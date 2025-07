OpenAI, arriva GPT‑5 ad agosto: è il modello più avanzato mai creato

GPT‑5 è pronto a debuttare all’inizio di agosto 2025, segnando un nuovo capitolo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da The Verge, OpenAI lancerà un modello profondamente rinnovato, capace di integrare le abilità linguistiche della serie GPT con il livello di ragionamento già sperimentato nei modelli o3, in particolare o3 mini. Si tratterà di un sistema più coerente, più potente e pensato per essere utilizzato su larga scala.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha anticipato l’arrivo del nuovo modello in un’intervista al podcast This Past Weekendcon Theo Von. Raccontando un episodio personale, ha rivelato di aver posto al nuovo GPT‑5 una domanda che lui stesso non riusciva a risolvere, ottenendo una risposta immediata e perfetta. “Mi sono sentito inutile”, ha detto scherzando, “è stato un momento di svolta”.

Un sistema unificato, con versioni mini e nano via API

Tra le novità più rilevanti ci sarà l’unificazione di diverse tecnologie AI sotto un unico modello. GPT‑5 integrerà nativamente il ragionamento logico, evitando la necessità di alternare tra modelli separati per compiti complessi o conversazioni generiche. Sarà anche disponibile in versioni mini e nano, ideali per dispositivi con meno potenza o per applicazioni specifiche, accessibili tramite API.

A margine del rilascio, OpenAI renderà disponibile anche un modello open-weight, il primo dopo GPT‑2, destinato a piattaforme come Azure e Hugging Face. Si tratterebbe di una versione simile a o3 mini, con funzioni avanzate e potenziale impatto sul mondo della ricerca e dell’open-source.

AGI ancora lontana, ma il traguardo di OpenAI è chiaro

Il rilascio di GPT‑5 non segnerà ancora il raggiungimento della AGI (intelligenza artificiale generale), ma rappresenta un passo importante. Secondo Altman, sarà necessario un ulteriore periodo di evoluzione prima che il modello raggiunga un livello davvero superiore. Questo è un punto chiave anche per l’accordo strategico con Microsoft, che prevede clausole specifiche in caso di raggiungimento dell’AGI.

Il mese di agosto si prospetta dunque cruciale per l’intero settore AI, con OpenAI al centro di una nuova fase tecnologica che promette risultati ancora più concreti e integrati.