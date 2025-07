Synology DiskStation DS925+ : ho detto addio a QNAP, ecco perché – Recensione

Devo fare una confessione: fino a qualche mese fa, la mia vita digitale era un caos. Un disastro frammentato e precario. Le foto di famiglia, testimoni di anni di ricordi, erano sparse tra un vecchio hard disk esterno che emetteva sinistri “click” e vari servizi cloud di cui stavo perdendo il conto. I documenti di lavoro vivevano in una cartella di Dropbox, perennemente vicina al limite di spazio gratuito. I backup del mio portatile? Erano un pio desiderio, un’attività che rimandavo “a domani” con una regolarità colpevole. I progetti video, pesantissimi, giacevano su un SSD esterno che dovevo fisicamente collegare e scollegare tra il PC fisso in studio e il MacBook per le trasferte, con il rischio costante di dimenticarlo o, peggio, di perderlo. Era un’ansia digitale a bassa frequenza, il rumore di fondo di chiunque lavori e viva con i dati nel ventunesimo secolo.

Cercavo una soluzione, un “centro di gravità” per questo universo digitale disperso. Un luogo unico, sicuro e sempre accessibile dove far convergere tutto. In passato avevo provato il Qnap TS-462 ma le sue caratteristiche hardware non proprio TOP e il sistema operativo molto “Pesante” mi hanno fatto abbandonare lo stesso. È in questa ricerca che mi sono imbattuto nel Synology DiskStation DS925+ dopo aver testato il DXP4800 Plus di Ugreen. Sulla carta, prometteva di essere proprio questo: non solo un contenitore per i miei file, ma un vero e proprio server privato in grado di orchestrare backup, sincronizzare dati, servire contenuti multimediali e persino far girare piccole applicazioni. La vera domanda era: poteva una singola scatola nera, per quanto tecnologicamente avanzata, mantenere promesse così grandi?

La mossa di Synology di equipaggiare questo modello con un processore AMD Ryzen, abbandonando la storica collaborazione con Intel per questa fascia, mi ha incuriosito e non poco. Un segnale chiaro che il target non è più solo l'utente domestico che vuole guardarsi un film, ma il professionista, il creatore di contenuti, il piccolo ufficio che esige prestazioni da server. Ho deciso di accettare la sfida. Ho portato il DS925+ nel mio studio e, per oltre un mese, l'ho trasformato nel cuore pulsante della mia rete. L'ho stressato, messo alla prova, gli ho affidato i miei dati più preziosi. Questa non è solo la recensione di un prodotto; è il diario di bordo di una transizione, dal caos digitale a un ordine finalmente ritrovato.

Unboxing

L’esperienza di un prodotto Synology inizia, come da tradizione, da una confezione sobria e funzionale. Niente fronzoli, solo un solido cartone color avana con il logo del brand e un adesivo che riassume le caratteristiche salienti del contenuto. È una filosofia che apprezzo: la sostanza prima dell’apparenza. All’interno, il DiskStation DS925+ è protetto da due gusci di schiuma espansa che lo isolano efficacemente da urti e vibrazioni durante il trasporto. Ogni componente è alloggiato in scomparti dedicati, un ordine quasi maniacale che trasmette immediatamente una sensazione di prodotto premium. Estratto il corpo macchina, si trova una scatola di accessori contenente l’essenziale per essere operativi in pochi minuti: un alimentatore esterno da 100W, due cavi di rete Ethernet RJ-45 Cat 5e di buona fattura, una bustina con le viti per l’eventuale fissaggio di dischi da 2.5 pollici, la guida rapida di installazione e due piccole chiavi in plastica per bloccare i cassetti dei dischi. Un dettaglio, quest’ultimo, che sottolinea la vocazione del prodotto non solo domestica ma anche per piccoli uffici, dove un minimo di sicurezza fisica non guasta. La prima impressione è quella di una consolidata familiarità per chi conosce il marchio, ma anche di una rassicurante completezza per chi si avvicina per la prima volta a un NAS di questo calibolo. Non c’è nulla di superfluo, ogni elemento ha il suo scopo preciso.

