografico sporge tantissimo, un compromesso necessario per realizzare uno smartphone tanto sottile, che una volta aperto diventa spesso appena 4.2 mm ma largo ben 143.2 , passando dal display esterno da 6.5″ al doppio display spiegato da 8″.

Ulteriormente migliorato il meccanismo della cerniera, sottilissimo, siamo allo stato dell’arte della qualità costruttiva, testimoniato dalla certificazione IP48 per resistenza all’acqua.

Display

Il display esterno è da 6.5″, AMOLED, risoluzione 2520 x 1080 (FHD+) form factor di 21:9,mentre quello interno è da 8.00″ con risoluzione 2184 x 1968 (QXGA+) e 2600 nits di luminosità di picco.

Entrambi sono di tipo Dynamic LTPO con refresh rate massimo a 120 Hz.

Il pannello esterno è ora sufficientemente grande e ottimizzato nelle cornici da poter essere utilizzato come uno smartphone anche da chiuso, chissà che nella prossima evoluzione si riesca ad eliminare del tutto le rimanenti ma già sufficientemente rastremate cornici.

La piega del display interno, si nota solo quando andiamo a muovere lo smartphone e a cercarla con i riflessi.

Si tratta di due pannelli estremamente belli, colori vivaci, ottima luminosità anche sotto il sole, i classici eccellenti pannelli Samsung.

Esperienza d’uso di un pannello da 8 pollici

Il display doppio diventa uno strumento di produttività eccezionale per una utenza business, grazie all’ottimo multitasking: possiamo tenere aperte la mail sulla sinistra e il browser sulla destra, aprire fogli di calcolo e file di testo con una leggibilità impensabile su un normale Smartphone.

Per la fruizione di contenuti multimediali invece, applicazioni come Netflix e YouTube non riescono ancora a sfruttare appieno lo schermo, lasciando due bande nere che rendono quasi inutile la maggior superficie disponibile, qualcosa che si spera venga adattato dagli sviluppatori in futuro.

Dove si apprezzano le generose dimensioni del display è anche l’ambito gaming, dove le generose dimensioni lo fanno diventare quasi una consolle portatile.

Hardware e Prestazioni

Samsung ha creato un dispositivo che non vuole compromessi anche sotto la scocca: troviamo il potentissimo Octa-core Snapdragon 8 Elite con processo costruttivo a 3 nm (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), affiancato dalla prestante GPU Adreno 830, 12 GB di memoria RAM LPDDR5X e memoria di archiviazione a partire da 256 GB di tipo UFS 4.0.

Il sensore per lo sblocco biometrico è posizionato lateralmente e funziona egregiamente, forse può risultare scomodo ai mancini.

La connettività è naturalmente al Top: connettività 5G con ottima ricezione, WiFi 7 triband, Bluetooth 5.4, GPS e NFC.

Ottimo l’audio in capsula auricolare, sopra la media, e si comportano molto bene anche gli speaker stereo, che forse mancano solo un po’ di profondità a causa delle dimensioni super compatte. Anche il feedback aptico della vibrazione è soddisfacente, da dispositivo di fascia premium.

Batteria da 4400 mAh, divisa tra le due sezioni dello smartphone, riesce a coprire una giornata blanda, con un utilizzo più intenso e usando tanto il doppio display si arriva a 3.5/4 ore di schermo effettivo. Si è deciso di sacrificare l’aumento di capacità che avrebbe fatto piacere rispetto al Fold 6 per prediligere il contenimento dello spessore. Scelta conservativa anche lato ricarica, limitata a 25 W che diventa un po’ frustrante, abituati ormai a potenze maggiori. Incredibilmente in uno spessore così ridotto Samsung è riuscita però ad infilare la ricarica Wireless a 15 W con ricarica inversa a 4,5 W

Fotocamere

Comparto Fotografico che è una sorta di Frankenstein dei vari S25, di cui offre una esperienza paragonabile:

Fotocamera principale di Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge, 200 MP , f/1.7, 24mm , 1/1.3″ stabilizzata otticamente

, f/1.7, 24mm , 1/1.3″ stabilizzata otticamente Ultrwawide 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) con autofocus

f/2.2, 120˚ (ultrawide) con autofocus Teleobiettivo 10 MP , f/2.4, 67mm Zoom Ottico 3X da S25

, f/2.4, 67mm Zoom Doppia Selfie Cam da 10 MP, f/2.2,

In generale gli scatti sono da Cameraphone per il sensore principale, con una velocità di scatto davvero rapida e risultati affidabili, magari con colori non molto saturi ma reali.

Anche gli scatti notturni dal sensore principale sono ottimi e anche l’ultrawide si comporta bene, nonostante non si sia esagerato con i pixel.

Il compromesso maggiore è il teleobiettivo, come dimensioni del sensore e lunghezza focale.

Ottimi anche i video, con riprese fino a 8K 30 fps e 4K 60 fps con HDR attivo.























































































Software

Sistema Operativo Android 16 con interfaccia OneUI 8.0 e 7 anni di aggiornamenti.

Multitasking avanzatissimo che consente all’utente di sfruttare al meglio il doppio pannello, aprendo varie applicazioni in contemporanea.

Non manca l’ottima integrazione delle funzioni AI di Samsung e di Google Gemini, troviamo anche Gemini Live!

In generale una esperienza software simile a S25, l’interfaccia Samsung non sarà la più semplice e minimalista, ma tutto funziona come ci si aspetta e si mantiene il family feeling della serie Galaxy.

Impressionanti le capacità generative di editing fotografico per modificare i nostri scatti, spostando e cancellando elementi di disturbo nei nostri scatti.

A completare la produttività anche la modalità desktop Samsung DeX che sfrutta l’uscita video della Type-C 3.2

Prezzo e conclusioni

Di listino si superano le duemila euro, per fortuna lo street price è già sceso, sfruttando le varie offerte, sotto i 1800 euro.

Rimane un dispositivo elitario per pochi.

Qui si acquista il massimo della capacità manifatturiera di Samsung, che riesce ad innovare il mondo dei pieghevoli con Fold 7: ergonomico ed utilizzabile come uno smartphone tradizionale.