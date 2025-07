Xperia lascia il mercato europeo?

La situazione degli smartphone Sony in Europa è diventata sempre più incerta. Ciò al punto che oggi si può parlare di una quasi sparizione del marchio da diversi mercati nazionali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla compagnia, ma l’assenza del nuovo Xperia 1 VII da molti paesi europei non passa inosservata. In Finlandia, ad esempio, il dispositivo non è mai stato messo in commercio. Sul sito locale di Sony non esiste traccia del modello, e lo stesso vale per rivenditori e operatori di telefonia. Anche in Italia la presenza del brand è ormai nulla. Una ricerca sul sito ufficiale non restituisce alcun risultato.

Sony ritira i dispositivi Xperia dall’Europa?

In Francia e Germania la situazione è lievemente diversa. I modelli Xperia più recenti sono ancora visibili sui portali ufficiali, con descrizioni complete e prezzi indicati. Eppure, non è possibile acquistarli. L’unica eccezione sembra essere l’Xperia 10 VI, ancora disponibile in alcuni casi. Ciò porta a pensare che Sony non abbia abbandonato del tutto tali mercati. Ma che stia operando una strategia molto selettiva, probabilmente guidata da ragioni economiche.

In effetti, Sony ha confermato ad alcuni media che l’Xperia 1 VII non verrà distribuito in Finlandia. Spiegando che il focus attuale è rivolto ai canali online. Le vendite si stanno spostando verso lo store ufficiale e verso Amazon. Ma solo in alcuni mercati selezionati, dei quali non è stata fornita una lista precisa.

Malgrado tutto, Sony ha ribadito l’impegno nel fornire supporto post-vendita e aggiornamenti ai clienti esistenti. Una dichiarazione che suona più come un gesto di responsabilità che come un vero piano di rilancio. Il quadro generale porta a pensare che l’azienda stia ritirandosi, almeno parzialmente, dal mercato europeo degli smartphone. Anche senza dichiarazioni ufficiali, i fatti parlano chiaro. Come è evidente, la presenza di Sony nel settore mobile europeo è ormai ridotta al minimo. Non resta che attendere e assistere ai prossimi sviluppi.