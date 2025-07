Qualcomm prepara un nuovo chip per smartwatch

Dopo anni di apparente disinteresse, c’è una svolta. Qualcomm sembra finalmente pronta a fare sul serio con i chip per smartwatch. Secondo le indiscrezioni più recenti, il colosso americano starebbe lavorando a un nuovo SoC specifico per dispositivi indossabili. Nome in codice SW6100. Questo processore potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la piattaforma Wear OS. Che è ferma da troppo tempo alla generazione Snapdragon W5 Gen 1 lanciata nel 2022.

Il nuovo Snapdragon W6 Gen 1 potrebbe cambiare il mondo degli smartwatch

I chip di Qualcomm dedicati agli smartwatch si sono rivelati poco più che adattamenti di SoC per smartphone di vecchia generazione. Questo è quello che è successo negli ultimi anni. È il caso, ad esempio, dei Wear 2100 e 3100. Che sono basati sullo Snapdragon 210 del 2014. Oppure del Wear 4100, costruito sul 429 del 2018. Anche il più recente W5 Gen 1 ha radici non del tutto nuove. Essendo derivato dal QCS2290 del 2021. Che è pensato inizialmente per l’Internet of Things. Risultato: Wear OS è rimasta indietro rispetto alla concorrenza, con dispositivi come i Pixel Watch ancora legati allo stesso chip da tre generazioni.

Il SoC in sviluppo potrebbe chiamarsi Snapdragon W6 Gen 1. E secondo le prime informazioni trapelate, dovrebbe portare novità rilevanti. Sarà probabilmente realizzato da TSMC con processo produttivo a 4 nm. O addirittura a 3 nm. Migliorando sensibilmente l’efficienza energetica rispetto al precedente chip Samsung. Il nuovo processore dovrebbe includere una CPU penta-core. Con un core Cortex-A78 e quattro Cortex-A55. Il tutto supera di gran lunga la vecchia architettura quad-core con Cortex-A53 risalente al 2012.

Un altro elemento chiave sarà il supporto alla RAM LPDDR5X. Questo promette prestazioni superiori e consumi inferiori rispetto alla precedente LPDDR4. È previsto anche un nuovo coprocessore, siglato QCC6100. Di questo però si conoscono ancora pochi dettagli. Se tutto andrà secondo i piani, il nuovo chip potrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025. Con i primi dispositivi Wear OS basati su di esso attesi per il 2026.