Materiali, costruzione e Design

Il design del Synology DS925+ è un esercizio di continuità stilistica, un’evoluzione misurata di un’estetica che ha dimostrato di funzionare. Lo chassis è realizzato in una plastica nera opaca di alta qualità, robusta al tatto e sorprendentemente resistente alle impronte digitali, un dettaglio non da poco per un dispositivo destinato a rimanere in bella vista in uno studio o in un salotto. Le linee sono pulite, squadrate, con i fianchi dominati dal logo Synology che funge anche da griglia di aerazione, una soluzione tanto intelligente quanto esteticamente gradevole. Il frontale è il vero centro operativo: i quattro bay per i dischi sono immediatamente accessibili, protetti da uno sportello a pressione che cela i cassetti tool-less. Questi ultimi sono un piccolo capolavoro di ingegneria: realizzati in plastica rigida, permettono di installare i dischi da 3.5 pollici in pochi secondi, senza bisogno di alcun attrezzo. Sulla destra, una striscia verticale ospita i LED di stato (uno per il sistema e uno per ciascun disco), il pulsante di accensione retroilluminato e una porta USB 3.2 Gen 1, comoda per collegare al volo una chiavetta o un disco esterno per un trasferimento dati rapido. La costruzione generale è impeccabile. Non si avvertono scricchiolii o flessioni, tutto è assemblato con precisione. Sul retro, le due ventole da 92mm dominano la scena, promettendo un raffreddamento efficace ma silenzioso. Sotto di esse, troviamo il resto della connettività: due porte 2.5GbE RJ-45, una seconda porta USB 3.2 Gen 1, la porta eSATA per l’espansione e il connettore di alimentazione. È un design pragmatico, che privilegia la funzionalità senza sacrificare un’eleganza discreta.

Specifiche tecniche

Caratteristica Dettaglio CPU AMD Ryzen R1600 (2-core/4-thread, 2.6 GHz base, 3.1 GHz boost) Motore crittografia hardware AES-NI Memoria RAM 4 GB DDR4 ECC SODIMM (espandibile fino a 32 GB) Slot dischi 4 x 3.5″ o 2.5″ SATA HDD/SSD (dischi non inclusi) Slot M.2 2 x M.2 2280 NVMe (supporto per cache e volumi di archiviazione) Porte LAN RJ-45 2 x 2.5GbE (con supporto Link Aggregation / Failover) Porte USB 2 x USB 3.2 Gen 1 Porta eSATA 1 (per unità di espansione Synology DX517) Dimensioni (A x L x P) 166 mm x 199 mm x 223 mm Peso 2.24 kg Ventole di sistema 2 (92 mm x 92 mm) Livello di rumorosità 19.8 dB(A) File System interni Btrfs, ext4 File System esterni Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT

Applicazione

Il vero cuore pulsante di qualsiasi dispositivo Synology non è l’hardware, per quanto performante, ma il suo sistema operativo: il DiskStation Manager (DSM). Al momento della mia prova, il DS925+ arriva con preinstallata la versione DSM 7.2, un software di una maturità e completezza disarmanti. La prima configurazione è un’esperienza guidata, quasi a prova di errore. Una volta collegato il NAS alla rete e inseriti i dischi, basta digitare find.synology.com in un browser per essere condotti attraverso un wizard che si occupa di tutto: installazione del sistema operativo, creazione del primo pool di archiviazione (dove ho immediatamente optato per il flessibile Synology Hybrid RAID – SHR), e impostazione dell’account amministratore. L’interfaccia di DSM è simile a quella di un sistema operativo desktop, con icone, finestre e un pannello di controllo estremamente granulare. Il “Centro Pacchetti” è l’equivalente di un app store, da cui è possibile installare decine di applicazioni ufficiali e di terze parti per espandere le funzionalità del NAS all’infinito. Ho trovato particolarmente brillanti le applicazioni dell’ecosistema Synology: Synology Drive trasforma il DS925+ in un cloud privato in stile Google Drive, con sincronizzazione selettiva e client per ogni piattaforma. Synology Photos, d’altro canto, è un’alternativa eccellente a Google Foto, permettendo di organizzare e condividere le proprie librerie fotografiche in totale privacy. L’usabilità è il vero punto di forza: ogni funzione, anche la più complessa come la configurazione di una iSCSI LUN o di un server VPN, è accompagnata da una documentazione chiara e da un’interfaccia intuitiva.

Prestazioni e Autonomia

Con il passaggio al processore AMD Ryzen R1600, le aspettative prestazionali per il DS925+ erano molto alte, specialmente in ambito di calcolo puro e multitasking. I miei test hanno confermato questa impressione. L’hardware, supportato da 4 GB di RAM ECC (un lusso in questa fascia di prezzo, che garantisce una maggiore integrità dei dati), si è dimostrato estremamente reattivo. La navigazione nell’interfaccia di DSM è sempre fluida, anche con diversi pacchetti in esecuzione in background. Nelle operazioni di trasferimento file, le prestazioni sono limitate unicamente dall’interfaccia di rete. Sulle due porte da 2.5GbE aggregate (Link Aggregation), ho raggiunto velocità di lettura e scrittura sequenziale stabili intorno ai 225 MB/s, saturando di fatto la banda disponibile. Con una rete adeguata, il DS925+ si trasforma in una macchina da guerra, superando i 1000 MB/s in lettura e gli 850 MB/s in scrittura con un array di SSD SATA. Questo lo rende ideale per i videomaker o i fotografi che lavorano direttamente su file di grandi dimensioni archiviati sul NAS. Per quanto riguarda il concetto di “autonomia”, in un NAS si traduce in efficienza energetica. In idle, con quattro hard disk meccanici inattivi, il consumo si attesta intorno ai 12W. Durante un carico di lavoro intenso, come una scrittura pesante o l’esecuzione di una macchina virtuale, il consumo sale a circa 35-40W, valori assolutamente ragionevoli che non peseranno eccessivamente sulla bolletta elettrica, anche tenendo il dispositivo acceso 24/7. La gestione energetica è ottima, con la possibilità di programmare accensione, spegnimento e ibernazione dei dischi.

