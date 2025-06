iQOO 13 Green Edition in arrivo, ecco cosa sappiamo

<span;>Il produttore tech iQOO sta per annunciare ufficialmente per il mercato indiano una nuova versione di uno dei suoi smartphone di fascia alta. Ci stiamo riferendo ad iQOO 13, il quale arriverà dunque a breve nella versione denominata Green Edition. Quest’ultimo sarà reso disponibile all’acquisto inizialmente in India sullo store Amazon a partire dal prossimo 4 luglio 2025.

<span;>iQOO 13 sta per arrivare nella nuova versione Green Edition

<span;>Uno degli ultimi top di gamma di casa iQOO sta per arrivare sul mercato in una nuova inedita versione. Come già accennato in apertura, si tratta di iQOO 13. Quest’ultimo arriverà dunque ufficialmente sul mercato nella versione denominata Green Edition. Come suggerisce anche il nome, a contraddistinguerla rispetto alla versione standard sarà per lo più il design.

<span;>La nuova versione sarà infatti caratterizzata da una backcover ed un frame laterale di colore verde. Sembra invece che non ci saranno differenze di rilievo per quanto riguarda le specifiche tecniche. Queste dovrebbero infatti rimanere invariate rispetto a quelle presenti nella versione standard. Ve le riassumiamo qui di seguito.

<span;>iQOO 13 Green Edition – specifiche tecniche

<span;>Display da 6.82 pollici con tecnologia OLED di tipo LTPO 8T Ultra Eyecare con una risoluzione pari a 2K e con refresh rate da 144Hz

<span;>Processore Snapdragon 8 Elite

<span;>Tagli di memoria con RAM LPDDR5X Ultra e storage interno di tipo UFS 4.1

Tripla fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP Sony IMX921 VCS, sensore teleobiettivo da 50 MP Sony e sensore ultra-grandangolare da 50MP

Fotocamera anteriore da 32 MP

Batteria con una capienza pari a 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 120W

Sistema operativo Android 15 con interfaccia utente FuntouchOS in versione 15

Certificazione IP68 e IP69

Come già detto, questo nuovo smartphone del produttore tech iQOO sarà annunc