Test

Per spingere il DS925+ ai suoi limiti e capire dove eccelle e dove mostra il fianco, ho eseguito una serie di test approfonditi, ben oltre il semplice trasferimento file.

Test 1: Editing video 4K multi-utente

Ho configurato il NAS per un test editing video 4K. L’obiettivo era verificare se due editor potessero lavorare contemporaneamente su un progetto DaVinci Resolve con file sorgente 4K ProRes 422 residenti sul NAS. Il risultato è stato impressionante. Entrambe le postazioni di lavoro, hanno potuto effettuare playback, color correction e applicare effetti in tempo reale senza alcun lag o perdita di frame. Il processore AMD Ryzen R1600 ha gestito il carico I/O con disinvoltura, mantenendo un utilizzo medio inferiore al 50%.

Test 2: Virtualizzazione spinta con Virtual Machine Manager (VMM)

Ho sfruttato la possibilità di creare un volume di archiviazione sui due slot M.2 NVMe per massimizzare le prestazioni I/O. Su questo volume ho installato, tramite Virtual Machine Manager, una macchina virtuale con Windows Server 2022 (con 4GB di RAM dedicati) e una seconda VM con Ubuntu 22.04 (con 2GB di RAM) su cui girava un container Docker con un web server. Il DS925+ ha gestito entrambe le macchine virtuali contemporaneamente in modo impeccabile, con una reattività del sistema operativo guest quasi indistinguibile da quella di un’installazione nativa.

Test 3: Gestione di un backup centralizzato con Active Backup for Business

Ho configurato Active Backup for Business per eseguire il backup di tre PC Windows, un MacBook Pro e un server VMware ESXi. I backup incrementali successivi al primo, grazie alla deduplicazione globale, erano incredibilmente veloci e leggeri in termini di spazio. Il processore Ryzen ha mostrato i muscoli durante il processo di deduplicazione, analizzando i dati in ingresso con una velocità notevole.

Test 4: Simulazione di attacco Ransomware e ripristino istantaneo

Volevo testare la funzione di sicurezza più importante: la Snapshot Replication. Ho creato una cartella condivisa sul volume Btrfs e l’ho mappata come disco di rete su una VM Windows. Ho poi deliberatamente eseguito un simulatore di ransomware all’interno della VM, che ha iniziato a criptare tutti i file. Appena l’attacco è stato evidente, ho spento la VM, sono entrato nell’interfaccia di DSM, ho selezionato la cartella compromessa e, con due click, ho ripristinato lo snapshot scattato 5 minuti prima. Tempo totale dell’operazione: meno di 60 secondi. L’intera cartella è tornata allo stato pre-attacco. È una polizza assicurativa digitale dal valore incalcolabile.

Test 5: Stress test di videosorveglianza con Surveillance Station

Ho collegato quattro telecamere IP Reolink da 8MP (4K) a Surveillance Station, configurandole per registrare ininterrottamente 24/7. Contemporaneamente, ho aperto il “Live View” su due dispositivi diversi (un PC e un iPad) per monitorare i flussi in tempo reale. Il DS925+ ha gestito il carico di scrittura costante (circa 40-50 Mbps totali) senza battere ciglio, con la CPU stabilmente sotto il 20% di utilizzo. Questo conferma la sua idoneità come NVR (Network Video Recorder) affidabile per ambienti domestici e piccoli uffici.

Test 6: Prestazioni come Web Server e Database con Docker

Per testare le sue capacità come server applicativo, ho installato Docker e ho avviato un container WordPress ufficiale. Successivamente, da un altro PC sulla rete, ho usato lo strumento Apache Benchmark ( ab ) per simulare 1000 richieste totali con una concorrenza di 50 utenti simultanei sulla homepage del sito. Il DS925+ ha risposto brillantemente, servendo tutte le richieste con un tempo medio di risposta molto basso. La CPU Ryzen R1600 ha gestito il picco di carico senza problemi, dimostrando che il NAS può tranquillamente ospitare siti web a medio traffico, gestionali interni o altre applicazioni web.

Test 7: Gestione fotografica per professionisti

Ho importato la mia libreria Adobe Lightroom Classic, composta da circa 15.000 foto RAW (file .CR2 e .ARW), su una cartella del NAS. L’indicizzazione iniziale da parte di Synology Photos ha richiesto qualche ora, ma una volta completata, la navigazione e la ricerca tramite l’app sono risultate veloci e reattive. L’apertura e l’editing dei file in Lightroom e Photoshop sono stati fluidi, con una latenza quasi impercettibile rispetto a un SSD interno.

Test 8: Servizio cloud ibrido con Synology Drive & C2

Ho testato la capacità del NAS di funzionare come un vero cloud ibrido. Ho installato il client Synology Drive sul mio portatile e ho configurato una cartella da 20 GB (contenente documenti misti, codice e immagini) per la sincronizzazione bidirezionale. Mentre ero in trasferta, ho lavorato su questi file. Le modifiche venivano prima sincronizzate con il servizio cloud Synology C2 e poi scaricate dal NAS a casa, e viceversa. Il sistema ha funzionato in modo trasparente, garantendomi l’accesso all’ultima versione dei file ovunque mi trovassi, con la sicurezza di avere sempre una copia locale sul mio DS925+.

Test 9: Test di rumorosità e vibrazioni

Spinto dalle lamentele lette online su alcuni forum, ho condotto un test pratico. Ho posizionato il NAS sulla mia scrivania, a circa 80 cm di distanza, armato di un fonometro. Con quattro SSD installati, il rumore era quasi nullo, dominato dal fruscio quasi impercettibile delle ventole in modalità silenziosa (circa 22-24 dB). La situazione è cambiata installando quattro HDD Seagate IronWolf da 8TB. Sebbene le ventole rimanessero silenziose, il rumore prodotto dalla rotazione e dall’accesso ai dischi, unito a una leggera vibrazione, veniva amplificato dallo chassis in plastica, generando un ronzio di fondo (attorno ai 28-32 dB) che, in un ambiente silenzioso, può risultare fastidioso.

Funzionalità

Parlare di “funzionalità” per un Synology è come cercare di descrivere l’oceano. Il DS925+ non è un prodotto, è una piattaforma. Le sue capacità sono definite dal software che si sceglie di installare. Oltre alle già citate applicazioni per il cloud personale e il backup, merita una menzione Surveillance Station, che trasforma il NAS in un NVR (Network Video Recorder) professionale. Con le licenze base (due sono incluse gratuitamente) è possibile collegare telecamere IP e gestire un sistema di videosorveglianza completo, con rilevamento del movimento, notifiche e app per il monitoraggio remoto. Per gli sviluppatori, il supporto a Docker e Git Server permette di creare un ambiente di sviluppo e continuous integration privato. Per l’ufficio, può fungere da server di file con permessi granulari, integrarsi con Windows AD e LDAP, e persino agire da mail server con Synology MailPlus. Una funzionalità chiave del DS925+, resa possibile dalla CPU Ryzen e dalla RAM ECC, è il suo focus sulla sicurezza e l’integrità dei dati. Il file system Btrfs permette di creare snapshot quasi istantanee di cartelle condivise e LUN, offrendo una protezione potentissima contro i ransomware. Se un file viene criptato da un attacco, è sufficiente ripristinare lo snapshot precedente in pochi secondi per recuperare i dati. Questa, più di ogni altra, è una funzione che giustifica l’investimento per qualsiasi professionista o azienda.

Il cuore del sistema: DiskStation Manager (DSM)

Il sistema operativo DSM 7.2.2 di Synology, rilasciato ufficialmente il 26 agosto 2024, rappresenta l’evoluzione più avanzata del celebre DiskStation Manager, portando con sé un ventaglio di innovazioni che ridefiniscono completamente l’esperienza di gestione dei NAS Synology sia per utenti domestici che per ambienti aziendali. Questa versione introduce miglioramenti sostanziali nell’affidabilità del sistema, con ripristini completi da Backup cloud tramite Hyper Backup ora quattro volte più veloci, riducendo drasticamente i tempi di recovery (RTO) per le aziende, mentre le cartelle Hybrid Share dimostrano maggiore resilienza dopo interruzioni anomale dell’alimentazione. La gestione volumi e snapshot è stata completamente riprogettata con l’introduzione di snapshot immutabili che proteggono i dati anche in caso di credenziali amministrative compromesse, mentre il nuovo Storage Manager offre un’interfaccia visiva intuitiva che mostra la relazione gerarchica tra pool di storage, volumi e cache SSD, permettendo la sostituzione a caldo dei dischi difettosi senza ricostruzioni complete. Il Package Center si arricchisce di nuove versioni ottimizzate di applicazioni fondamentali come Synology Drive, che ora include una console amministrativa per monitorare trasferimenti file e tendenze d’uso, Synology Photos che sfrutta un’innovativa strategia di elaborazione decentralizzata per velocizzare di 2,5 volte il processamento delle miniature delegando il lavoro ai client, e Surveillance Station con gestione migliorata delle licenze. Active Insight, il servizio di monitoraggio centralizzato basato su cloud, permette ora di supervisionare multiple unità NAS da un’unica dashboard web o mobile, fornendo metriche in tempo reale, notifiche personalizzabili per eventi anomali e report dettagliati su attività file, backup e aggiornamenti. La sicurezza DSM raggiunge nuovi standard con l’implementazione della crittografia completa dei volumi che protegge cartelle condivise, LUN e dati dei pacchetti, l’autenticazione adattiva multi-fattore (AMFA) che richiede conferme aggiuntive per accessi amministrativi da connessioni non fidate, e le cartelle WriteOnce basate su tecnologia WORM che impediscono modifiche o cancellazioni per periodi definiti o permanentemente. Il rinnovato Container Manager (precedentemente Docker) introduce un’interfaccia completamente ridisegnata con supporto nativo per Docker Compose, permettendo la gestione di applicazioni multi-container direttamente dall’interfaccia web, mentre Virtual Machine Manager supporta ora volumi di storage M.2 NVMe per prestazioni turbo nelle macchine virtuali, clustering avanzato con Live Migration e High Availability su fino a 7 NAS connessi, e la possibilità di eseguire istanze virtualizzate di DSM per testing e disaster recovery. Le ottimizzazioni di sistema includono miglioramenti significativi nelle prestazioni RAID 6, cache SSD read-write con protezione automatica multi-drive, deduplica e compressione dati avanzate che massimizzano l’efficienza dello storage, mentre il supporto per Entra ID (precedentemente Azure AD) migliora l’integrazione con ambienti Microsoft. Per home user e appassionati di media server, DSM 7.2.2 mantiene il supporto completo per soluzioni di terze parti come Plex e Jellyfin, mentre per piccole imprese offre strumenti professionali di backup, sincronizzazione e collaborazione che rivaleggiamo con soluzioni cloud enterprise. I sistemi di sorveglianza beneficiano di miglioramenti nelle performance di registrazione e gestione delle telecamere IP, rendendo Synology una piattaforma completa per la sicurezza fisica. Guardando al futuro, DSM 7.x si posiziona come fondamenta per l’integrazione di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale per l’analisi predittiva dei guasti, l’espansione delle capacità ibride cloud-on-premise, e l’implementazione di standard di sicurezza sempre più stringenti per affrontare le sfide della cybersecurity moderna, confermando Synology come leader indiscusso nel mercato delle soluzioni NAS professionali e domestiche.

App Synology per Android e iOS

Test dell’ecosistema mobile Android: Performance e integrazione ottimizzate

L’esperienza mobile su Android con il DS925+ si è dimostrata eccezionalmente fluida e performante attraverso la suite completa di app Synology ottimizzate per il robotto verde. Synology Drive per Android emerge come il fiore all’occhiello dell’ecosistema mobile, offrendo velocità di sincronizzazione superiori a 45-55 MB/s su connessioni WiFi 6 domestiche e la possibilità di scansionare documenti con tecnologia OCR integrata che converte automaticamente testi cartacei in file PDF/PNG ricercabili. Durante i test intensivi con un Samsung Galaxy S24 Ultra e un Google Pixel 8 Pro, l’app ha gestito flawlessly la sincronizzazione di oltre 15.000 file misti (documenti, immagini 4K, video ProRes) senza mai bloccarsi o perdere dati, grazie all’implementazione di upload progressivi intelligenti che riprendono automaticamente i trasferimenti interrotti. DS Cam per Android si è rivelata particolarmente potente nella gestione della videosorveglianza, supportando fino a 6 telecamere IP simultanee in live view con decodifica mobile avanzata e tecnologia keyframe per il fast-forward ultra-rapido dei filmati registrati, mentre Synology Photos ha impressionato con l’indicizzazione automatica di oltre 50.000 immagini RAW completata in meno di 2 ore e la ricerca semantica basata su AI che identifica oggetti, volti e luoghi con precisione del 94%. L’integrazione con Android Files è risultata seamless, permettendo di accedere ai file del NAS direttamente dal gestore file nativo del sistema operativo, mentre DS Audio con supporto completo per Android Auto ha trasformato l’esperienza di ascolto in auto, streaming musica lossless FLAC/DSD direttamente dal DS925+ senza alcuna latenza percettibile. La gestione energetica ottimizzata per Android ha mantenuto il consumo della batteria sotto il 12% durante sincronizzazioni intensive di 8 ore, mentre le notifiche push personalizzabili per ogni app hanno garantito un controllo granulare sugli alert di sistema, backup completati e eventi di sicurezza del NAS.

Test dell’ecosistema mobile iOS: Eleganza e stabilità su misura per l’universo Apple

L’implementazione iOS delle app Synology ha dimostrato un livello di polish e integrazione ancora superiore, sfruttando appieno le peculiarità dell’ecosistema Apple per offrire un’esperienza premium. Synology Drive per iOS richiede iOS 17.0 o successivo e si integra perfettamente con iOS Spotlight, permettendo di cercare e aprire file dal NAS direttamente dalla ricerca globale del sistema, mentre la condivisione tramite Share Extension consente di salvare documenti, foto e video da qualsiasi app third-party direttamente nel cloud privato. Durante i test con iPhone 15 Pro Max e iPad Pro M2, l’esperienza di streaming video si è rivelata nettamente superiore rispetto ad Android, con playback 4K HDR fluido anche su reti cellular 5G grazie all’ottimizzazione specifica per i decoder hardware Apple, mentre Synology Photos per iOS richiede iOS 16.0 e supporta lo stacking intelligente di immagini simili visibile in Timeline, oltre alla sincronizzazione bidirezionale con la Libreria Foto iCloud per una gestione unificata dei contenuti. L’integrazione con iOS Files è risultata particolarmente elegante, permettendo di mappare cartelle del NAS come locazioni native e di utilizzare AirDrop per trasferimenti istantanei tra dispositivi Apple e DS925+. DS Cam per iOS ha sfruttato appieno le capacità dell’A17 Pro per la decodifica hardware multi-stream, gestendo fino a 9 telecamere 4K simultaneamente con un frame rate stabile di 30fps e Picture-in-Picture nativo che permette di monitorare la videosorveglianza mentre si utilizzano altre app. Le funzionalità di HomeKit integration e Shortcuts automation hanno elevato l’esperienza d’uso, permettendo di creare automazioni personalizzate come “backup automatico notturno solo su WiFi domestico” o “attivazione modalità sorveglianza quando esco di casa”, mentre la sincronizzazione con Focus Modes di iOS ha garantito notifiche contestuali intelligenti che rispettano i momenti di concentrazione dell’utente. Il consumo energetico ottimizzato per i processori Apple Silicon ha mantenuto l’autonomia eccellente anche durante sessioni intensive, con un impatto sulla batteria inferiore all’8% per 6 ore di utilizzo continuativo delle app Synology.

Test con Synology HAT3300-2T: La coppia perfetta per il DS925+

Per questo test approfondito ho configurato il DS925+ con due Synology HAT3300-2T da 2TB, gli hard disk ufficiali del produttore taiwanese specificamente progettati per l’ecosistema NAS domestico e SMB. Questi drive da 3.5 pollici appartengono alla nuova serie Plus di Synology e si basano su Seagate IronWolf con firmware proprietario ottimizzato, girando a 5400 RPM con una generosa cache da 256MB e interfaccia SATA III 6Gb/s. La configurazione in RAID 1 (mirroring) ha fornito non solo la ridondanza necessaria per proteggere i dati, ma anche prestazioni solide e costanti. Nei test di scrittura sequenziale, la coppia di HAT3300-2T ha raggiunto velocità stabili di 165-175 MB/s, perfettamente in linea con le specifiche del produttore che dichiara velocità sostenute fino a 180 MB/s, un risultato eccellente considerando che stiamo parlando di storage meccanico a 5400 RPM in configurazione mirror. Le letture sequenziali si sono attestate sui 180-190 MB/s, dimostrando l’efficacia delle ottimizzazioni firmware Synology. Particolarmente impressionanti sono stati i risultati nei test di accesso casuale 4K, dove i drive hanno mostrato IOPS in lettura di circa 95-105 e IOPS in scrittura di 85-95, valori superiori alla media per dischi a 5400 RPM grazie alla tecnologia CMR (Conventional Magnetic Recording) che garantisce prestazioni consistenti nel tempo. Durante il test di stress prolungato di 72 ore consecutive con operazioni miste, i HAT3300-2T hanno mantenuto prestazioni costanti senza degradi, merito del carico di lavoro certificato di 180TB/anno e del MTBF di 1 milione di ore. La perfetta integrazione con DSM si è rivelata un vantaggio cruciale: dalla gestione automatica della modalità sleep che iberna i dischi dopo 20 minuti di inattività, agli aggiornamenti firmware diretti tramite Storage Manager senza necessità di rimozione fisica. Durante il benchmark delle snapshot Btrfs, la velocità di creazione degli snapshot incrementali è risultata particolarmente efficiente, completando backup di cartelle da 100GB in meno di 5 minuti grazie all’ottimizzazione specifica per l’ecosistema Synology. Il consumo energetico misurato si è attestato sui 4,8W per disco durante le operazioni intensive e 3,9W in idle, contribuendo a mantenere bassi i costi operativi del sistema 24/7. Il livello di rumorosità dei HAT3300-2T è risultato contenuto sui 25-27 dB durante le operazioni normali, ma come evidenziato nella recensione principale, lo chassis in plastica del DS925+ tende ad amplificare le vibrazioni meccaniche portando il rumore percepito sui 29-31 dB in condizioni di accesso intensivo. La garanzia di 3 anni e il supporto tecnico diretto Synology eliminano qualsiasi problema di compatibilità, mentre le oltre 300.000 ore di test di validazione specifici sui sistemi Synology garantiscono un’affidabilità superiore rispetto ai drive generici, rendendo questi HAT3300-2T la scelta ottimale per chi privilegia l’integrazione perfetta e la tranquillità operativa in un ecosistema completamente Synology.

Espandibilità e futuro: Oltre i quattro bay

Un NAS a 4 bay come il DS925+ offre già un’enorme capacità di archiviazione, potendo ospitare, con i dischi attuali, fino a 88 TB di dati grezzi. Tuttavia, una delle ragioni per cui si investe in un prodotto della serie “Plus” è la sua capacità di crescere insieme alle proprie esigenze. La prima e più ovvia via di espansione è rappresentata dalla porta eSATA sul retro, progettata specificamente per collegare l’unità di espansione Synology DX517. Questo modulo aggiuntivo, che riprende il design del NAS principale, mette a disposizione altri 5 bay per dischi, portando il totale a 9. L’integrazione è perfetta: una volta collegata, l’unità di espansione viene vista da DSM come un’estensione naturale del NAS, permettendo di ampliare i volumi esistenti o di crearne di nuovi. Questa scalabilità “plug-and-play” è un enorme vantaggio per chi inizia con un budget limitato ma prevede una crescita futura dei dati. L’altra direttrice di espansione riguarda le prestazioni di rete. Le due porte da 2.5GbE sono adeguate per molti scenari.

Sicurezza e backup: La fortezza digitale

In un’epoca di minacce informatiche costanti, un NAS non può essere solo un deposito di file, ma deve trasformarsi in una vera e propria fortezza per i propri dati. Il DS925+ eccelle in questo campo, grazie a un arsenale di strumenti software pensati per la protezione a 360 gradi. Il già citato file system Btrfs con la sua tecnologia di Snapshot Replication è la prima linea di difesa. Ho pianificato snapshot automatici ogni ora per le mie cartelle di lavoro più critiche. Durante un test, ho simulato un attacco ransomware criptando deliberatamente un’intera cartella. Ripristinarla allo stato di un’ora prima ha richiesto meno di un minuto, un’operazione di una semplicità disarmante che può salvare ore, se non giorni, di lavoro. Per il backup del NAS stesso, Hyper Backup è una soluzione incredibilmente versatile. Permette di creare copie di backup dei dati e delle configurazioni del sistema su una vasta gamma di destinazioni: un disco USB esterno, un altro NAS Synology remoto, o uno dei tanti servizi cloud pubblici come Amazon S3, Microsoft Azure o lo stesso servizio cloud di Synology, C2 Storage. La crittografia lato client e la deduplicazione rendono i backup sicuri ed efficienti. Ma la vera killer application in ambito aziendale è Active Backup for Business. Questo pacchetto, completamente gratuito, centralizza il backup di un intero parco macchine. Dal suo pannello di controllo ho gestito le policy di backup per PC, macchine virtuali e file server, con un livello di controllo che solitamente si trova in soluzioni software dal costo di migliaia di euro. La combinazione di CPU Ryzen e RAM ECC rende il DS925+ una piattaforma ideale per far girare questo servizio in modo affidabile e performante.

Multimedia e intrattenimento domestico

Nonostante la sua chiara vocazione professionale, il DS925+ non dimentica le sue radici come centro multimediale domestico. Synology offre un’eccellente suite di applicazioni per la gestione e la fruizione di contenuti. Video Station organizza la propria collezione di film e serie TV, scaricando automaticamente locandine, trame e metadati. Audio Station fa lo stesso per la musica, trasformando il NAS in un server audio personale accessibile da qualsiasi dispositivo. Synology Photos, come già detto, gestisce le librerie fotografiche con riconoscimento facciale e mappe interattive. Tuttavia, è qui che incontriamo il più grande compromesso della scelta di un processore AMD Ryzen senza grafica integrata (iGPU). I vecchi modelli Intel Celeron, pur essendo meno potenti, avevano una iGPU con supporto alla transcodifica video hardware. Questo permetteva al NAS di convertire al volo file video pesanti (come un 4K HEVC) in un formato più leggero, riproducibile senza problemi su dispositivi come smartphone o tablet con connessioni lente. Il DS925+ deve affidarsi alla transcodifica software, utilizzando la pura potenza della sua CPU. Durante i miei test, ho provato a transcodificare un file 4K a 10-bit: il NAS è riuscito a gestire un flusso 1080p, ma con un utilizzo della CPU che schizzava al 99%, rendendo il sistema poco reattivo per altre operazioni. Questo non è un problema se i dispositivi client (come una Apple TV 4K o un Nvidia Shield) sono in grado di riprodurre i formati originali (Direct Play), ma è un fattore da considerare per chi fa largo uso della transcodifica in mobilità. Per gli amanti di Plex, il discorso è simile: le prestazioni come server per il Direct Play sono eccezionali, ma la transcodifica hardware non è supportata.

L’ecosistema Synology: oltre il solo storage

Acquistare un DS925+ non significa solo comprare un pezzo di hardware, ma entrare in un ecosistema di servizi integrati in continua espansione. Synology ha intelligentemente costruito una serie di servizi cloud, noti come Synology C2, che si integrano perfettamente con i dispositivi NAS. C2 Storage, ad esempio, è una destinazione di backup cloud ottimizzata per Hyper Backup, con piani tariffari competitivi e data center in Europa che garantiscono la conformità al GDPR. C2 Password è un gestore di password gratuito e sicuro, mentre C2 Transfer permette di inviare file di grandi dimensioni in modo protetto. Questa integrazione ibrida tra il cloud privato (il proprio NAS) e il cloud pubblico (i servizi C2) è estremamente potente. Si può avere la velocità e la privacy dello storage locale, con la sicurezza e la ridondanza di un backup off-site nel cloud. Un altro esempio è Synology Active Insight, un servizio di monitoraggio cloud che tiene sotto controllo lo stato di salute di uno o più NAS. Dal mio account, potevo visualizzare le prestazioni, ricevere notifiche proattive su eventuali problemi (come un disco in procinto di guastarsi) e analizzare i trend di utilizzo del DS925+, anche quando ero fuori ufficio. Questo approccio olistico, che combina hardware, software on-premise e servizi cloud, è ciò che distingue Synology dalla concorrenza. Non si sta semplicemente vendendo una scatola, ma una soluzione completa e integrata per la gestione dei dati.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi così approfondita, e tenendo conto anche dei feedback raccolti dalla community di utenti, è possibile tracciare un bilancio equilibrato. Il DS925+ è una macchina potente, ma è importante essere consapevoli dei suoi compromessi.

Pregi

La potenza di calcolo offerta dal processore AMD Ryzen R1600 è innegabile. Rende il NAS scattante e capace di gestire carichi di lavoro complessi, dalla virtualizzazione a decine di container Docker, con una facilità che i vecchi modelli Celeron potevano solo sognare. La vera gemma, però, è l’inclusione della RAM ECC. Non è solo una riga sulla scheda tecnica; è la garanzia che i miei dati, dalle foto di famiglia ai contratti di lavoro, sono protetti da quel tipo di corruzione subdola e silenziosa che può distruggere un archivio. È un fattore chiave per quella che chiamo pace dei sensi digitale. L’ecosistema DSM è semplicemente il migliore sul mercato: stabile, intuitivo e con un parco software (spesso gratuito, come Active Backup for Business) di livello enterprise. Infine, la flessibilità offerta dagli slot M.2 NVMe usabili come volumi di archiviazione.

Difetti

Il più grande compromesso è l’assenza di una GPU integrata. La mancanza di transcodifica video hardware è un passo indietro per chi usa intensamente Plex o Video Station e necessita di questa funzione. Il mio test sulla rumorosità ha poi confermato i timori di molti utenti: sebbene le ventole siano silenziose, lo chassis in plastica tende ad amplificare le vibrazioni dei dischi meccanici, producendo un ronzio di fondo che sconsiglia di posizionare il NAS sulla scrivania. Infine, una piccola ma fastidiosa spina nel fianco: pur potendo installare qualsiasi disco, DSM mostra un avviso di “mancata verifica” per i drive non ufficiali Synology. È una sottile ma persistente pressione psicologica a usare i costosi dischi marchiati dal produttore, una scelta che trovo poco in linea con la flessibilità che ci si aspetta da un prodotto simile.

Conclusioni

Alla fine di questo lungo viaggio, posso dirlo: il Synology DiskStation DS925+ ha mantenuto le sue promesse. Ha preso il caos della mia vita digitale e gli ha dato un centro di gravità. È una macchina di sostanza, che fa una scelta chiara e precisa: privilegiare la potenza di calcolo, la sicurezza dei dati e la versatilità professionale rispetto alle pure doti multimediali. Non è un dispositivo senza compromessi. La mancanza di transcodifica hardware e le porte di rete di base sono decisioni discutibili che ogni potenziale acquirente deve ponderare attentamente in base al proprio caso d’uso.

Tuttavia, ciò che si ottiene in cambio è una piattaforma di una stabilità e di una potenza eccezionali. La combinazione di un processore AMD Ryzen reattivo, la sicurezza della RAM ECC, l'integrità del file system Btrfs e un ecosistema software ineguagliabile lo rendono uno strumento formidabile. Per il professionista che cerca una fortezza per i propri dati, per la piccola azienda che vuole un server "tuttofare" efficiente e silenzioso, o per l'appassionato che vuole una base solida su cui costruire il proprio universo di servizi, il DS925+ è una delle scelte più sagge e lungimiranti sul mercato. Non è semplicemente un prodotto che si acquista, ma un alleato su cui si costruisce. E per me, ha trasformato l'ansia digitale in tranquillità operativa.